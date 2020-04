Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 30 aprile.

Urano nel segno buon vicino del Toro vi apre a una fase molto costruttiva, specie se siete nati in aprile. L’amore quest’oggi assume per voi una grande importanza, facendovi ricercare una consonanza di intenti con la persona che vi è accanto, specie se l’avete conosciuta da poco. Il sentimento che coltivate non si nutre solo di sospiri, ma vuole anche mettere solide basi alla relazione. Con il vostro impegno ci riuscirete alla grande. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro carattere fermo e autorevole si rivelerà essenziale per contrastare alcune interferenze che intervengono oggi nella vostra attività professionale.

La vita familiare non vi riserva sorprese, mostrando la continuità di un cielo zodiacale senza nubi. Per quanto riguarda l’amore, una grande passione vi sta tingendo il quadro sentimentale di questa primavera. Urano colora il vostro cielo di desiderio specie se siete nati nel mese di aprile. Sappiate però tenere la testa sulle spalle e non farvi travolgere, come al solito, dagli impulsi possessivi. Sul lavoro, invece, se avete paura di non farcela, un bel Giove nell'organizzato e concreto dei Capricorno, coadiuvato da Mercurio nel vostro segno, vi stimola ad agire con prontezza e a trovare brillantemente il modo per far quadrare il cerchio.

Il Sole e Mercurio nel segno vostro buon vicino del Toro vi portano uno stato d’animo brioso, dando modo al vostro calore umano di esprimersi in tutta la sua pienezza e intensità. Per quanto riguarda l’amore, la giornata si prospetta abbastanza buona, sia che siate in una coppia stabile o in un rapporto slegato dalle convenzioni. In serata Saturno e Marte, entrambi in ottimo rapporto, vi danno lo spirito giusto per organizzare il futuro, sperando che si possa tornare a breve alla normalità. Sul lavoro, infine, se fate una professione che a che fare con la comunicazione, avete di fronte un momento particolarmente dinamico, ma molto appagante.

La Luna madrina ideale del vostro segno vi sorride e vi infonde sensibilità e intuito. Il luminare notturno contribuisce dunque a rafforzare le vostre già profonde qualità, contribuendo a sciogliere i dubbi e a chiarire momenti di confusione che incontrate oggi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se avete conosciuto qualcuno poco prima della quarantena, il vostro intuito vi dice che potrebbe trattarsi della persona giusta per aprire il vostro cuore a un nuovo legame. Bando alla timidezza e alle vostre diffidenze. Sul lavoro, infine, giocate d’astuzia e schivate alcuni incarichi di poco conto ma molto seccanti che vi si volevano affidare. Mercurio in Toro vi assiste se siete nati in giugno.

Orizzonte che vi mostra l’addensarsi di qualche nuvola passeggera in questa giornata di fine aprile. Mercurio, Sole e Urano abitano stabilmente il segno del Toro. Si possono notare variazioni del vostro umore. Per quanto riguarda l’amore, grazie agli influssi di una magnifica Venere, riuscite ad adattarvi al rapporto che state vivendo in maniera eccellente. E a costruirla, questa relazione, pian piano, mattone su mattone, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 4 al 12 del mese di agosto. Sul lavoro, invece, le vostre risorse vi vengono in soccorso per affrontare un’urgenza che si verifica.

L’argenteo satellite, la Luna, in un punto dello Zodiaco a voi molto congeniale, il Cancro, favorisce il vostro temperamento pacato, rendendolo più amabile, specie se siete nati nella terza decade. In amore, un bel Sole in Toro esalta la generosità e l’altruismo, senza scordare l’attrazione erotica. Sia che siate in coppia o in un rapporto di tipo occasionale, dovrete tuttavia, dosare con più prudenza i vostri slanci. Sul lavoro, invece, se riuscite a svolgere la vostra attività anche in questi giorni di restrizione, quest’oggi raccoglierete i frutti del vostro impegno, anche in termini economici.

Trama dei transiti di fine aprile che vi vede in un discreto tono vitale. Nettuno nei Pesci propone il rinnovamento in diversi ambiti della vostra vita e fa entrare aria nuova nel vostro ambiente. Per quanto riguarda la vita sentimentale, ritrovate la sintonia con la vostra dolce metà che per alcuni di voi si rivelerà quasi magica. Marte, pianeta dell’eros, si trova nel segno amico fraterno dell’Aquario e vi favorisce in modo sostanzioso. Sul lavoro, infine, Saturno, Venere, Marte in segni d’Aria vi sostengono potentemente.

I moti celesti sono guidati principalmente dal pianeta Plutone che governa il vostro segno e vi assiste dall’amico Capricorno. In amore, sfoderate la potenza del vostro eros, che gli influssi plutoniani vi infondono. Inoltre, riprendete tutta la forza del trasporto emotivo e rifondate il legame sentimentale su nuove e più possenti basi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, mettete in atto la tattica del rischio calcolato per cavarvi di impaccio da questa situazione difficile.

Giove, ospitato nel segno amico del Capricorno, buon vicino sulla ruota dello Zodiaco, esalta i vostri estri creativi. In amore, trascinate il partner con la vostra esuberante personalità nell’abbraccio dei sensi. E trovate una passione completamente corrisposta, in special modo se fate parte della sagittariana terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, infine, mettete a fuoco alcune questioni con i vostri collaboratori e andate avanti, convinti che riuscirete ad uscire da questo momento difficile addirittura rafforzati.

La giornata di oggi è sotto il dominio di Saturno, il vostro nume tutelare, che vi dona saggezza e visione chiara delle situazioni. In amore, non date peso più di tanto allo sfogo che avete sentito dal vostro partner, è solo un momento liberatorio. Urano in angolo fortemente positivo per il vostro segno vi aiuta, con fermezza e coerenza, a far ripartire una buona comunicazione nella coppia, da tutti i punti di vista, specie se siete nati in dicembre. Sul lavoro, infine, vi conquistate la fiducia dei colleghi trovando una soluzione creativa al momento di difficoltà.

Configurazione astrale che è come la primavera, offre momenti di radioso tepore a momenti di nubi che si addensano improvvisamente. La maggiore parte delle forze planetarie è schierata in vostro favore, contribuendo a farvi realizzare alcuni dei vostri piani. In amore, quest’oggi riuscite a coniugare passione e romanticismo, eros e sentimento. I nati in gennaio, però, non si facciano prendere da distrazioni di passaggio, effimere e senza importanza. Per quanto riguarda il lavoro, infine, il vostro prodigioso intuito vi assiste nel prevenire ed evitare un improvviso contrattempo che si stava per creare dove svolgete la vostra attività.

In questa giornata di fine aprile la vostra madrina, la Luna, vi traccia una strada più luminosa. Si riassesta una situazione familiare che vi aveva manifestato qualche scossa nei giorni passati e, in casa, inizia a risplendere di nuovo il sereno. In amore, è Plutone a far cadere tutte le vostre timidezze e barriere razionali per lanciarvi all’assalto di cuori solitari che saprete abilmente espugnare. Se siete in una coppia stabile, Venere imbronciata può provocare qualche capriccio della persona che avete accanto. Sul lavoro, infine, sapete dimostrare quanto valete, specialmente se esercitate una professione connessa con la comunicazione.