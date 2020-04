Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 aprile.

Avete un prodigioso intuito, una bella capacità di approfondimento intellettuale e una rara attitudine a comprendere le ragioni del prossimo. Una combinazione armonica di pianeti rende buona l’intesa con il vostro partner. In ufficio vi candidate a concorrere per una posizione di primordine.

Quadro planetario molto propizio, Giove e Nettuno vi regalano un periodo di autentica gioia di vivere. In amore vi attivate e spendete affinché il vostro amore abbia tutto quello di cui ha bisogno. Ne siete ricompensati con una fedeltà e una dedizione totali. Al lavoro, tenete a freno personalità troppo esuberanti che scalpitano letteralmente per affermare le loro prerogative in ufficio.

Nettuno vi rende poco comunicativi con l’ambiente circostante, anche se basterà poco a farvi tornare capaci di mettere in moto quella tipica simpatia che vi caratterizza. Costruite l’intesa con la vostra dolce metà, ma avete cura anche di non tralasciare i rapporti con amici e parenti. In ufficio non arriverete forse alla meta con mezzi ortodossi, ma, con intelligenti strategie, riuscirete comunque a tagliare il traguardo nei tempi previsti.

Urano transita in uno dei punti zodiacali per voi più felici per esprimere l’armonia familiare. Se avete figli e nipoti sarete sorpresi da manifestazioni di affetto. In amore non fatevi venire dubbi che vi porterebbero a escludere dal vostro cuore una persona che vi ha colpito. La vostra tipica intuizione vi aiuta a far quadrare il cerchio in ufficio. Alcune questioni un po’ ingarbugliate dei giorni scorsi si scioglieranno con moderata facilità.

Avete una forma ottimale. Certo, alcune questioni nella vostra vita restano ancora aperte, ma lo spirito è lieto. La leggerezza con cui affrontate alcuni problemi inerenti la vita di coppia vi facilita rapidamente la loro risoluzione. Lavorate con i social media? In questa giornata avrete l’occasione di cambiare alcune prospettive dal vostro orizzonte in vista di promettenti evoluzioni future.

Curate il fitness, con Urano e Plutone positivi. In amore risplende il vostro carisma. Se siete single sappiate mettere a frutto la vostra cultura e il savoir-faire che possedete in abbondanza. Giove e Urano vi riservano un momento di sfacciata fortuna in campo professionale.

Giornata perlopiù di serenità e armonia globale. Giove contrario spegne alcuni vostri entusiasmi sentimentali, specie se siete single. Plutone e Giove in angolo contrario possono non consentirvi di essere lucidi in campo professionale come di solito siete.

Curate più la famiglia, coltivare il vostro nido, e aumentate il comfort negli affetti stabili. In amore, se single, potete dar prova delle vostre capacità di seduzione a tutto tondo. Nella vostra attività professionale mettete in pratica un piano d’azione destinato a darvi grosse soddisfazioni. Sapete che la fatica è tanta, ma a voi non spaventa.

Il Sole ospitato nel segno vostro alleato dell’Ariete vi apre a una giornata produttiva sotto tutti i punti di vista, ma anche con sprazzi di quell’imprevisto e di fantasia che costituiscono il sale della vita. Il vostro, o la vostra, partner comprende bene le vostre esigenze lasciandovi libertà. Al lavoro, Saturno vi sta facendo conquistare posizioni di rilievo, per il momento solo in termini di stima in chi sta sopra di voi.

Configurazione mediamente positiva oggi per voi Capricorni. Momento sì per l’amore: non vi lasciate sfuggire nessuna occasione che possa capitarvi a tiro oggi. Siete, però, soggetti a distrazione in ufficio, con dissonanze passeggere che vi tengono il broncio: agite sempre con calma e valutate attentamente tutto quel che passa sotto la vostra responsabilità.

Per i nati in gennaio, Urano vi invita a dedicare più spazio alla sfera familiare. In amore, per tutti, è necessario avvicinarsi alla persona amata con delicatezza e tatto. Proponete poi in serata al vostro partner un romantico tête-à-tête. Sul lavoro raccogliete una sfida che vi impegnerà parecchio nei prossimi giorni, ma vi potrà portare in seguito verso risultati produttivi piuttosto significativi e soddisfacenti.

I moti planetari vi guardano di buon occhio. Nettuno e Urano vi consentono di mettere in atto le vostre migliori doti di sensibilità e di capacità di soccorrere il prossimo. La forma fisica gode di una fase ottimale. In amore, un momento di totale abbandono e coinvolgimento emotivo vi attende. Riordinate i pensieri in ufficio e vi avviate a comporre una delicata questione tra colleghi.