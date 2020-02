Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 febbraio.

Arriva il weekend e vi trova nel vostro spirito più brillante, dotati della vostra carica di energia vitale. Venere vi assicura uno slancio irresistibile unito alla voglia di primeggiare che è tipica del segno. Vi piace rendervi simpatici col gruppo degli amici del partner. Il team celeste di Urano e Luna nel Toro è il costruttore astrologico della vostra abilità nel concludere con rapidità d’azione ogni incombenza.

Il relax del weekend vi invita a concentrarvi ora sulle attività ludiche e ricreative, dopo che siete stati affaccendati in tante occupazioni quotidiane nella settimana appena trascorsa. Un felice tono muscolare vi può anche facilitare nella corsa e nello jogging. La Luna vi fa avvicinare alle attività pratico - manuali. Non vi dispiacerà pure la preparazione di ottime pietanze. La fedeltà, il rispetto della persona che avete accanto e la sapiente capacità di anticipare ogni suo più piccolo desiderio rendono il vostro stare assieme unico, anzi impareggiabile. Un troppo esaltante rapporto di Giove con Marte impone oggi cautela nelle manovre economiche.

Configurazione astrologica di media positività per voi questo sabato. Qualche piccola contrarietà in special modo in ambito familiare e forse anche nella gestione delle incombenze domestiche. Vi rilassate poi nel pomeriggio. La forma fisica è discreta, ma un lieve nervosismo, forse dovuto a un non perfetto riposo notturno, può comunque incrinare il vostro complessivo stato di benessere. Ci può essere oggi un problema di tempi e ritmi che non si combinano tra voi e il vostro partner. Minimizzate eventuali ritardi e imprevisti. I soldi non vi mancano, ma sappiate non sperperarli in tante piccole e frivole spese, come spesso vi piace fare.

Si alza il sipario su questo sabato che vi vede in un umore abbastanza buono. Avrete armonia interiore e la fortuna di trovarvi bene sia in famiglia sia nel gruppo degli amici. Affabilità, altruismo e sensibilità non vi mancano e vi avvicinano anche a vari ambienti. Il vostro cuore affamato non è ancora sazio? Lasciate da parte ogni timidezza oggi e lanciatevi, con il vostro estro, a sedurre chi ha risvegliato il vostro interesse. Potete avere spese impreviste in questo momento, limitatevi.

Un nutrito parterre di corpi celesti è ancora dalla vostra parte questo sabato di inizio primavera. Un invito in famiglia che riveste la dimensione di vera festa è oggi in programma. La forma psicofisica è abbastanza buona e si avvale dello spirito vivace e indomito che dimostrerete. Non state nella pelle, il vostro partner si è deciso a organizzare le prossime vacanze estive in questo weekend. Un bel Giove ospitato nel segno parsimonioso del Capricorno vi frena positivamente nelle spese.

La cangiante Luna nel segno amico del Toro vi porta in dono intuizione e fame di emozioni. In famiglia vi conquistate un ruolo di consiglio e di influenza abbastanza centrale. Plutone vi infonde sicurezza in voi stessi e vi regala l’autorevolezza che ci vuole in casa. Un bel film d’autore tra amici sarà lo svago della serata che vi stimolerà alla riflessione e all’approfondimento del tema. Attorniati dagli affetti più sinceri vi preparate a trascorrere un fine settimana in allegria con la vostra dolce metà. Sapete valutare bene chi vi propone un affare economico e discernere il conveniente da ciò che non lo è.

La Luna nel Toro vi regala calma interiore e lucidità di giudizio. Il riordino della casa con ogni oggetto, quadro, mobile ivi presente, vi occupa non poco; ma si tratta di una bella occasione per provare il vostro indubitabile talento estetico. Potete lanciarvi in attività sportive mediamente spericolate, come lo spinning e il trekking, se il tempo lo permette. Momento significativo per tutti i single che vogliano mettere fine alla solitudine. Il cielo decreta colpi di fulmine da non lasciarsi sfuggire! Il firmamento zodiacale vi regala una certa tranquillità economica. Il problema di dove portare i vostri risparmi vi si pone tuttavia con una discreta urgenza.

Siete attenti e percettivi a tutto quel che succede nel circostante. La Luna vi fornisce in famiglia gli strumenti necessari per agire nel migliore dei modi, risolvendo alcuni contrasti o addirittura alcune questioni di carattere patrimoniale. Se siete nati in ottobre fate attenzione a non stancarvi troppo in attività sportive varie oggi. Per una nuova vostra fiamma che tanto vi sta appassionando è necessario avere tanta pazienza, resistenza nervosa e sicurezza dei vostri stessi sentimenti. Plutone, vi dà il fiuto per capire dove poter dirigere i vostri risparmi.

Avrete la possibilità di godervi le persone che vi sono care mettendo in luce la vostra fondamentale bontà di carattere. Solo Mercurio transita ancora in maniera dissonante e vi costringe a fare i conti con piccole contrarietà quotidiane. Nettuno malmesso potrebbe farvi accendere polemiche su questioni di principio. Al di là della soddisfazione personale, capite adesso se la persona che avete sedotto incontra il vostro interesse. Potete tentare operazioni di investimento su beni immobili guidati da un amico di famiglia che vi darà le giuste dritte.

Il faro che illumina la vostra vita è la razionalità logica. Questa preziosissima facoltà delle mente vi sostiene oggi nel risolvere una questione pratica che riguarda un vostro familiare temporaneamente in difficoltà. Una buona forma fisica vi è assicurata da Marte, che, in congiunzione, vi dona delle capacità di resistenza psicofisica eccezionali. Vi dedicherete con tutto il vostro affetto alla persona che avete accanto mettendola a parte di confidenze e ricordi che riguardano la vostra famiglia, il vostro passato. Gli astri consigliano prudenza ed eventualmente un’azione di temporeggiamento nelle manovre economiche.

Un felice intreccio celeste di Saturno e Giove nel buon vicino Capricorno vi apre a un sabato particolarmente soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Se il tempo è bello vi attrezzate per uscire di giorno e godervi la natura che si sta risvegliando. La vostra socievolezza è sempre in piena luce. La vostra migliore attitudine è quella di creare reti e incontri tra le persone. Momento di decisa sintonia sentimentale, sia che siate in legami stabili o solo occasionali. Avete dalla vostra parte un benefico Giove che vi sorregge e non vi fa mancare un discreto afflusso di risorse economiche.

Imprevisti in campo quotidiano, incombenze domestiche non mancheranno, potranno anzi farvi innervosire non poco, ma voi, con la vostra pazienza, il sangue freddo e anche un tocco di generosità, riuscirete a superare brillantemente tutto. La forma fisica si presenta buona. Non sempre si può ottenere quella completa consonanza di emozioni che desiderate. Sperimentate un incontro meno perfetto con la persona amata, ma ugualmente coinvolgente e appassionante. Di solito siete capaci di rischiare e mettere i vostri soldi in situazioni che siete sicuri vi frutteranno guadagni. Ci riuscite guidati dal vostro proverbiale intuito. Sono però vietate le manovre economiche azzardate.