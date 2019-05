Evita Perón, 100 anni fa nasceva la donna più famosa d’Argentina. FOTO

Nel 1943, il colonnello dell’esercito Juan Domingo Perón viene nominato ministro del lavoro in seguito ad un colpo di stato militare. In quegli anni dà vita a un movimento politico conosciuto come peronismo, che si propone come una terza via fra il capitalismo e il socialismo. I suoi oppositori politici, però, lo considerano un demagogo e un dittatore. Nel 1944 a San Juan avviene il primo incontro fra Juan Domingo ed Eva –