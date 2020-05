Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 maggio.

Riprendete il cammino delle vostre occupazioni concrete e rutinarie provvisti di dinamismo. E la giornata si presenta all’insegna della freschezza e della simpatia. L'energia vitale e la grinta sono assicurate da Marte. Quest'ultimo pianeta insieme a Venere, tra Gemelli e Aquario, promuove amori nuovi ed esaltanti. I due pianeti vi spingono a scegliere partner alla vostra altezza. Mercurio e Urano aiutano gli studenti che oggi si preparano per esami di matematica e di biologia.

Il Sole nel vostro segno irrobustisce la vostra già piena salute morale e fisica. La Luna vi assicura la concordia nel nido di appartenenza. Siete in cerca dal vero amore? Un bel Nettuno vi offrirà la possibilità di incontrare una persona capace di rivoluzionarvi la vita. Non smettete di brigare e organizzare le vostre attività per il futuro, anche al di fuori dell’attività consueta che vi obbliga a impegni di responsabilità.

La ripresa dopo la piccola vacanza vi trova un po' demotivati. Forse dovrete gestire piccole contrarietà familiari e, se avete bimbi piccoli, sarete obbligati a fare piccole rinunce. La salute è piuttosto buona. Un notevole gusto per l'avventura vi caratterizza in campo amoroso, se avete il cuore libero. La vostra tipica timidezza non vi pone impedimenti. Non vi fate trascinare in questa giornata in polemiche inutili nell’ambiente di lavoro e su questioni che riguardano essenzialmente i vostri capi.

Ripresa dell'attività con slancio e voglia di fare dopo la festività appena trascorsa. Certo, alcune difficoltà possono persistere e ritrovarsi sul vostro cammino. La tenacia e l'energia passivo - ricettiva che possedete vi aiutano a trovare sempre gli escamotage. La primavera schiude nuove possibilità di relazioni, tutte da scoprire e in cui immergervi con il vostro gusto per le emozioni. Per alcuni cancerini c’è un possibile ritorno di fiamma. Nettuno vi sorregge fornendovi estri e spunti per esprimere al meglio il vostro talento.

Ricominciate con entusiasmo il ritmo delle vostre attività consuete e vi ritrovate in una condizione psicofisica perfetta. In famiglia siete il centro di relazioni e confidenze dei vostri conviventi. Vi piace essere sempre “i migliori”. Venere vi porta una notevole vivacità in amore, specie se siete nati nella leonina terza decade. Si configura un momento particolarmente significativo per definire le basi di relazioni serie. Riprendete la routine nel lavoro in modo fluido e con un pizzico di allegria.

Configurazione planetaria mediamente positiva che vi fa riprendere con energia le vostre attività abituali dopo la pausa di vacanza. Nettuno vi dà uno stop salutare e vi fa intravedere strade nuove da percorrere. Venere mette i nati nella terza decade in condizione di fare una scelta affettiva di un certo peso. Prendetevi il tempo che vi necessita e risolvetevi per una decisione che, soprattutto, sarà il vostro cuore, a suggerirvi. Se siete single avrete la possibilità di conquiste che non sospettavate. Senza far pesare il vostro aiuto, mostrate oggi la vostra abilità.

Venere, Marte, Saturno e la Luna vi sorridono e vi riportano il buonumore che riaccende gli entusiasmi. In famiglia vi sentite amati. È opportuno non lanciarsi in disquisizioni nella politica, nei giudizi sulla società, in argomentazione di alcun genere con gli amici di sempre. Venere i vostri rapporti di coppia, siano fissi e stabili oppure soltanto occasionali. Un’intesa felice e priva di complicazioni mentali caratterizza le unioni che vivete in questa giornata di maggio. Una bella Venere vi fa finalmente giungere i successi concreti e sperati relativi al vostro operato dei giorni scorsi.

La ripresa della routine consueta non è facilissima, la pausa della recente vacanza vi ha beneficamente ricreato, ma vi trova oggi pure un po' distratti e lievemente svagati. Nettuno vi invia la capacità di essere flessibili superando così ogni prova. La seduzione erotica è l’arma più efficace che il vostro segno possiede per conquistare chi gli piace. Se siete liberi professionisti, vi viene oggi prospettata la possibilità di un viaggio o anche di uno spostamento non così distante, in un nuovo territorio dove mettere in moto alcune combinazioni fortunate.

La Luna vi porta l'esigenza di ricettività, sensibilità per chi è più debole, attitudini artistiche. In famiglia vi consolate con il comfort del nido. Non vi fate mancare alcuni momenti di relax che riuscite a ritagliarvi anche oggi. Venere sta dissodando il terreno da strascichi precedenti, dalle insicurezze residue e ora siete pronti per vivere una grande passione. Dotatevi di tutto il vostro slancio. Dimostrate la vostra competenza in ufficio.

Riprendete le vostre consuete attività di routine con tutto il vostro impegno infaticabil. Urano facilita il percorso di alcuni vostri progetti. Avete necessità di rimettervi in gioco con la vostra dolce metà, trovando nuovi stimoli che vivifichino la vostra storia d’amore. Rientrate in ufficio o nel luogo dove svolgete ora la vostra attività, dotati del vostro spirito volenteroso.

Una Venere molto positiva vi invia influssi benefici, per una giornata decisamente soddisfacente. Saturno e Marte vi ampliano oggi gli orizzonti dandovi una grande larghezza di vedute mentali e consentendovi di agire per il meglio in molte occasioni. Venere è positiva e Urano negativo dal segno del Toro: l’amore non è bello se non è un po' vivacizzato da qualche scossetta provocatoria. In ufficio vi aspetta una giornata piuttosto faticosa, ma voi riuscite a saltare gli ostacoli e arrivare alla meta.

Nettuno sviluppa in voi una notevole forza di carattere, da far valere in ogni occasione. Avrete la necessità di organizzarvi con i figli o cercare di essere più presenti in famiglia, a scapito dei tanti impegni con gli amici. Mercurio, Plutone e Marte sono super positivi, sia che siate single o felicemente in coppia. Esercitate un'azione di stimolo e di influenza sui vostri colleghi d'ufficio più pigri e annoiati.