Giochi da tavolo e di società: i migliori per far divertire adulti e bambini. FOTO

Non ci sono solo la tv e la cucina a far compagnia agli italiani in quarantena. Durante il lockdown in molti hanno riscoperto i giochi da tavolo, come il "Monopoly", il gioco di contrattazione più famoso al mondo. Anche se presente in moltissime edizioni limitate (tra cui una realizzata per il portale Casa.it), la più amata dagli italiani è la classica (foto: Hasbro)