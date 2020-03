Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 marzo.

I moti planetari vi sorridono toccando il vostro segno quest’oggi. Non siate reticenti ed esprimete pure la vostra sincera dedizione a chi vi vuole molto bene. Troverete il modo per non essere fraintesi. Se invece avete un sentimento ancora non contraccambiato, non vi disperate e approntate tutte le tattiche necessarie per farvi avanti. Un po’ di introiti vi arrivano quest’oggi consentendovi di tirare un sospiro di sollievo per alcune incombenze, tasse, situazioni fiscali che vi toccava pagare.

In primo piano, in cima ai vostri pensieri, ci sono oggi la famiglia e le preoccupazioni di tipo economico. L’aspetto che la Luna forma proprio oggi con il Sole vi consente di agire in modo prudente e oculato. Avete un nuovo amore da coltivare in questo inizio di primavera? La sensualità e il gusto per le cose belle vi contraddistinguono, o meglio sono il vostro “marchio personale”. Sappiate soltanto non esitare nelle mosse. Svolgete una professione connessa all’immagine? Uno splendido Nettuno nel segno dei Pesci e astro della vitalità artistica, vi sorregge promettendovi occasioni notevoli.

Gioco dei transiti planetari abbastanza promettenti per ogni settore in questa giornata di inizio primavera. Il Sole vi consente di essere sempre dinamici, sempre al top, in ogni situazione vi troviate. Buone le indicazioni anche nel campo della salute psicofisica. La Luna in Aquario per buon parte della giornata vi mette in relazione con persone nuove, che sono le candidate ideali per diventare vostri prossimi interessi sentimentali, se il vostro cuore è ancora solitario.

Qualche problema in casa di poco conto può toccarvi. Non mancano però l’intuito e la sensibilità, la ricettività e la capacità di sostenere e capire chi è più debole e versa in condizioni di difficoltà. Una persona conosciuta da poco vi attrae parecchio. Non avete problemi usando la vostra sensualità e il vostro charme, specie se fate parte del gentil sesso, a farglielo capire. Fate una professione che è collegata con la trasmissione di informazioni? La Luna vi consente di agire con circospezione e cautela a una proposta di collaborazione che vi viene fatta oggi.

Configurazione planetaria che promette transiti di primordine. Il Sole, vostro nume tutelare, sarà particolarmente efficace: la parte della vitalità attiva verrà sostenuta dall’espansività e dalla forza di inserimento ottimistico nel mondo esterno. Il team composto da Urano e da Venere nel segno del Toro può annunciare qualche forma di possessività e di dominio sulla persona amata quest’oggi. Fate particolare attenzione e mantenevi calmi e misurati. Un'occasione di svolta professionale vi viene proposta in questa giornata.

Scenario dei transiti planetari abbastanza positivo. Venere, in particolare, vi porta un tocco di sensibilità e la gioiosa potenza di trazione che vi infonde lo slancio di ottimismo. Avrete modo di esprimere i vostri sentimenti verso la persona che avete accanto in maniera semplice, diretta, spontanea. Lavorate anche oggi che è sabato? Improntate il lavoro d’equipe alla collaborazione tra colleghi e sullo scambio tra le varie competenze.

La Luna vi fa avvertire un’aria nuova, di miglioramento emotivo sollevando l’umore. In famiglia alcune situazioni rimaste in sospeso stanno per risolversi. Migliorano le vostre situazioni sentimentali dopo un periodo di sostanziale apatia. Arriva per i single del segno una ventata di sensualità e di passione. Un fiuto eccezionale vi guida quest’oggi, è una bella indicazione per potere capire dove mettere i guadagni recenti che vi sono arrivati e costituiscono il meritato frutto del vostro lavoro.

Venere e Urano impongono piccoli stop alle vostre fortune di questi giorni. Niente di grave in realtà, solo la necessità di prendere fiato. È la famiglia a chiedere il vostro intervento, probabilmente poiché l’avete trascurata negli ultimi tempi. Avvertite il bisogno di quella speciale intimità che vi sa offrire il comfort del nido. La Luna, nel segno affettivo dei Pesci nella serata, è lo stimolo che vi porta ad apprezzare la stabilità degli affetti durevoli, a desiderare l’esclusività nel rapporto di coppia. Lavorate anche oggi? La vostra verve ironica vi aiuterà a superare stanchezza e apatia.

È possibile che attingiate alla vostra sensibilità per comprendere una persona vicina. L’intelligenza vivida vi aiuterà a compiere le mosse più opportune. Date ascolto alla voce del cuore e scrivete alla persona per cui avete letteralmente perso la testa. Venere e Urano nel segno dei beni patrimoniali, il Toro, vi indirizzano positivamente verso un investimento che da tempo volevate realizzare.

Venere è il primo pianeta a farvi capire quanto il cielo sia provvido di doni. Ospitata nel segno del Toro, vi aiuta a capire le situazioni che vi circondano usando lo strumento della percezione intuitiva, oltre a quello della deduzione razionale cui siete avvezzi da sempre. Vi muovete oggi sul terreno della seduzione e della conquista con grande abilità. Un interesse sentimentale particolarmente seducente vi accende di desiderio. Lavorate anche oggi? Inquadrate molto bene una situazione che non sta dando tregua, da un po’ di tempo, e, con calma, riuscirete a risolverla.

Giornata un po’ di alti e bassi, con Venere e Urano che transitano in angolo dissonante per voi. Entrambi i pianeti vi sollecitano una partecipazione più assidua e concreta nell’ambito familiare. La Luna continua a portarvi fortuna in ambito sentimentale poiché abita il vostro segno per buona parte della giornata, specie se appartenete alla terza decade. Arrivano nuovi flirt, se non siete ancora in compagnia e vi allietano lo spirito. Vi giungono guadagni meritati provenienti dalla vostra attività. Ora si porrà il problema di come e dove destinare queste nuove sostanze di cui disponete.

Mappa dei transiti odierni molto benefica per tutte e tre le decadi dei Pesci. Siete il centro del vostro habitat: parenti e amici non possono fare a meno di voi, dei vostri consigli preziosi, della vostra visione spesso controcorrente, mai aderente al modo comune di pensare. Urano in Toro vi dona la volontà di comfort e di quiete all’interno della dimora che condividete con la vostra dolce metà. Se anche oggi che è sabato lavorate attivatevi per seguire un progetto nuovo che un collaboratore vi ha proposto.