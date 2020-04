Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 12 marzo.

Transiti che vi mettono l’argento vivo addosso nel mese in cui, in linea di massima, voi Arieti festeggiate il compleanno. Riuscire a raccordarvi completamente con la persona amata è il dono più bello che vi fanno gli astri nella giornata di Pasqua. Salire sul treno dei desideri non sarà difficile. Un film classico da vedere o riguardarvi oggi? “Fronte del porto” di Elia Kazan girato nell’anno 1954 con Marlon Brando.

Giornata di Pasqua che vi vede in posizione fortunata rispetto a molti altri vostri amici dei dodici segni zodiacali. Urano vi infonde calore umano che mettete a disposizione degli affetti, senza esitazione alcuna. Splendido stato di salute fisica e mentale. Plutone e Giove nel segno alleato del Capricorno sono pronti ad elargirvi una notevole carica di passionalità. Quale l’attore che si configura come il tipico bel tenebroso appartenente al vostro segno? Senz’altro Gary Cooper che era appunto Toro. Indimenticabile la sua interpretazione in “Per chi suona la campana”.

Festa di Pasqua in allegria e armonia. Venere stabilmente in Gemelli è il vostro nume tutelare quest’oggi, il corpo celeste che fa risplendere in voi fascino e amabilità. Lo stato di salute si presenta discreto. Il Sole e Mercurio entrambi nel segno amico dell’Ariete vi rendono vivaci, spumeggianti, mai annoiati con la vostra dolce metà. Chi è insieme a una persona amata da più lungo tempo, sperimenta la gioia dei ricordi e le note di nostalgia per i momenti belli. Il film che oggi potrebbe rappresentare il vostro stato d’animo è “Senso” di Luchino Visconti.

Ricorrenza di Pasqua gratificata dalla presenza di Venere. I vostri desideri saranno sul punto di realizzarsi, ma vi sarà chiesto di attendere ancora un po’ prima di vederli concretizzati. Discreto il vostro stato di salute. Qualche scaramuccia, qualche lieve inciampo potrebbe interessarvi in campo amoroso. È possibile che da alcuni momenti apparentemente complicati si determini poi una svolta positiva in campo sentimentale. Un film molto brillante e insieme romantico si addice al vostro umore attuale. È “West Side Story” del 1961 diretto da Jerome Robbins e Robert Wise.

Quadro dei transiti della giornata di Pasqua abbastanza positivo. Urano è tuttavia in questo momento dissonante e proprio dal segno della salute, il Toro. Il pianeta può far sì che non abbiate sempre quella resistenza psicofisica “da leoni” che vi contraddistingue. Due pianeti in Ariete e uno in Gemelli vi forniscono lo slancio necessario per dedicarvi alle imprese amorose che vi siete prefissati. Quale è l’attore del vostro segno che meglio potrebbe rappresentare lo stato d’animo di oggi? Ma senz’altro il geniale Robert de Niro in “C’era una volta in America” girato dal maestro Sergio Leone nell’anno 1984.

È una Pasqua abbastanza soddisfacente in cui troviamo molti pianeti che si incontrano nei segni amici di Terra. La vostra operosità, la febbrile capacità di essere presenti e attivi in ogni circostanza richieda aiuto e servizio, saranno sempre in primo piano. Urano vi invia influssi di fascino, di seduzione, di volontà di godervi l’amore di chi vi sta accanto. I single che siano nati in settembre, hanno l’appoggio di un fortissimo Plutone. Quale è il talento del vostro segno che meglio può rappresentare l’eleganza che tante volte vi contraddistingue? Ma senz’altro quello manifestato dalla Vergine Lauren Bacall di “Assassinio sull’Orient - Express” di Sidney Lumet girato nell’anno 1974.

Festività di Pasqua con un bel Saturno che è ospitato nel segno amico dell’Aquario, a far innalzare il livello della vostra sensibilità. In famiglia godrete della totale attenzione su di voi, specie se appartenete al gentil sesso. Attraverso un intelligente compromesso trovate il punto di incontro con la persona amata in una questione pratica che riguarda vostri amici in comune. La Luna in Sagittario vi fornisce un tocco di fantasia per aggiustare con il vostro tipico atteggiamento signorile ogni possibile divergenza. Un film che potrebbe piacervi è il classico “Topkapi” di Jules Dassin, girato interamente nella incantevole Istanbul nel 1964.

Quadro dei transiti molto luminoso per questa domenica di Pasqua. Sarete dotati di uno speciale magnetismo che vi caratterizzerà per tutta la giornata. Colpite al cuore una persona che vi aveva incuriosito un po’ di tempo fa. Il vostro animo ardito vi aiuta nel resto e vi consente di non farvi perdere la buona occasione di una nuova conquista. Se siete in una coppia, magari di recente costituzione, vedete fiorire oggi progetti di largo respiro. L’attore che meglio rappresenta il fascino di bel tenebroso tipico del vostro segno è senz’altro lo Scorpione Alain Delon.

Cielo di Pasqua molto positivo. Il Sole splende infatti nell’Ariete e fa innalzare il livello dei vostri entusiasmi. La Luna accende la vostra sensibilità, l’intuito, la capacità di essere empatici con l’ambiente. Una nota di poesia accompagna oggi i vostri incontri con la persona che vi sta a cuore. Chi di voi cerca ancora l’anima gemella, non si farà scappare la buona occasione di un incontro che si caratterizzerà per essere davvero indimenticabile. Un’attrice dalle vincenti qualità interpretative appartenente al vostro segno è la scintillante Scarlett Johansson. Da ammirare ne “La ragazza con l’orecchino di perla”, girato nel 2003 dal regista Peter Webber.

Celebrazione pasquale che si configura come abbastanza serena, malgrado il Sole e Mercurio vi rendono un po’ inquieti. La Luna vi apre una celebrazione pasquale, che troverete divertente, frizzante, dove la noia sarà completamente bandita. Un Mercurio imbronciato può non farvi sintonizzare pienamente con la persona amata. La vostra presenza di spirito combinata con la praticità con cui saprete affrontare le questioni difficili, vi permetteranno di aggiustare ogni incomprensione passeggera con notevole facilità. Quale è l’attore del vostro segno che meglio rafforza la fama di “duro dal cuore tenero” del Capricorno? Ma senz’altro il bravissimo Jude Law nel film “L’amore non va in vacanza” di Nancy Meyers.

Pasqua allietata dalla presenza di Venere. Un momento di serenità, di particolare sintonia con l’ambiente circostante, di simpatia nella famiglia d’origine, vi accompagna. Siete dotati di un particolare slancio passionale combinato con una buona razionalità. Sia che siate in cerca della persona ideale sia che abbiate già un partner al vostro fianco, godete di un momento decisamente fortunato e propizio per una felice sintonia. Quale è l’attore che meglio incarna le caratteristiche camaleontiche, istrioniche e versatili del vostro segno? Senz’altro Christian Bale in "The Prestige" diretto dal regista Christopher Nolan.

Felice giornata di Pasqua che vede diversi pianeti in angolo completamente benefico per il vostro segno. Adattabilità alle situazioni, amabilità e creatività, non vi difetteranno. Ma non vi mancheranno neanche la razionalità e la creatività, la fermezza di propositi e la volontà di non farsi condizionare da niente e da nessuno. Una bella ondata di emozioni vi invade il cuore. Il rapporto con la persona amata si alimenta di nuovi contenuti, di appassionante ardore, di complicità erotica. Quale l’attore cinematografico che meglio incarna sulla scena le caratteristiche intensamente emotive che si ritrovano nel segno dei Pesci? Può essere il bravissimo Bruce Willis ne “L’esercito delle dodici scimmie” di Terry Gilliam.