intrattenimento

Parsons Dance torna a Milano: acrobazie, energia e danza. Sul palco anche Elena D'Amario

La compagnia americana, amata per la sua danza atletica, è in tour in Italia con alcuni classici del suo repertorio, come Caught, ma anche coreografie nuove. Tra queste Eight Women, su musica di Aretha Franklin. Al Teatro Nazionale Che Banca! dal 1 al 3 marzo. FOTO