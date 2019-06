L'Aquila, avviso per area sede 'Cotugno'

(ANSA) - L'AQUILA, 4 OTT - Sul sito della Provincia dell'Aquila www.provincia.laquila.info avviso per individuare un'area dove costruire la nuova sede unica dei licei annessi al Convitto "D.

Cotugno". Le manifestazioni di interesse, di enti pubblici o soggetti privati, dovranno pervenire entro il 2 novembre. Per costruire la sede ad uso dei licei Classico, Scienze Umane, Linguistico e Musicale sono stati assegnati dal Miur 13 milioni, con delibera Cipe n. 110/2017. L'avviso prevede una superficie di almeno 4 ettari nel raggio di 4 km dal centro storico dell'Aquila, dotata di buona accessibilità. Poi si partirà con l'appalto di progettazione. "In una prospettiva di lungo periodo tra 4/5 anni - spiega il consigliere con delega all'Edilizia scolastica Vincenzo Calvisi - quando i licei del Convitto avranno il nuovo edificio, l'attuale sede di Pettino, ove sono in corso lavori di miglioramento sismico, potrà essere a disposizione di altri istituti quale polo rotativo in relazione ai futuri interventi di ricostruzione scuole".



