Nicola Piovani all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 12 OTT - In scena all'Aquila domenica 14 ottobre "La Musica è pericolosa" di e con Nicola Piovani, alle 18 al Ridotto del Teatro Comunale, nel cartellone della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli". "La musica è pericolosa" è una frase di Federico Fellini con cui Piovani intitolò un libro autobiografico da cui nasce uno spettacolo di teatro musicale. Così il pianista e compositore ripercorre trent'anni di carriera, partendo dalle collaborazioni con Fellini e Monicelli per film come "Ginger e Fred", "Intervista", "Il marchese del grillo", "Speriamo che sia femmina". In scaletta un omaggio a Fabrizio De André, poi i brani per Benigni, "Quanto t'ho amato" e "La vita è bella" con cui ha vinto l'Oscar nel 1999. Piovani al pianoforte è la guida del viaggio narrato insieme al contrabbassista Marco Loddo, al percussionista Ivan Gambini, alla sassofonista e clarinettista Marina Cesari, al chitarrista e violoncellista Pasquale Filastò e al tastierista e fisarmonicista Rossano Baldini.