Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 aprile.

Contate su un bell’equilibrio tra energia vitale e fisico che vi accompagna per tutta la giornata. Si innalza il livello del vostro calore umano. Se i vostri capi pretendono troppo da voi, fateglielo presente con il garbo di cui siete capaci. Siate infatti cauti e prudenti nell’esprimere le vostre rimostranze. C’è la possibilità che Giove, in angolo disarmonico, possa farvi alzare i toni in ufficio, in particolare se festeggiate il vostro compleanno tra il giorno 15 e il 18 del mese aprile.

È necessario tenere il timone del vostro temperamento saldo. Costanza, fedeltà e ottima disposizione d’animo: queste sono le vostre qualità fondamentali. Non vi fate attraversare da dubbi e continuate ad agire con la purezza dei vostri sentimenti. Non vi lasciate frastornare dall’ambiente di lavoro in special modo da quel che pensano gli altri e procedete dritti sulla vostra strada con convinzione, sapendo che state facendo perfettamente il vostro dovere.

Sintonia è il termine giusto per descrivere questo magico momento che state condividendo con la persona amata. Venere incendia i vostri sensi, ma al contempo promette una bella intesa mentale tra voi e chi vi sta adesso accanto. Gli ottimi rapporti che stabilite con i colleghi sono la base di quella stima che vi riuscite a guadagnare nell’ambiente lavorativo. Se il vostro è un lavoro che a che fare con la parola, preparatevi a godere di successi notevoli, rinsaldati da moderati guadagni economici.

Giornata vivace in cui si mescolano transiti positivi con altri negativi. L’intesa che sperimentate col partner è connotata da un’atmosfera romantica. Solo i nati dal 15 al 18 luglio non si facciano sopraffare dall’insicurezza che i transiti combinati di Giove e Plutone possono creare. Sul lavoro siete stimolati a non sentirvi paghi: desidererete di più e lotterete per ottenere cambiamenti che migliorino la vostra condizione. Al contempo, attenzione a non farvi trascinare in polemiche sterili che vi faranno solo perdere tempo.

Un nuovo giorno che vi vede pimpanti e briosi. Le coppie di lungo corso beneficiano di un legame privo di noia e ripetitività: ci si sente sempre come nel giorno del primo appuntamento. Stabili e concreti, date prova di queste vostre qualità sul lavoro conquistandovi la fiducia dei colleghi. Mercurio, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 9 del mese di agosto, vi assicura un’efficienza di primordine, sommata alla capacità di saper lavorare in team.

Vi sentite particolarmente bene a livello di forma fisica. Venere può non farvi sintonizzare con la vostra dolce metà, forse per interferenze esterne al rapporto. Gli astri consigliano di minimizzarle e di far perno sulla saldezza dei sentimenti. Siete perfetti in tutto oggi sul lavoro, ma può venire a mancare un clima di scambio e di fiducia tra colleghi, forse per cause indipendenti dalla vostra o dalla loro volontà. L’atmosfera si rasserena completamente alla chiusura che vi vede stanchi, ma completamente rilassati.

I rapporti con i fratelli e le sorelle potranno lievemente risentire di qualche superabile difficoltà di comunicazione. La Luna in angolo positivo vi concede una fase di maggiore relax e di condivisione di intenti con la persona amata. Cambiamenti che si verificano nel vostro ambiente di lavoro vi stimolano a giocare d’anticipo, se volete afferrare un’opportunità concreta che si sta per creare. Chi di voi festeggia il compleanno tra il 15 e il 18 ottobre, accetta la sfida di nuovi contratti, rotazioni di ruolo in cui trovare una nuova dimensione professionale.

Dotati di una notevole sicurezza nei vostri mezzi, vi sentite in grado di scalare montagne sentimentali da altri ritenute insormontabili. Molti rappresentanti del vostro segno scelgono di abbracciare la libera professione e così danno modo alla loro voglia di superare l’imprevisto di esprimersi alla grande. Per chi di voi lavora da libero professionista, i moti planetari suggeriscono questa giornata di metà aprile di non avventurarsi in azioni che implicano grossi investimenti o in collaborazioni che prevedono scelte impegnative per il futuro.

Alti e bassi di umore, strani momenti di isolamento, fasi di incomprensione con l’ambiente esterno, possono turbare un clima che è, in linea di massima, sereno. Abbiate cura di usare sempre quel tatto e quella gentilezza che vi è sempre stata riconosciuta. Se manovrate denaro dovete essere particolarmente vigili nelle transazioni e negli scambi. In generale non vi fidate di qualcuno che vi propone un affare che ha i contorni del gioco d’azzardo. Se siete imprenditori evitate di farvi tentare dal rischio ad ogni livello.

Malgrado le apparenze, la tenerezza di cui siete capaci è il vostro punto di forza che mostrate in amore. Oggi riuscirete a coniugarla con un estro appassionato che sarà capace di lasciare stupito il partner. Se avete da poco iniziato una relazione, gli astri vi immetteranno il loro influsso di buona ventura e di durevole intesa. Plutone vi aiuta a gestire al meglio ogni situazione professionale un po' complicata.

Ottima la forma psicofisica che vi aiuta a risolvere una questione particolarmente delicata che si verifica oggi in famiglia. Sperimentate momenti di rara intesa con la persona che avete accanto. Se siete ancora single, invece, sarete pervasi da un gusto per l’avventura che non vi darà tregua. Gli sforzi che state compiendo in campo professionale vi consentono di ampliare il vostro giro d’affari o di essere conosciuti in un contesto più vasto.

La forma fisica può risentire di qualche piccolo disturbo dell’apparato digestivo. Tenete i piedi ben piantati per terra e non vi lasciate trasportare dal gusto per il sogno romantico, tipico del vostro segno. Un ottimo rapporto di Plutone in Capricorno, segno vostro alleato, vi apre a collaborazioni e nuovi contratti se esercitate la libera professione. Avete la possibilità di mettere in moto strategie vincenti e giocare al rialzo.