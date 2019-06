Esposimetro d'Oro a Francesca Amitrano

(ANSA) - TERAMO, 27 SET - Va all'autrice della fotografia Francesca Amitrano l'Esposimetro d'Oro per un film italiano del 23/o Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo: la napoletana sarà a Teramo il prossimo 13 ottobre per ricevere il premio. La Amitrano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il suo lavoro in 'Ammore e Malavita' diretto dai Manetti Bros, i fratelli Antonio e Marco Manetti, con la seguente motivazione: "per aver saputo dominare con perfetta misura ed equilibrio una tavolozza di colori ferocemente pop nel film 'Ammore e Malavita' dei Manetti Bros".

Amitrano lavora ormai stabilmente con i fratelli Manetti: è lei infatti l'autrice delle immagini del film dei Manetti Bros Song e Napule, ma anche della serie Tv dell'Ispettore Coliandro, sempre diretta dai fratelli Manetti.



Data ultima modifica 13 giugno 2019 ore 20:07