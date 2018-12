Auto contro albero, grave 37enne

(ANSA) - MONTEBELLO DI BERTONA (PESCARA), 15 OTT - Una 37enne della provincia di Pescara è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio di Montebello di Bertona (Pescara). La donna, alla guida della sua Fiat Panda, forse a causa del fondo stradale bagnato per la pioggia, in curva, nei pressi dello stabilimento Brioni, ha perso il controllo dell'automobile che è uscita di strada finendo contro un albero.

Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in prognosi è riservata. Rilievi e accertamenti a cura di Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara).