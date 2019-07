Cc, Tomassini da Spoltore a Chieti

(ANSA) - PESCARA, 18 SET - Dopo 17 anni al comando della Stazione Carabinieri di Spoltore, il luogotenente C.S. Silvio Tomassini ha lasciato la città per essere trasferito al Centro Nazionale Amministrativo di Chieti. Nato a Sora nel 1960, laureato in scienze dell'amministrazione all'Università di Siena, arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel 1987, il sottufficiale annovera nel suo curriculum diversi riconoscimenti, tra cui l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica e la medaglia Nato e Onu per il servizio prestato in missione di pace, dal 2002 al 2003, in Bosnia-Erzegovina. Nel dicembre 2017, il Presidente della Repubblica gli ha conferito la 'Medaglia Mauriziana' al merito di dieci lustri di carriera militare. Comandante della Stazione di Pescasseroli dal '90 al '97, poi addetto al Reparto Operativo - Nucleo Informativo di Pescara sino al 2001, quindi a Spoltore, dove, fino a pochi giorni fa, ha retto il delicato incarico di Comandante di Stazione operando in una giurisdizione vasta, anche con Cappelle sul Tavo.



