È morto Robert Freeman, lo storico fotografo dei Beatles. FOTO

A dare l'annuncio della scomparsa del fotografo è stato proprio l'account ufficiale dei The Beatles. "Robert Freeman, per molto tempo fotografo dei The Beatles, è morto - si legge nel post su Twitter - lui ha creato alcune delle più iconiche immagini della band, presenti nelle copertine degli album With The Beatles, A Hard Day's Night, Beatles For Sale, Help! e Rubber Soul". (Credit: The Beatles/Twitter)