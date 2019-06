Sindaco Pianella, Aca ignora norme

(ANSA) - PIANELLA (PESCARA), 2 OTT - Il sindaco di Pianella Sandro Marinelli annuncia l'invio di una segnalazione alla Corte dei Conti ed all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) nei confronti della società concessionaria del servizio idrico integrato del pescarese, Azienda Comprensoriale Acquedottistica (Aca), per "l'ignoranza delle norme del codice dei contratti, che impongono la sottoscrizione digitale dei medesimi, a pena di nullità, quando si tratta di un affidamento di servizio inerente una pubblica fornitura" in merito alla procedura di allaccio di una fontanella pubblica in Piazza Garibaldi. "Chiedo ai due organismi di intervenire - spiega - per verificare il danno che tale gestione provoca alle casse pubbliche, intanto per aver distolto un funzionario dal proprio servizio per diverse ore, auspicando un controllo generale per verificare in quante e quali circostanze l'omissione della forma digitale e la conseguente nullità dei contratti sia di danno per le casse della società e degli enti pubblici".



