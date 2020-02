Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 febbraio.

La famiglia resta un punto fermo cui fate sempre riferimento. Accogliete la nascita di un nuovo amore che la sorte ha predisposto per voi. Non vi pentirete se vi lanciate oggi in una libertà di iniziative che si sposi col vostro carattere ardito. Una fase di assestamento in campo economico vi suggerisce la scelta di nuovi investimenti economici da fare. Alcuni possono rivelarsi vincenti e creativi.

La famiglia vi sta riservando nuove responsabilità in questo periodo e voi siete chiamati a reggerle. Fortuna che le persone care non vi mancano e vi sostengono. Un legame intessuto di complicità e segreti (nel lavoro o nel sociale), rischia di darvi difficoltà nel vostro quotidiano. Siete disposti a tutto pur di salvaguardare la vostra intimità, ma occorre fare chiarezza dentro di voi. Siete efficienti e dinamici, l’affermazione del vostro valore nella professione è un imperativo categorico.

La voce del dovere che proietta verso la costruzione del successo lavorativo, contrasta quindi con la voce del piacere, che vi spinge all’evasione giocosa. Riuscite a bilanciare le due tendenze con una bella temperanza. Un incontro avvenuto quasi per caso in un contesto brillante e ludico vi sta infiammando adesso i sensi. Per una bella combinazione astrale potrete mettere a punto molti obiettivi professionali che in altre giornate non eravate riusciti a compiere e a concludere a dovere.

Date spazio ai sentimenti come più si confà alla vostra natura. Sia che siate in una situazione di coppia stabile che di cuore libero, gli astri vi donano un momento di serenità, di capacità di comprendere dove è il vostro vantaggio, spesso di serena armonia con le persone che avete scelto di avere accanto. Se fate una professione collegata con l’arte, la cultura o il mondo della moda, il vostro estro avrà modo di ricevere gratificazioni piuttosto consistenti.

Siete completamente conquistati da una persona che adesso ha preso posto nel vostro cuore. Inutile per voi negarlo, avete tutti i segnali di quando siete innamorati: attese, batticuore, temperamento che mostra alti e bassi dell’umore. Cercate di recuperare un atteggiamento più razionale e sappiate organizzare bene la vostra volontà di dichiararvi e far capire, con la consueta gentilezza e buona educazione, il vostro interesse sentimentale. Una bella configurazione celeste in segni artistici e creativi favorisce la fortuna di chi fa un lavoro connesso con la cultura e lo spettacolo.

Siete nel vortice di una passione che non vi capitava ormai da un bel po’ di tempo. Varie forze planetarie vi stimolano ad accettare alcune sfide, vi sorprendono combattivi e impetuosi. Organizzati e disciplinati come sempre riuscite a non demordere nelle difficoltà che pure oggi dovrete affrontare se siete obbligati a un’altra giornata di impegno professionale.

La vostra vita sentimentale è definita, regolare, armonica: gli scossoni e le tempeste emotive non vi piacciono proprio. Da segno equilibrato desiderate avere una relazione che mostri una costante assenza di ansie. Chi di voi è single ovvero senza una relazione stabile, oggi non dimostra particolarmente di soffrire per questa condizione e si adatta a quel che il presente può offrire. L’amore non è necessariamente connesso con una relazione di coppia, ricordatelo. Giornata congeniale a chi come voi (e siete davvero tanti!) svolga un lavoro connesso con la comunicazione, la pubblicità, la grafica, la moda.

Il vostro talento migliore in amore è la capacità di coinvolgimento erotico. Sia che vi troviate in una situazione di coppia stabile e consolidata, che in un legame di tipo occasionale, avrete modo di sperimentare e mettere in pratica questa vostra splendida attitudine. Ottimo giorno per i creativi, per chi pratichi e svolga una professione connessa con l’arte.

È possibile l’organizzazione di gite fuori porta, di visite a città d’arte dove volevate approdare da molto tempo. È bene non prendere iniziative e lanciarvi con troppo ardore in imprese amatorie ambiziose, preferendo aspettare momenti migliori. Se svolgete una professione che ha che fare con la comunicazione, la pubblicità, la vendita, avete oggi ottime chance di ottenere buone affermazioni e forse anche un discreto successo.

Se siete single non vi chiudete nelle stanze di una razionalità che porta a privarvi di piaceri e sentimenti essenziali per il vostro cuore e la vostra anima. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al 20 del mese di gennaio sappiate fare uno sforzo in più e liberatevi di alcuni condizionamenti. Se siete nel mondo dei lavori creativi, dei grafici, dei designer, degli stilisti di moda, i transiti planetari odierni vi offrono la mano per affermarvi e emergere. Anche semplicemente la progettazione di quel che avverrà in seguito, diventa di importanza fondamentale questa giornata di metà febbraio.

Il vostro talento migliore in amore è la freschezza di spirito, la leggerezza di tocco, la capacità di attenta comprensione delle esigenze del partner. Oggi un bell’intreccio di valori astrologici vi permette di mettere in luce molto efficacemente queste vostre attitudini caratteriali e trovare un partner che è completamente conquistato dall’altruismo della vostra personalità. Se svolgete una professione collegata alla comunicazione, al giornalismo, all’arte e alla moda, quest’oggi i moti planetari sono tutti coalizzati per farvi vincere e consentirvi di esprimere al meglio il vostro potenziale creativo.

Avrete modo di mostrare quanto forte sia la capacità di rinnovarvi, di sapervela cavare con mezzi geniali e spesso anticonvenzionali, a volte di fronte a inciampi e difficoltà cui gli altri sarebbero sicuramente arretrati. Emozione è la parola chiave in questa giornata di metà febbraio. Sia che siate in coppia, sia che vi troviate in cerca dell’anima gemella, sperimentate sentimenti intensi e coinvolgenti. È un momento di straordinaria iniezione di linfa creativa. Se svolgete una professione legata alla comunicazione, all’arte, alla moda, avrete modo di salire sulla cresta dell’onda.