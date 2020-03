Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 marzo.

Domenica di marzo in cui i moti celesti mostrano combinazioni variate sul vostro cielo. Saturno vi provoca qualche piccola scaramuccia in campo familiare, specie se crescete bimbi piccoli o, se siete zii/nonni e badate in casa a nipotini. Fate passi cauti oggi se state pensando di conquistare qualcuno. Sarà il vostro slancio entusiastico, in serata, a mettere a posto una situazione che sembrava fosse in stallo. Se svolgete un’attività che ha a che fare con l’arte, la moda, l’immagine, potrete affermare agevolmente i vostri estri.

Racconto dei transiti che appare trionfale per voi taurini. C’è da fare comunque attenzione ai rapporti familiari specie se coinvolgono situazioni patrimoniali. Regolate anche le ore di riposo notturno per vivere la giornata ritemprati nel corpo e nella mente. Urano e Venere sono favorevoli e vi concedono un nuovo giorno in cui la facilità di intesa con la persona che avete accanto è molto alta, specie da un punto di vista intimo e sessuale. Lavorate anche oggi che è domenica? Per voi esiti fortunati e in progressiva espansione economica.

Proseguono gli influssi benefici sul vostro segno di Venere nel buon vicino Toro. I rapporti con i componenti maschili della famiglia sono protetti dallo Zodiaco. La salute non desta preoccupazioni di sorta. Continua una bella fase di sentimenti contraccambiati secondo le indicazioni che danno gli astri. Se lavorate anche questa giornata farete i conti con un po’ più di pigrizia del solito che vi distrae dal portare a termine tutti gli impegni.

La Luna vi darà oggi la possibilità di fondere le caratteristiche di intimità, di nido, di famiglia, con quelle di profondità psicologica, di capacità di leggere quel che si nasconde dietro le apparenze. Ritorna in modo inatteso la possibilità di entrare in felice sintonia con la vostra dolce metà. Un progetto da costruire insieme (un viaggio, una vacanza, un acquisto di una certa portata), vi unisce positivamente alla persona che avete accanto. Se siete in una professione indipendente e lavorate di domenica attraversate in questa giornata una fase leggermente sonnacchiosa.

Continuano gli influssi benefici del Sole che transita nel segno amico dell’Ariete e vi dona verve, vitalità e capacità di interagire con l’ambiente circostante. Se fate qualche sport come la corsa, il canottaggio, la barca a vela, avrete buone possibilità di divertirvi e nello stesso tempo di allenarvi. Una bella complicità con la persona amata vi allieta questo weekend. Siete ancora intenti a produrre e rimanere di fronte al pc anche se è domenica? Niente paura, un Sole strepitoso vi consente di bruciare i tempi e produrre di più.

Profilo dei transiti che vi mostra un alleggerimento considerevole delle tensioni che vi avevano un po’ disturbato nei giorni scorsi. Se amate gli animali domestici il legame con loro si dimostrerà particolarmente stretto e affettuoso. Ritrovate con la persona che è al vostro fianco un’intesa piena e fatta di mille attenzioni, mille gesti colmi di tenerezza. Infaticabili come voi siete è possibile che anche questa giornata la passiate di fronte al pc. Per fortuna un’ottima combinazione astrologica vi consente di non stancarvi.

Venere vi porta a interessarvi con più sollecitudine della casa e della famiglia. Contemporaneamente il luminare femminile è ospitato oggi nel segno dei Pesci e vi fa trovare equilibrio, affettività e quella quiete cui tanto anelate, nel comfort delle pareti domestiche. Qualche attenzione agli eccessi gastronomici. Lavorate anche oggi che è domenica? Trovate la quadratura del cerchio in una situazione lavorativa che inizialmente appariva discretamente complessa.

Giornata di relax in cui i moti planetari vi vogliono in uno stato di piena grazia astrologica. La vita familiare vi offre elementi di grande armonia e anche di coesione tra tutti i componenti all’interno dell’habitat di appartenenza. Compenetrazione tra la parte dell’eros attivo con la profondità dei sentimenti. Sperimentate anche una straordinaria capacità di emozionarvi, toccando vette di romanticismo non da poco. Se ancora questo nuovo giorno vi vede occupati sul posto di lavoro, avrete modo di non affaticarvi e di riuscire a portare a casa risultati di prim'ordine.

Mappa odierna dei pianeti che appare molto positiva per voi Sagittario. Potete osare di più quest’oggi, un po’ in tutti i campi, ma in maniera più netta in quello amichevole e sociale in generale. Cercate di colmare la distanza fisica chiamando e scrivendo ad amici che non sentite da tempo. Qualche tensione che si era percepita nei giorni scorsi, sparirà “come per incanto” adesso. Se vi tocca un altro giorno di lavoro, approfittatene per concludere impegni che avevate lasciato in sospeso.

Splende la Luna nel segno dei Pesci e vi permette di risolvere facilmente quei piccoli inciampi, quelle difficoltà che possono rallentare le vostre abituali iniziative. Dimostrate di essere bravi organizzatori e pianificatori, specie in famiglia. Un clima che è pervaso da romanticismo domina la vostra dimensione di coppia. Accettate la richiesta, se provenga dalla vostra dolce metà, di un momento più lirico. Tenaci e robusti, non vi spaventate mica di ricevere un carico di lavoro imprevisto anche in questa domenica.

Il gioco dei transiti planetari vi vede un po’ più pigri e tranquilli del solito. Mercurio e Nettuno, insieme nel segno buon vicino dei Pesci, vi donano lo slancio per conquistare chi vi ha colpito di recente il cuore. Se svolgete una professione artistica Nettuno nei Pesci, segno di grande creatività, può aiutarvi oggi a esprimere le vostre idee, il vostro talento traendo facilmente spunto da una linfa creativa inesauribile.

Eccovi finalmente salire sul “podio” dei segni baciati dalla buona sorte. La Luna è proprio nel vostro segno e vi annuncia una restante parte del weekend che può sfiorare contorni fiabeschi. Risentite una persona che pensavate di aver completamente perso di vista e scatta nuovamente una scintilla che fa fiorire un’imprevista passione. Siete ancora al lavoro pur di domenica? Una buona configurazione planetaria vi consente di non sentire la stanchezza più di tanto.