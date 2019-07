Morto George Hilton, attore simbolo degli spaghetti western. FOTO

George Hilton è morto la sera del 28 luglio, a 85 anni, in una clinica romana. Nato a Montevideo, in Uruguay, il 16 luglio 1934, Hilton aveva preso parte a decine di film ma è noto in particolare per gli spaghetti western. Il 30 luglio, alle 16.30, i funerali nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Qui in una foto di scena del film "Vado, l'ammazzo e torno" (1967)