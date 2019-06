Vacca, valorizzare depositi musei per rilanciare aree sisma

(ANSA) -ROMA,3 OTT - Un "piano per valorizzare le opere custodite nei depositi, a partire da quelle 'ferite' dal sisma" e una "visita tra due settimane nelle quattro regioni colpite".

Li ha annunciati il sottosegretario per i Beni e le attività culturali Gianluca Vacca alla presentazione della mostra 'Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche', in programma a Macerata e altri 8 siti marchigiani dal 19 ottobre. "Il patrimonio artistico e culturale è uno straordinario strumento per il rilancio delle zone colpite dal terremoto" ha detto Vacca aggiungendo che, per favorire maggiore attenzione alle piccole realtà, si sta studiando come rendere fruibili al pubblico "i depositi museali in cui sono custodite tantissime opere d'arte, cominciando dalle zone del centro Italia colpite dal sisma, laddove si è reso urgente metterle in sicurezza".Obiettivo è "risolvere l'urgenza della fruizione di beni"e"sperimentare soluzioni gestionali di patrimoni diffusi non esposti", creando "posti lavoro" e "assicurando un rilancio di territori in difficoltà".



Data ultima modifica 13 giugno 2019 ore 20:16