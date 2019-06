D'Ignazio, al via Osservatorio Turistico

(ANSA) - PESCARA, 1 OTT - Si insedia l'Osservatorio Turistico della Regione Abruzzo (Otra), composto dalle organizzazioni di categoria degli operatori turistici. L'Osservatorio avrà compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali d'interesse turistico del brand Abruzzo, per fornire preziosi indicatori quanti-qualitativi agli enti pubblici e agli operatori privati per aggiornare e adeguare costantemente le policy turistiche. Coerentemente con questi scopi, realizzerà indagini su temi non adeguatamente indagati dalla statistica ufficiale e raccoglierà documenti, ricerche e indagini prodotte dai più autorevoli soggetti nazionali e internazionali, anche per valutare il livello di competitività del Sistema Turistico Abruzzese. Compito dell'Otra, spiega l'assessore Giorgio D'Ignazio, "sarà non solo produrre informazione, ma anche riunire e diffondere la conoscenza esistente". Otra creerà un sistema circolare, rendendo accessibile e fruibile al pubblico, specializzato e non, esito delle ricerche e dati.



