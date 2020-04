Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 aprile.

Un radioso Sole nel vostro segno vi allieta lo spirito rendendovi anche la mente fresca e vivace. Chi di voi si interessa di danza o, più semplicemente, ama svagarsi e andare a ballare, trova oggi l’atmosfera ideale congegnata dai transiti planetari. Dopo una fase di stanchezza, ritrovate in serata quella sintonia completa tra passione e sentimento verso cui, da sempre, tendete. Siete di fronte al pc e vi preoccupate di come gestire il vostro lavoro futuro? Non è arrivato ancora il momento per proporre alcuni vostri brillanti e ambiziosi progetti.

Profilo dei transiti di metà aprile segnato da buoni aspetti planetari. Giove in stabile presenza nel fidato alleato segno del Capricorno celebra ancora di più la voglia di sedurre e di ricevere affetto. Gli astri vi suggeriscono oggi, ma in generale anche domani, di osare e proporvi a chi vi sta adesso piacendo, o a chi, anche semplicemente, vi ha incuriosito. Se siete in fase di preparazione di concorsi o esami, gli astri non potrebbero spalleggiarvi meglio quest’oggi.

Moti planetari che incoraggiano una notevole gioia di vivere e un miglioramento generale per voi in diversi campi. La prontezza di spirito di cui date prova in ogni occasione vi rende insostituibili. Ironia e autoironia sono le vostre fedeli compagne di strada e vi consentono di aprire oggi molte porte. Venere nel vostro segno e la presenza del Sole nel passionale dell’Ariete, vi stimolano ad innamorarvi. E una persona che vi ha incuriosito, effettivamente si sta facendo avanti, in modo convinto. Urano nel segno amico e buon vicino del Toro, vi dona capacità di acquisizione dei dati, se state in fase di studio per concorsi, stage, esami.

Atmosfera serena e positiva che vi vede però lievemente in fibrillazione per varie sollecitazioni. “Rivoluzione” è la parola chiave per il vostro destino sentimentale in questa fase della primavera 2020. Progetti di matrimonio, di maternità in arrivo, di acquisti di dimore insieme al vostro partner, sono veramente in pole position. Se avete da lavorare pure oggi fate attenzione all’uso di telefoni, di fax, di computer.

Un concerto di forze planetarie vi accompagna per questo sabato di metà aprile facendovi assaporare la fresca aria di primavera. Godete del formidabile e rarissimo appoggio di Sole e Venere. Ne ricevete gratificazioni soprattutto la vita familiare in cui trovate l’appoggio concreto di figlie e figli, sorelle e fratelli. Una posizione particolarmente esaltante del Sole, vi porta ad accentuare la parte erotica a svantaggio di quella sentimentale dell’amore. Mercurio, in splendido aspetto per la seconda decade, vi offre la possibilità di usare codici amorosi più idonei. Vi attendono prove d’esame e di concorsi da superare? Una buona configurazione astrale vi fornisce gli strumenti adatti per assimilare bene tutti i contenuti delle materie di studio.

Prospetto dei transiti abbastanza buono in questa giornata di metà aprile. Una momentanea inquietudine nel vostro rapporto di coppia non deve destare in voi preoccupazione. Sapete che, con l’aiuto di un dialogo chiarificatore, riuscirete a dissipare ogni nube di incertezza. Giove, in angolo magnifico dal segno del Capricorno, dove l’astro è in posizione di forza, sarà il vostro vero dio protettore, per studi che diventeranno estremamente produttivi.

Avete sicuramente bisogno di relax. La salute è buona. Il tono muscolare, l’equilibrio delle funzioni organiche vanno a meraviglia. C’è la necessità di avvicinarvi alla vostra dolce metà mettendo in azione il vostro temperamento pacato e razionale. Un confronto su delle questioni pratiche di carattere familiare può servire a ricreare una bella sintonia. Siete sotto esame per lo studio? Una posizione ottima di Saturno, vi rende concentrati ed efficienti.

Profilo dei moti planetari abbastanza positivo per questa giornata di piena primavera. Plutone vi dona una speciale grinta vitale, l’energia propositiva e combattiva e la capacità di non demordere mai. Sarete particolarmente seducenti, sia con partner fissi che con persone conosciute occasionalmente. Non scaglierete però i vostri dardi a casaccio, scegliendo con cura chi ha toccato le corde più profonde del vostro sentire. Siete in questo momento in una fase di studio? Se avete a che fare con materie linguistiche o matematiche Luna, Nettuno e Giove vi favoriscono.

I pianeti vi predispongono un weekend abbastanza soddisfacente sul piano emotivo. Migliorate la vostra parte erotica per raggiungere quella completezza dell’unione di coppia, quella pienezza tra sentimento e passione cui tanto voi agognate arrivare. Il Sole e Mercurio uniti a Saturno in Aquario, vi donano una potente sollecitazione delle facoltà intellettuali.

Mercurio e il Sole vi rallentano nelle vostre iniziative. La Luna vi aiuta considerevolmente fornendovi la duttilità necessaria. Arriverete poi, sia pure prendendo vie tortuose, dove volevate. Qualcuno, che non sospettavate, sarebbe riuscito nell’impresa, oggi più difficile, quella di farvi battere il cuore. Vi armate di coraggio e programmate mosse decisive. Se vi tocca studiare per concorsi ed esami, contate sulla forza di concentrazione razionale che il team Giove - Plutone nel vostro segno vi dona.

Il Sole vi porta un’aria di freschezza, di allegria e di volontà di divertimento. La forma psicofisica è abbastanza buona. Mercurio vi invoglia a vivere il rapporto d’amore come gioco e con leggerezza. Non ci sono problemi se siete single e vi trovate a gestire incontri disimpegnati, ma, in coppia, la situazione può cambiare. Anche se non potete stare sui banchi di scuola o dell’Università, contate su un efficiente Saturno per programmare al meglio lo studio in vista dei prossimi mesi, specie se siete nati in gennaio.

Molti i corpi celesti che sono praticamente ai vostri piedi. Cosa chiedere di più? Non avete da fare altro che allungare le mani e cogliere i frutti che lo Zodiaco ha preparato per voi! Una carica di romanticismo e di poesia si affianca alla coerenza e alla volontà di saper vivere il rapporto d’amore con senso di realtà e senza sentimentalismi. Per sostenere esami e concorsi avete un bel Nettuno nel vostro segno a donarvi l’elasticità mentale necessaria per comprendere i passaggi presenti nelle materie di studio.