Al Vittoriano opere di Marcello Mariani

(ANSA) - L'AQUILA, 27 SET - Aprirà il 2 ottobre, negli spazi dell'Ala Brasini del Complesso del Vittoriano a Roma, la mostra dedicata, a ottant'anni dalla nascita, all'artista aquilano Marcello Mariani, scomparso nel 2017. Inaugurazione lunedì 1 ottobre alle 18.30, con anteprima per la stampa alle 17.30.

Promossa dalla Regione Abruzzo e curata dallo storico dell'arte e saggista Gabriele Simongini, durerà fino al 4 novembre e ripercorrerà quasi 60 anni durante i quali l'artista si è imposto in ambito internazionale per la costante riflessione sulla pittura informale. La sua formazione era stata influenzata dall'esempio e dall'opera di artisti come Licini, Fontana, Burri, Beuys e Rauschenberg. L'allestimento suggestivo e molto dinamico della mostra vede l'esposizione di grandi tele che ripercorrono decenni di lavoro: anche se la rassegna si concentra su opere degli anni Duemila ha un nucleo iniziale in 7 opere fra 1956 e 1960 'che testimoniano la precocissima rivelazione con cui Mariani ha individuato il proprio campo d'indagine'.



