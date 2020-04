Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 aprile.

Al di là della soddisfazione personale, capite adesso se la persona che avete sedotto incontra il vostro interesse. Se invece siete in coppia, oggi potrebbero accendersi polemiche su questioni di principio con la vostra dolce metà, che toglierebbero solo del tempo prezioso alla possibilità di condividere il vostro legame in serenità. Se scegliete di passare la serata guardando un film, il consiglio è di optare per "Un'arida stagione bianca" del regista Euzhan Palcy girato nel 1989 e interpretato da un sempre verde Marlon Brando che appartiene proprio all’Ariete.

Un nuovo interesse sentimentale vi ha imprigionato il cuore. Se siete studenti, un aspetto di Giove, pianeta dell’ampliamento degli orizzonti, vi rende facile oggi stare seduti alla scrivania e approfondire le materie che vi spetta di assimilare.

Al di là di ciò che si dice di voi, siete un segno molto razionale e capace di sentimenti costanti. Oggi, però, potreste essere esposti a qualche piccolo sbandamento. Sappiate governare i vostri istinti e riprendete la via maestra dell’impegno, della fiducia reciproca e, soprattutto, della fedeltà verso chi attualmente si accompagna a voi. Se siete sotto esame potrete contare oggi su un'ottima memoria.

Unite la passione erotica col sentimento, sia che abbiate una coppia stabile o che viviate un legame occasionale. La vostra migliore qualità, che è quella di sapervi adattare al partner, sarà utilissima per i vostri rapporti d’amore attuali. Per i nati tra il 9 e 13 luglio, la positiva influenza del pianeta si rifletterà come capacità di gestire argomenti e materie complesse oggetto di esame.

Dovete porre qualche attenzione ai raffreddori da fieno, alle allergie primaverili e altri simili malanni di stagione. Ottenete ottimi risultati se siete sotto esame. In particolare, nel caso siate impegnati a studiare discipline logiche e matematiche e se siete nati nel mese di agosto.

Discreta l’atmosfera che si respira anche in famiglia. Vi avvicinate alla vostra dolce metà con tutta la capacità di comprendere le sue esigenze più intime. Avrete la capacità di afferrare i concetti più astratti e difficili con spirito razionale e combattivo se siete sotto esame.

Di fronte alle richieste di aiuto reagirete con la vostra consueta generosità, dando consigli preziosi o intervenendo con piglio pragmatico. La parte emotiva dell’amore è decisamente più in evidenza di quella passionale. Plutone non favorisce la continuità della concentrazione se siete sotto esame e se siete nati nella terza decade bilancina. Procedete usando i vostri consueti metodi di programmazione paziente e riuscirete a riprendere il filo.

Avrete oggi a disposizione un ingrediente della vita che si chiama fantasia, su cui fare grande affidamento. È la componente passionale del rapporto ad essere oggi in primo piano. Lo studio vi porta fatica e difficoltà a procedere rispettare i programmi. Ritrovate la calma e non vi preoccupate se riuscite a rendere di meno: recupererete tra qualche giorno portandovi più avanti del previsto.

Di solito non siete un segno che annovera tra i suoi difetti la gelosia, ma oggi potreste patire ansie possessive verso la persona amata. In procinto di dare esami potete fare affidamento su una buona concentrazione per riordinare mentalmente le nozioni apprese. Sarete favoriti nell’elaborazione di materie linguistiche e umanistiche, in particolare l’Italiano, la Filosofia e la Storia.

Oggi non siete particolarmente comprensivi col vostro partner. Forse ci sono state da parte sue delle mancanze o delle distrazioni nell’ultimo periodo. Quando vi irrigidite siete un segno che procede come un carro armato: cercate di sciogliervi con un colloquio sereno e valutate la possibilità di accettare e comprendere le sfaccettature del vostro amore. Avrete oggi la capacità di spaziare su vari argomenti senza perdere di vista la struttura d’insieme della materia.

Una fase di benessere psicofisico accompagna la vostra giornata. Una sola raccomandazione degli astri è rivolta a moderarvi negli eccessi alimentari. Se il vostro cuore è ancora libero, ci sarà l'occasione per trovare la persona giusta per voi. Grandi sono le capacità di concentrazione se dovete sostenere prossimamente alcuni esami.

Riuscirete a tirare fuori i vostri sentimenti, tanto nella dimensione familiare quanto nell’ambiente degli amici. Non vi rabbuiate se il partner è un po' per conto suo. La vostra dolcezza e il fascino che saprete emanare oggi ha il potere di attirarlo anche quando è isolato. Se state preparando esami sarete particolarmente disciplinati. Molto favorito chi studia materie biologiche e scienze naturali.