Prima della Scala, ecco i look più stravaganti per la Tosca. FOTO

Il 7 dicembre 2019 è andata in scena a Milano, come da tradizione, la prima al Teatro alla Scala. La Tosca ha incassato oltre 16 minuti di applausi, ma a far parlare sono stati anche i look indossati dal pubblico. La maggior parte delle persone ha scelto abiti sobri ed eleganti, ma qualcuno ha optato per qualcosa di più eccentrico e stravagante. Come questa signora, che ha deciso di decorarsi le braccia