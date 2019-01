intrattenimento

Tanti auguri Nicolas Cage: i 55 anni del divo californiano. FOTO

All’attivo ha oltre 70 film e un premio Oscar che si è guadagnato nel 1995 per la sua interpretazione in "Via da Las Vegas". Tra le pellicole più famose in cui ha recitato ci sono "Face/Off", "The Family Man", "City of Angels" e "Ghost Rider". LA FOTOGALLERY