Oroscopo di oggi 29 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 marzo.

Costellazione dei transiti che vi vede in un buon cielo astrologico, peccato qualche broncio in famiglia. In amore comprendete le richieste e le esigenze della persona che avete accanto. In questa giornata di primavera gli astri consigliano il vero capolavoro della commedia all’italiana, “Lo scopone scientifico”, diretto da Luigi Comencini e uscito nel 1972. Con, tra gli altri, l’inimitabile Bette Davis, esponente dell’Ariete.

Profilo dei transiti molto positivo. È la vita familiare a concedervi le soddisfazioni più appaganti in questa giornata, gratificata da una serena armonia. Un ritorno di fiamma vi fa battere il cuore, come non accadeva da tempo. Se volete una serata di relax, ottimo è “Vicky Cristina e Barcellona”, diretto da Woody Allen nel 2008, interpretato da Penelope Cruz, del Toro.

Prevale il sereno quest’oggi! La vostra natura più allegra e vivace salta sempre fuori. Far divertire gli altri divertendovi, è sempre stata una vostra naturale inclinazione. La vostra relazione attuale appare trionfale ma c’è qualcosa che scricchiola. Qual'è il film migliore per il vostro segno? Senz’altro “Le vacanze intelligenti” dell’anno 1978, interpretato da Alberto Sordi, dei Gemelli.

La vostra natura sensibile e artistica viene fuori in tutta la sua intensità. Famiglia e amici vi preparano un terreno propizio affinché vi sentiate a vostro completo agio. La persona che avete al vostro fianco vi dimostra quanto tiene a voi come non vi aspettavate. Oggi potreste guardare un film come “Minority Report” del 2002, interpretato da Tom Cruise del Cancro.

Il Sole vi indica la strada per fare scelte in linea con le vostre possibilità. La Luna vi infonde sensibilità e delicatezza nel trattare i rapporti. La fiamma di una nuova passione non smette di brillare. Potete vedere un classico della cinematografia di tutti i tempi, si tratta di “Novecento” del 1976, interpretato dal mitico Robert de Niro, che appartiene al segno del Leone.

Il vostro tipico carattere prudente, trova un clima congeniale nella posizione di Giove. Trovate un ambiente familiare che si sposa con le vostre tendenze e predisposizioni. Vi piace farvi tentare dal romanticismo, nelle vostre storie, c’è la volontà di approfondire il sentimento. Gli astri vi consigliano lo stupendo “A single man” del 2009, girato da Tom Ford e interpretato da Colin Firth, entrambi della Vergine.

La Luna vi alleggerisce la mente ma Plutone continua a essere imbronciato con voi, fate attenzione ai malanni di stagione primaverili come il raffreddore o l'allergia. Non siete un segno molto romantico, ma oggi vi volete lanciare in una vera e propria avventura appassionata. Gli astri vi consigliano di guardare “Un sapore di ruggine e ossa” del 2012, con una talentuosa Marion Cotillard, della Bilancia.

Il vostro sorriso coinvolgente è “contagioso” e riesce a toccare il cuore di molte persone. Sperimentate la gioia dei sentimenti serenamente corrisposti. Gi astri vi suggeriscono di guardare, o riguardare, “Polvere di stelle” del 1973 scritto, diretto e interpretato da Alberto Sordi. Interprete unica quanto impareggiabile, la Scorpione Monica Vitti.

Vi invade una notevole gioia di vivere e di amare. Circondati dall’affetto della persona che vi vuole bene, ricercate questa giornata spazi di intimità e di totale compenetrazione con il partner o con la vostra compagna di vita. Come film da vedere oggi, gli astri suggeriscono “Mad Max - oltre la sfera del tuono”, girato nel 1985 con una travolgente Tina Turner, appartenente proprio al Sagittario.

Atmosfera del giorno in cui il Sole può farvi sentire isolati, anche se attorno a voi si alza un clima di allegria. Un desiderio di intimità, di pace, vi caratterizza in campo sentimentale. Nel godere del relax casalingo, potrete guardare un film come “Vatel” girato nel 2000 e dedicato a un cuoco francese rimasto nella storia. Interpretato da Gerard Depardieu, esponente del Capricorno.

Vi spalleggia un parterre di pianeti per voi molto positivi. In amore, riuscite a sintonizzarvi molto bene con la persona che avete al vostro fianco. Se volete guardare un classico che avete perso, gli astri, riferendosi al vostro segno, consigliano “Portiere di notte” del 1974, diretto da Liliana Cavani, con la mitica Charlotte Rampling, che è Aquario.

A contrastarvi, ma solo lievemente, oggi c’è la Luna. Muovetevi con “passi felpati” in casa. Sarà la vostra capacità di essere fuori dagli schemi, di ragionare in modo contrario da come ragiona la massa, a trovare la massima aderenza del vostro partner alle vostre idee. Un film che non avete ancora visto che corrisponda alle caratteristiche dei Pesci? Può essere il classico “La gatta sul tetto che scotta”, del 1958, con una mitica Elisabeth Taylor, attrice appartenente al segno dei Pesci.