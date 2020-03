Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 febbraio.

Venere continua a restare nel vostro segno in congiunzione, gratificandovi con la sua armonia che coinvolge ogni vostra mossa. Nettuno vi infonde la grinta necessaria per i vostri successi sentimentali. Al lavoro organizzate il vostro tempo libero con l’entusiasmo che vi caratterizza e rendendovi utile per chi vi sta accanto.

Sapete adattarvi alle situazioni che vi fanno gioco, consentendovi di primeggiare in qualsiasi ambiente vi vogliate muovere. In amore fate attenzione a non aumentare le pressioni sulla persona amata. Organizzate nel migliore dei modi un giorno libero che vi è concesso sul lavoro. Avete una vera e propria passione per la preparazione di ricette di cucina.

Siete sereni all’interno del gruppo delle persone che frequentate abitualmente. In amore, la Luna vi mette a contatto dolcemente con la persona amata. Progettando il tempo libero dal lavoro scegliete le vostre letture preferite che si orientano ai romanzi gialli, ai thriller, allo spionaggio.

È possibile sentiate il bisogno di dormire più a lungo, di avere la necessità di riposare. I sogni avranno la funzione di scaricare le tensioni per svegliarvi del tutto ritemprati. Qualche lieve dissapore con la persona che avete accanto ma nulla di grave in realtà, con la vostra dolcezza riuscirete a minimizzare qualsiasi problematica. Oziare durante il tempo libero vi fa bene, ascoltate la vostra musica preferita: classica, rock o pop.

È un giorno nuovo gioioso anche grazie a una efficace comunicazione con gli amici di sempre. In amore, la capacità di creare l’intesa con la vostra metà non vi manca di certo. La vostra empatia vi favorisce nel produrre un clima di condivisione e di fascino che gioca un ruolo determinante nella vita di coppia. I single sperimentano una stagione di sicuri successi. Dopo una impegnativa giornata di lavoro, non vi sarà difficile fare una appagante passeggiata e per organizzare le prime escursioni della bella stagione.

Siete un po’ stanchi, forse affaticati dagli impegni lavorativi. Niente paura comunque perché può rivelarsi positivo un momento di pausa e di silenzio. In amore curate di più la vostra parte emotiva. Gli astri vi invitano a consolidare le situazioni sentimentali che sono cominciate da poco e che si sono formate quasi per gioco. C’è sempre da sistemare e nessuno come voi è in grado di trovarsi l’impegno giusto!

Giorno di inizio primavera gratificato dall’armonia familiare. Godrete di un riposo notturno ritemprante e vi risveglierete pieni di energie. In amore vi date da fare per il benessere della persona amata. Per i single del segno si aprono entusiasmanti occasioni di incontri. Ragionate sul modo in cui investire i vostri soldi, non è male chiedere consiglio a qualche amico esperto di economia e finanza che vi indirizzi correttamente sulla strada da intraprendere.

Il Sole, Mercurio, Nettuno vi danno la capacità di relazionarvi col prossimo in maniera empatica. Giove riesce a infondervi entusiasmo e quel tocco di bonarietà che non guasta. Ricercare l’armonia all’interno della coppia sarà oggi la vostra occupazione dominante. Mercurio e Plutone hanno a che fare con il denaro e vi invitano a risparmiare quello che arriva dal vostro lavoro.

Momento di inizio primavera che comincia sotto ottimi auspici astrologici. In famiglia riuscite a risolvere questioni un po’ intricate usando il buon senso pratico. In amore, una nuova fiamma vi invade il cuore ponendovi di fronte alla necessità di di dichiararvi. Le frecce che scoccherete quest’oggi dal vostro arco arriveranno a centrare il bersaglio! Giove vi aiuta a capire come investire il vostro denaro.

Sentite la necessità di relax e calma assoluta. In famiglia usate il buon senso. La vostra tempra un po’ da duri e puri viene notevolmente intenerita. La splendida combinazione celeste tra Plutone e Giove vi assiste nel farvi mettere da parte abilmente il vostro denaro.

Giornata particolarmente vivace. Il Sole, Nettuno, Mercurio vi conferiscono fascino e savoir-faire. Il tutto per una vita mondana che si annuncia in questo momento davvero spumeggiante. Attraversare un piccola una fase di rallentamento, di riflessione sentimentale nelle coppie di lungo corso. Fate attenzione a non lasciarvi prendere la mano e a spendere troppo, una configurazione planetaria che vi rema contro potrebbe rendervi sperperatori.

Allontanata una fase di moderata negatività, vi potete aprire al nuovo giorno mettendo in gioco tutte le vostre risorse. La vostra dolcezza è il tratto dominante della capacità di sedurre che oggi caratterizza il vostro percorso sentimentale. Vi dedicate agli interessi più amati come la lettura, il cinema e il teatro. I pesciolini di voi che pratichino lo sport, stiano attenti a non strapazzarsi troppo.