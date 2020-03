Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 marzo.

La Luna vi dona serenità nel sonno e nei sogni, benessere mentale e psichico. Chi di voi soffre di mal di testa, di problemi alle articolazioni, di disturbi alle vie urinarie sarà protetto. Riuscite a trovare un punto di raccordo tra la dimensione familiare con quella della vita esclusiva di coppia. Ottime le prospettive per chi stia iniziando un nuovo legame amoroso e in generale per tutte le relazioni passionali che sono fiorite da poco. Giornate in cui vi sentite decisamente sicuri delle scelte che farete. Se avete abbracciato una libera professione, si aprono per voi oggi strade nuove e molto promettenti.

Configurazione planetaria che vi vede un po’ sottotono. Solo nella tarda serata di oggi la situazione si può rasserenare del tutto. Dovete fare attenzione e tenere a bada la tendenza a voler controllare e, spesso dominare, il territorio attorno a voi. Venere insieme a Urano nel vostro segno fanno innalzare il livello della passionalità. Arrivano quei risultati concreti in termini economici del vostro infaticabile agire in campo attivo e professionale.

Venere, dea del benessere e della salute, oltre che dell’amore, dell’eros e dell’affettività, si trova nel segno vostro buon vicino del Toro e vi favorisce in modo splendido nella forma fisica, nel look, nel modo di presentarvi al prossimo. Mercurio aumenta la sicurezza nelle vostre possibilità, aumentando la fiducia in voi stessi, l’ottimismo spontaneo che usate nel mettervi in campo nel territorio delle vostre conquiste sentimentali. La bella posizione di Urano dal segno delle finanze, il buon vicino Toro, vi consente di gestire le vostre sostanze in modo razionale e lucido.

Ancora una giornata in compagnia del team Sole-Nettuno. La sensibilità, l’intuito, la capacità di essere ricettivi e pure empatici nel contatto con l’ambiente circostante, rende merito alle vostre migliori qualità. C’è la necessità di aprire un dialogo con la persona che sta al vostro fianco adesso. Qualche lieve incrinatura del vostro umore può pesare sul clima globale dello stare assieme. Un Sole in angolo magnifico vi aiuta a gestire una complicata situazione economica, in special modo se appartenete alla terza decade.

Il benessere, la salute, l’armonia tra mente e corpo vi assisteranno. Ottime saranno le indicazioni in campo familiare ed amichevole. Viaggiate in modo spedito sulla stessa lunghezza d’onda con la vostra dolce metà. Lavorate anche oggi che è sabato? Ebbene avrete l’opportunità, proprio in questa giornata di mostrare le vostre qualità, i vostri talenti, per far vedere insomma quanto valete. Non tiratevi indietro!

Nel segno del Toro continua a transitare il team Venere-Urano. Gli effetti si vedranno su salute, benessere ed equilibrio tra mente e corpo: da questo punto di vista la forma fisica non è più in una posizione delicata; le difese immunitarie del vostro corpo riprendono maggiormente vigore. Marte vi rende reattivi e attenti a ogni piccolo problema che vi ponga la persona amata. La programmazione intelligente del vostro lavoro, anche di sabato, è l’occupazione che vi tiene impegnati togliendovi anche un poco di energie.

Se siete nati in ottobre avvertite un’aria un po’ di stanchezza, non volete tanto seguire gli impegni sociali e mondani, è possibile anche che accusiate qualche acciacco o malanno di stagione. Potreste avvertire qualche momentanea freddezza da parte del (o della) partner che vi sta accanto in questo momento. Nulla di grave, si tratta solo di nubi passeggere. Sapete mettere in campo le vostre risorse e farle fruttare nel modo migliore.

Profilo dei transiti planetari particolarmente fruttuoso per le iniziative, i movimenti di rinnovamento, le attività e i rapporti che vi tornano utili. La strada che avete davanti è mediamente spianata: esiste un minimo di sfida, sta a voi mettervi in gioco. Non vi dispiacerà affatto! Una nota di aggressività dominatrice può inserirla oggi Marte. I vostri amori possono così essere generosamente possessivi. Fate attenzione a non esagerare in questa direzione. Incassate questa giornata di chiusura di settimana la stima dei vostri capi per quanto avete realizzato negli ultimi periodi.

I pianeti vi favoriranno nel campo delle emozioni. Nel caso i rapporti con i componenti dell’habitat natale non fossero buoni, la Luna rimetterà a posto ogni cosa. Riesplode l’avventura e il senso di curiosità verso il nuovo e il diverso in ambito sentimentale. Una bella Luna Leone vi dona oggi la lucidità necessaria per fare bene i vostri interessi in ufficio, se lavorate anche oggi che è sabato.

Venere tocca in maniera tecnicamente ultra positiva il vostro segno. Il pianeta vi regala un’ottima disposizione d’animo, la capacità di entrare in sintonia con i componenti dell’habitat familiare, la volontà di armonizzare i rapporti. Se avete una relazione di lungo periodo un bel Saturno che congiunge armonicamente il vostro segno fa la fortuna del vostro rapporto. Tenete testa a una difficoltà che emerge questa mattina in ufficio, se lavorate anche oggi che è sabato.

La buona salute, la capacità di minimizzare eventuali problemi e trovare la soluzione più efficace e opportuna per risolverli appare in modo netto e abbastanza facile. Con la vostra vena frizzante riuscite a far passare una fase di stanchezza all’interno del ménage di coppia. Intelligenti escamotage vi danno la possibilità di agire in modo esplicito in ufficio senza tuttavia far capire direttamente le vostre mosse.

Configurazione planetaria discreta gratificata dalla presenza del luminare maschile, il Sole, nel vostro segno. Non manca la capacità di trovare soluzioni geniali ai problemi quotidiani, come spesso del resto vi capita di fare. Se c’è qualcosa da correggere è il non dare peso a parole dette così, giusto per distrazione o per capriccio. Lasciate da parte le ripicche e procedete con il vostro consueto garbo verso la costruzione di un’unione basata sulla visione identica della vita. Trovate le sinergie collaborative che servono con nuovi colleghi che sono arrivati in ufficio se anche oggi lavorate.