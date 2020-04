Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 aprile segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 28 aprile.

Il livello del vostro umore si mantiene molto alto, anche se alcuni piccoli inconvenienti, che costelleranno la giornata, vi potranno portare a farvi affaticare. Venere vi fa essere più presenti nella parte sentimentale del rapporto d’amore che non in quella fisica e passionale. Vi lasciate alle spalle un carico di lavoro che questo giorno vi ha dato non poche seccature e vi proiettate già verso il relax della festività del primo maggio.

State per concludere questo mese in bellezza. L’attesa dei prossimi giorni prefestivi vi rende un po’ euforici. La consonanza d’intenti è l’elemento unificatore più forte attualmente nella vostra relazione di coppia, sia di lunga data sia di recente creazione. Svolgete le vostre abituali mansioni in ufficio in perfetto ordine nel pomeriggio, dopo una mattinata un po’ stressante.

Un vigoroso Marte vi fa aprire a nuove esperienze vitali. In amore, quando volete, sapete essere tenerissimi e profondi. Con il vostro spirito sociale riuscite a coordinare molto bene la vostra attività con colleghi, collaboratori, dipendenti, in ufficio. Mercurio, vostro pianeta benefattore, vi rende particolarmente brillanti ed efficienti, specie se siete nati nella prima decade.

La positività del quadro astrale di questo nuovo giorno non viene incrinata dal passaggio negativo di Giove e Plutone, che vi propongono mediazioni di avere accanto la persona amata. Questo non sempre è possibile. Fate attenzione alla vostra possessività. Acquisizioni economiche che vi siete meritate col sudore professionale della vostra fronte, sono in arrivo e vi riempiono di un senso di appagamento.

Questa conclusione di mese vi trova nel vostro spirito più brillante, dotati della vostra carica di energia vitale esplosiva. Vi piace rendervi simpatici nel gruppo di amici del partner, specie se avete cominciato da poco una relazione d’amore. Sul lavoro siete abili a concludere, con rapidità d’azione, ogni incombenza.

La Luna vi allieta il cuore consentendovi di scoprire la parte più umana e sensibile del vostro animo. Plutone e Sole amplificano la vostra passionalità che di solito sapete tenere molto ben nascosta. Al lavoro, vi date da fare con un piglio direttivo a volte troppo intenso. Urano e Plutone accentuano la vostra aggressività: fate attenzione a non urtare, involontariamente, nessuno.

Bella giornata dai felicissimi incroci planetari. Affettività, senso di giustizia, ragionevolezza, grinta, sono le chiavi che vi consentono di aprire alcune porte fortunate per voi in questo momento di metà primavera. In amore, c’è qualcuno che sta bussando alle porte del vostro cuore da tempo. Non fatelo aspettare ancora. Seguite una tabella di marcia incalzante in ufficio, senza risparmiarvi. Le energie che date in campo professionale vi vengono però tutte riconosciute.

Trama zodiacale molto positiva, con una serie di aspetti tra i pianeti che vi favoriscono. Gli amori che sono nati o stanno nascendo in questo mese godono della protezione generosa del dio e di autentici momenti di gloria. Lasciatevi dunque andare sull’onda del sentimento. Non vi fate tentare da provocazioni che alcune persone esterne al vostro ufficio vi stanno inviando. Non ingigantite quel che si può minimizzare molto facilmente.

Il progetto dei pianeti è oggi per voi tutto sommato sereno. Siete capaci di dare moltissimo nelle situazioni affettive, anche perché ottenete il miracolo di combinare lo slancio passionale con la forza dei sentimenti. La persona che avete scelto come compagna di vita vi ricambia oggi pienamente accompagnando ai vostri doni quello della poesia e del romantico sogno d’amore. Giornata lavorativa impegnativa, ma voi tenete il polso della situazione e riuscite a gestire al meglio ogni incombenza.

Moti celesti che scrivono una giornata piuttosto incerta quest’oggi. Aspettate che alcuni momenti di scarsa comunicazione dei giorni scorsi con il vostro partner siano dimenticati. In serata Nettuno vi sorride e vi consente di riprendere una solida intesa. Attivissimi nel vostro campo lavorativo avete modo oggi di dimostrare tutto il vostro spirito infaticabile.

Uno scenario decisamente rassicurante si apre per voi in questo giorno di fine mese. La primavera vi ha portato una romantica storia d’amore, ma, che per poter durare, richiede solide basi razionali. È la Luna oggi a darvi quell’estro che sapete inserire in ufficio e che consente all’attività lavorativa di non scorrere sempre uguale a sé stessa. Incassate il plauso dei colleghi e dei capi.

È Nettuno, il pianeta della metamorfosi a prendersi la parte del leone in questo giorno di aprile. In amore, avvertite il bisogno di dare un cambiamento di direzione al vostro rapporto. Ne parlate in tutta franchezza con la persona da voi amata. È l’occasione per una evoluzione. Sul lavoro, vi si prospetta un nuovo incarico o nuove mansioni che rinnovino la vostra attuale condizione professionale: non sapete se accettare, venite presi dall’incertezza.