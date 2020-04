Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 aprile.

Avvertite un’aria di primavera, interiormente ed esteriormente. La dimensione familiare e sociale vi offre gratificazioni. Costruite propositi che sapete già vi porteranno verso esiti fortunati in ogni campo. Alcuni di voi troppo sedentari stanno trascurando movimento e attività fisica. Attenzione a non farvi prendere dalle vostre intemperanze e dagli atteggiamenti burberi e cercate piuttosto di aprirvi. Il film che gli astri vi consigliano e che è in sintonia col vostro segno è il classico “Ombre rosse” del 1939.

In famiglia riuscite a imporvi con la forza del carattere, sostenuti da una sicura e calma autorevolezza. Giove amplifica l’esperienza emotiva, donandovi un bell’appagamento sentimentale se siete in una coppia stabile. Se invece siete in cerca dell’anima gemella, questo aspetto esalta la voglia di conquista e stimola la vostra intraprendenza. Non esitate a lasciarvi sfuggire questa giornata di festa per lavorare sui vostri studi.

Sarete particolarmente bendisposti verso l’attività fisica, seppur casalinga. Gli organi che gli astri proteggono di più in questo momento sono i muscoli, le braccia, i polmoni e bronchi. Mercurio ha il potere di donarvi uno slancio affettivo e umano molto apprezzato dalla vostra dolce metà. Aggiungete anche l’inestimabile qualità di scacciare i pensieri tristi con un frizzante e irresistibile senso dell’umorismo. Il classico che potrebbe oggi conquistarvi è “Sesso, bugie e videotape”.

La vita familiare richiede tutta la vostra delicata attenzione e l’intervento dovrà svolgersi in modo cauto e ponderato. Vi aiuta la vostra dolcezza e vi preserva da guai che potevano essere più seri. La forma fisica non vi dà pensieri più di tanto. Animati da un gioioso slancio, trascorrete una domenica radiosa con la persona amata. Il film che più si adatta alla natura del vostro segno e, che, se avete perso potreste vedere, può essere “Neruda” del 2016.

Brillate della vostra simpatia più radiosa, conquistate molti consensi e diventate popolari. Una stupenda Venere vi rende capaci di dare ascolto alle esigenze e alle ragioni del vostro partner, ma nel profondo, la comunicazione sensibile, emotiva, quella cui tanto voi tenete, sembra sfuggirvi. Il film che potrebbe oggi descrivervi per la carica di euforia e lo slancio vitale che dimostrerete è senz’altro The Artist del 2011.

Dopo una mattinata ancora un po’ variabile per l’umore e il crearsi di piccoli contrattempi vi avviate verso una giornata di maggiore serenità. Alcuni problemi e forse anche lievi preoccupazioni inerenti alla famiglia sono in fase di risoluzione. Domenica in cui date libero sfogo al vostro charme, alla voglia di conquista e alla facilità di corteggiamento. Quale è il film da vedere (o rivedere se lo avete perso), che si può collegare allo stato d’animo che adesso vivete? Senz’altro “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” del 1974 di Lina Wertmuller.

Trovate in questa domenica di piena primavera gli escamotage più sorprendenti e geniali per uscire. Un po’ di nervosismo può segnare questa giornata, specie nelle ore serali: mantenetevi calmi. Venere incendia i vostri sensi, specie se siete cuori solitari, costringendovi a fare i conti con la vostra emotività. Se qualcuno ha toccato le corde della vostra sensibilità affettiva, sappiate ricambiare con la tenerezza, la giusta delicatezza e sapendo attendere. Il film domenicale da rivedere e che corrisponde allo stato d’animo del vostro segno potrebbe essere quest’oggi “Filadelfia” dell’anno 1993, diretto da Jonathan Demme.

Una splendida posizione di Giove in congiunzione con Plutone nel segno amico del Capricorno, vi rende particolarmente volitivi e determinati. Nella cerchia delle vostre amicizie assumete una posizione di fermezza autorevole. La salute in generale appare solida, se non fosse per qualche disturbo che può colpire la parte del corpo dove siete più sensibili, ovvero la gola e le vie respiratorie. È possibile che vi cimentiate nella vostra provata abilità culinaria sfornando succulenti pietanze che delizieranno chi avrete accanto. Per il vostro stato d’animo attuale un film che si sposa con le caratteristiche dello Scorpione quest’oggi potrebbe essere “Indovina chi viene a cena?”.

In casa è opportuno non intestardirsi sulle proprie posizioni e lasciarsi scivolare di dosso anche alcune eventuali critiche. La forma fisica si presenta buona per voi tutti in particolar modo per gli organi che vi corrispondono, le gambe. Quale film esprime al meglio il mood che vivete in questo momento di metà aprile? Potrebbe essere il classico “Passaggio in India”.

Questa giornata vi chiede di fermarvi dopo una settimana piuttosto lunga e faticosa. Per fortuna oggi è domenica e avete la giustificazione per non affaccendarvi più del dovuto. La vostra connaturata operosità, certo, non vi fa stare fermi ugualmente. La Luna in splendido aspetto vi fa rivoluzionare il vostro rapporto d’amore smussando i contrasti e rendendo più aperta e flessibile la comunicazione col vostro partner. Se siete sotto esame vi trovate al massimo della vostra lucidità.

I pianeti dell’arguzia e della capacità di cavarsela negli imprevisti, Mercurio e Plutone, sono completamente a vostro favore. Iniziate questa domenica con lo spirito lieto e con la forza di carattere che si accompagnano spesso alla simpatia per cui andate famosi. Il vostro buon cuore vi fa aiutare, in aggiunta, un amico in difficoltà. Ottima giornata se siete cuori solitari. Specie se siete donne e se siete nate in febbraio, rischiate in serata di incontrare la persona giusta per voi: tenete gli occhi ben aperti. A qualsiasi decade apparteniate avete di fronte una giornata in cui potete sfruttare al massimo il tempo che avrete a disposizione e mettere in atto una preparazione eccellente.

Giove è il pilota di una volontà di cambiamento che tocca tutti gli ambiti della vostra vita, dalla famiglia alle amicizie, dal lavoro alla relazione d’amore. Non smettete di pensare a una persona che avete rivisto dopo molto tempo e che vi prende anima e corpo. Se invece siete in una relazione d’amore stabile e di lunga durata, la Luna vi farà apprezzare i doni affettivi che il cielo vi sta regalando. Quale è il film che vi descrive meglio in questa fase così luminosa e appagante della vostra vita? Potrebbe essere “Chocolat” diretto dal Lasse Hallstrom nel 2000.