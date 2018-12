intrattenimento

Nia Franklin è Miss America 2019, la prima a non sfilare in bikini

Rappresentante dello Stato di New York, ha 24 anni, è afromericana ed è una cantante d'opera. La sua vittoria è arrivata durante la prima edizione in cui le concorrenti non hanno sfilato in costume da bagno. È la prima volta che accade in 98 anni LA FOTOGALLERY