Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 aprile.

Vi rilassate nel pomeriggio e organizzate la serata scegliendo un film d'autore. Moderate gli atteggiamenti impulsivi con la vostra dolce metà. Un comportamento portato all’ascolto e alla comprensione delle esigenze della persona che vi è accanto vi ripagherà. Se siete ancora obbligati a lavorare, vi defilate da alcune situazioni complicate. Polemiche e critiche non vi scalfiscono più di tanto e preferite continuare il vostro percorso professionale su una strada di coerenza e di rispetto di tutte le opinioni.

La nuova posizione della Luna vi dona una fase affettiva con la vostra dolce metà davvero molto promettente. Cercate di apprezzare quello che avete in ambito sentimentale e non chiedete a un amore ciò che non può dare. Da bravo segno oculato non fatevi tentare da spese pazze oggi e prestate la dovuta attenzione affinché i vostri familiari non esagerino in tal senso. Una configurazione astrale particolare vi espone alla possibilità di sperperi non voluti.

Un bell'equilibrio mente - corpo vi accompagna, permettendovi di dedicarvi a qualsiasi attività vi faccia piacere. Malgrado la vostra fama di sperperatori, Nettuno vi frena positivamente nelle spese. Da tipico segno di Aria, spesso non vi limitate di fronte acquisti per cose futili o che fate giusto per rincorrere l’effimero. In questa giornata, per fortuna, con l’appoggio di un lucido raziocinio, saprete essere decisamente più avveduti.

Non sempre si può ottenere quella completa consonanza di emozioni che desiderate. Nettuno vi abitua a vivere i sentimenti con adattabilità ai diversi momenti che una coppia può attraversare. La terza decade del vostro segno non faccia progetti troppo ambiziosi nella carriera. È più opportuno in questo momento stare alla finestra e vedere cosa succede.

Alcune discussioni tra amici possono vedervi in disaccordo con la persona che avete accanto. Non vi lasciate trascinare in prese di posizione che vi allontanano da un contatto profondo con chi vi ama. Avete l’occasione di spendere i vostri soldi in maniera mirata, non fatevela sfuggire. La razionalità combinata a un pizzico di fortuna vi offrirà il fiuto per muovervi.

Non vi dispiacerà la preparazione di ottime pietanze. Ci può essere oggi un problema di tempi e ritmi che non si combinano tra voi e il vostro partner. Sapete quanto costa col lavoro ottenere i soldi e difficilmente vi fate trascinare in progetti azzardati. Un transito di Giove vi suggerisce saggiamente cautela nelle manovre economiche.

Se avete una nuova relazione, sarà Saturno a offrirvi la stabilità e le prospettive di programmazione che merita. Non vi fate frastornare da ciò che l’ambiente esterno vi suggerisce e valutate, insieme alla vostra metà, le possibilità reali che vi si aprono per un futuro assieme. Fate attenzione a come muovete i vostri soldi, in particolare se appartenete alla terza decade.

In famiglia conquistate un ruolo di consiglio e di influenza abbastanza centrale. Lasciate da parte ogni timidezza oggi e lanciatevi, con il vostro estro, a sedurre chi ha risvegliato il vostro interesse. Non vi mancano le risorse economiche per dedicarvi allo shopping. Attenzione se siete nati in novembre a non farvi trascinare in spese incaute.

Per una nuova vostra fiamma che tanto vi sta appassionando, è necessario avere molta pazienza, resistenza nervosa e sicurezza dei vostri stessi sentimenti. Potete fronteggiare egregiamente spese impreviste in questo momento, senza preoccuparvi di rimanere a secco.

È la famiglia a richiedere tutta la vostra attenzione quest’oggi. Momento di decisa sintonia sentimentale sia che siate in legami stabili sia che siate in relazioni occasionali. Se siete in coppia, ascoltate i suggerimenti che la vostra dolce metà vi dà, senza ascoltare la vostra voce interiore, pronta a sollevare critiche. Di solito siete capaci di rischiare e mettere i vostri soldi in situazioni che siete sicuri frutteranno guadagni. Ci riuscite guidati dal vostro proverbiale intuito, ma oggi sembra andare diversamente. Sono così sconsigliate le manovre economiche azzardate.

La forma psicofisica è abbastanza buona e si avvale dello spirito vivace e indomito che dimostrerete. Momento sì per tutti i single che vogliano mettere fine alla loro solitudine e trovarsi con una persona sorridente al loro fianco. Sapete valutare bene chi vi propone un affare economico e discernere il conveniente da ciò che non lo è. Oggi riuscite a farvi convincere a spendere i vostri soldi per un promettente investimento economico.

Ricevete una potente iniezione di sensualità unita all’eros oggi, grazie a Plutone nel segno amico del Capricorno che si affianca a Giove. E sarà un’energia da spendere tutta con la vostra esuberanza in compagnia del partner occasionale o fisso che sia. Unica raccomandazione che gli astri vi fanno è quella di tenere a bada la vostra timidezza. Avrete a disposizione più risorse che in altri tempi. Fate comunque attenzione a non esagerare in sprechi.