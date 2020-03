Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 marzo.

La primavera per voi significa spesso passione e anche emozione. Anche quest’anno non fa eccezione e vi porta un completo coinvolgimento dei sensi in una storia d’amore forse inattesa che vi rimette completamente a nuovo. Se avete una relazione stabile, una convivenza o un matrimonio, questi ultimi saranno invece ravvivati da stimoli innovatori positivi, che porteranno una ventata di freschezza molto apprezzata. Non date peso a una polemica sterile che è nata tra colleghi in ufficio: riuscirete, infatti, a procedere spediti nel vostro dovere senza lasciarvi frastornare dalle chiacchiere.

Mettete in campo la vostra abilità e accettate le sfide che vi provengono dai settori più disparati. Un nuovo interesse sentimentale vi sta invadendo il cuore, consentendovi di vivere una stagione di primavera tutta dipinta di rosa. Potrete mettere le basi per una relazione di coppia destinata ad avere un futuro luminoso. Giornata che si svolge all’insegna della collaborazione fruttuosa con i vostri colleghi. Pur nella fatica che avvertite, chiudete gli impegni previsti con soddisfazione e dinamismo.

Non vi lanciate in imprese che sembrano troppo ambiziose. Nei prossimi giorni potrete dedicarvi, con più pazienza e fortuna, a quel che ora si manifesta a livello di intenzione o di desiderio. Chi di voi stia iniziando una nuova relazione di coppia avrà l’appoggio di una freschezza e di un fascino che non lasciano indifferenti. Un nuovo arrivato in ufficio riscuote la vostra simpatia: gli offrite la vostra amicizia e intrattenete uno scambio fruttuoso di punti di vista e di diversi modi di procedere in ambito professionale.

Trovate forza morale e capacità di andare avanti con il sorriso sulle labbra, procedendo per la vostra strada nonostante le difficoltà che dovrete affrontare. Potreste vivere una fase di incertezza sentimentale. È necessario per alcuni di voi fare una scelta che forse potrà apparire scomoda, ma che alla lunga si rivelerà pienamente soddisfacente. I vostri capi a lavoro vi tartassano un po' più del dovuto, è indubbio. Per fortuna il giorno lavorativo si concluderà con attestazioni di stima e potrete recuperare in serata con un po' di relax.

È possibile fare un bilancio della vostra vita sentimentale. Avete compiuto scelte mirate e state costruendo una solida relazione di coppia, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 al 31 del mese di luglio. Se invece siete nati dal giorno 10 al 17 del mese di agosto vi attendono ancora novità sentimentali. C’è qualche momento di tensione che riuscite, con il vostro garbo e il savoir-faire, a stemperare in ufficio. Vi guadagnate così ulteriormente stima e rispetto dell’ambiente dei colleghi.

Una nuova fiamma sentimentale sta prendendo spazio nella vostra vita. Non la soffocate con le abituali critiche: la perfezione non esiste, dovreste averlo appreso con l'esperienza. La Luna nel vostro segno sarà la fedele consigliera. C’è oggi in ufficio qualche problema pratico che riguarda situazioni esterne alla vostra abituale attività. Agite, come al solito, con la pazienza e la razionalità che vi sono connaturate per affrontare una questione che appare abbastanza spinosa. Sarà proprio il vostro intervento a dare una svolta positiva alla situazione.

Certe fasi di silenzio e di pausa possono rivitalizzare le storie d’amore. Ed è proprio quel che succede adesso per una relazione cominciata da poco, soprattutto se siete nati in ottobre. I single che festeggiano i loro compleanni in settembre si preparino invece a momenti esaltanti dal punto di vista delle nuove conoscenze, della seduzione e della possibilità di incontrare un sentimento vero. Ritrovate, oltre all’armonia tra i colleghi, il rispetto e la stima dei capi a lavoro. Il piglio deciso che sapete dimostrare vi apre molte porte.

La raccomandazione è quella di non esagerare con ambizioni che potrebbero non essere proporzionate alle vostre possibilità. In amore aspirate a una piena comunanza sentimentale con la persona che vi sta accanto. Non è tuttavia un’operazione semplicissima, la dovete predisporre con cura. Siete molto passionali, ma la vostra dolce metà vuole anche da voi tenerezze e coinvolgimento emotivo. Guidati da un grande intuito, riuscite a trovare la quadratura del cerchio oggi in ufficio. Così incassate la stima e il consenso generale dei colleghi.

L’organizzazione di un prossimo viaggio insieme alla vostra dolce metà occupa tutti i vostri pensieri. Giove dal buon vicino Capricorno vi permette di scegliere le mete possibili della prossima vacanza estiva. E un buon intuito, combinato con un colpo di fortuna inaspettato, darà modo alla vostra attitudine di viaggiatori di scatenarsi a 360 gradi. La vostra attivissima personalità avrà modo di esprimersi alla grande dimostrando risolutezza e capacità di anticipare i tempi anche a lavoro.

Chi di voi abbia la necessità di fare studi, ricerche o sia obbligato a una pausa riflessiva deve cercare la massima concentrazione. Come in campo sentimentale, dove avete l'occasione di costruire un amore profondo che non vivevate da tanto tempo: sappiate sgombrare il campo dagli equivoci, dalle distrazioni, dai legami futili e dedicatevi interamente a questa nuova passione. Inquadrate bene un problema che si è verificato oggi in ufficio e trovate le soluzioni con la collaborazione di un collega amico. La vostra efficienza e la capacità di creare sintonia con l’ambiente producono un’atmosfera di concordia attorno a voi.

Sensibilità, intuito ed empatia non vi mancheranno consentendovi sicuri successi mondani, da condividere anche con gli amici di sempre. Ricercate la stabilità nella sfera emotiva. Anche se siete stimolati da curiosità esterne e piccoli richiami all’evasione, siete presenti a voi stessi e andate avanti verso la strada maestra della fedeltà. Continuate nella settimana lavorativa con in tasca risultati apprezzabili. I vostri superiori e colleghi vi renderanno merito presto di quel che avete saputo realizzare.

Una persona rivista di recente non abbandona più la vostra mente e il vostro cuore. Se avvertite il desiderio di cercarla e di farvi sentire, non è una brutta idea assecondarlo. Non è un caso che, anche nella occupazione più normale e convenzionale, ci mettiate sempre un tocco di estro. Il vostro segno, infatti, è quello più predisposto a creare, stupire e dar vita, con particolare genialità, a ciò che è nuovo e diverso.