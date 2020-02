Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 15 febbraio.

Il Sole che abita nel segno amico dell’Acquario vi infonde un senso di rinnovamento e di rinascita. In questa giornata di metà febbraio, potete pensare di dare spazio a nuove iniziative in ogni campo. In amore, nel giorno dedicato ai cuori solitari, protetti da San Faustino, la combinazione di Marte con Venere nel vostro segno specie se fate parte della prima e terza decade non vi fa mancare le occasioni di incontro e di flirt. In generale, per gli astri, la canzone che oggi fa per i single è "Pensiero Stupendo" dell'eclettica Patty Pravo, nata a Venezia il 9 aprile. Per quanto riguarda il lavoro, invece, con rapidità ed efficienza portate a un esito molto soddisfacente un impegno di lavoro che era programmato da diverso tempo. L’Ariete indomito che è in voi non si smentisce neanche in questa occasione.

Il Sole in un punto dello Zodiaco per voi non proprio congeniale, l’Acquario, vi stimola a rinnovare e a mettere fuori dalla vostra vita ciò che non va. In amore, nella giornata ufficiale del single, San Faustino, siete nella condizione ideale per vedere i vostri amici più cari, le persone cui da sempre siete legate. Il vostro è un segno che ama la consuetudine di stare in coppia, ma se la sorte non gli ha donato questa possibilità, non si dispera poi più di tanto. La canzone che oggi si può dedicare ai taurini cuori solitari è "Libera la mente" di Giorgia, nata a Roma il 26 di aprile. Per quanto riguarda il lavoro, infine, quest’oggi portate a termine un gran numero di incarichi, addossandovi i compiti più difficili in ufficio. Da tutto questo però riceverete presto gli interessi che meritate.

Il Sole si trova ancora in un segno dello Zodiaco per voi molto amico: l’Acquario, portandovi un desiderio di rinnovamento che invade un po’ tutta la vostra vita. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nella festa di San Faustino che celebra tutti i single, va detto che, voi Gemelli, siete un segno che forse meno di altri soffre della condizione di cuore solitario. La vostra attitudine a creare contatti, a non smettere di stare soli, vi consente di avere costantemente compagnie rinnovate accanto. La canzone che oggi è a voi dedicata sarà "Calore", della talentuosa Emma Marrone, che, nata a Firenze il 25 maggio, è una Gemelli esemplare. Sul lavoro, infine, se siete occupati con una professione che ha a che fare con la pubblicità, il Sole Acquario vi favorisce, specie se appartenete alla terza decade.

Quest’oggi sentite il bisogno di eliminare il vecchio in casa per far entrare il nuovo. Vi prende infatti un’ansia di rinnovamento e di rinascita che tocca un po’ tutti gli ambiti. In amore, durante la giornata dedicata ai single e che la tradizione vuole protetta da San Faustino, il vostro segno può faticare a vivere l’esperienza del cuore solitario. Ma poi quando vi si adatta è più restio a ricrearsi una dimensione di coppia con tanta facilità. Per tutti i Cancerini single oggi una canzone molto bella "Chiamami ancora amore" del cantautore Roberto Vecchioni, Cancro doc, essendo nato il 25 giugno. Infine, per quanto riguarda il lavoro, chi ha a che fare con professioni intellettuali ha oggi la possibilità di agire nel migliore dei modi e anche con una certa fortunata.

Quest’oggi, il Sole in Acquario vi propone qualche momentaneo nervosismo, alti e bassi nel tono e nell’umore e qualche scaramuccia in famiglia. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, oggi che è la Festa di San Faustino, riflettiamo sulla natura del vostro segno. Gli astri vi vogliono indipendenti, individualisti e orgogliosi, tanto che, quando finisce una storia, non sentite certo il bisogno di essere accoppiati a tutti i costi. E spesso proprio in un segno come il vostro troviamo cuori inespugnabili che non si lasciano facilmente conquistare. La canzone che vi si confà questa giornata è "Vivere a colori" di una ruggente leonessa: Alessandra Amoroso, nata il 12 di agosto. Sul lavoro, infine, se siete liberi professionisti, gli astri vi aprono strade di creatività e successo. Nello specifico, Marte in angolo positivo dal Sagittario vi propone occasioni d’oro, specie se nascete nella terza decade.

Una benevola Luna in Scorpione vi porta una ventata di energia e di voglia di fare e costruire. In amore, nella giornata del single patrocinata da San Faustino, va detto che voi siete un segno tra i meno predisposti a stare in una condizione di solitudine. Per questo la condizione di cuore solitario è più difficile per la Vergine rispetto a tutti gli altri segni. La canzone che pare la più adatta in questo sabato di metà febbraio può essere "La mia banda suona il rock" del geniale Ivano Fossati, nato il 21 settembre. Sul lavoro, infine, procedete nella vostra attività con discreto fervore: vedrete presto risultati apprezzabili.

Atmosfera di pieno inverno in cui il Sole transita nel segno dell’Acquario, segno che è in ottimo aspetto con la Bilancia. Vi prende una bella ventata di freschezza, la voglia di buttare positivamente all’aria ciò che non va più bene e di rivoluzionare il vostro presente. In amore, nella giornata dedicata ai single e protetta da San Faustino va osservato che voi, bilancine e bilancini, siete forse il segno meno predisposto a rimanere in una condizione di cuori solitari. Il vostro, infatti, è proprio il segno che lo Zodiaco ha deputato alla costituzione della coppia. Quando si verifica l’ipotesi, molto spesso avvertite un’incompletezza e la necessità, presto o tardi, di dovervi congiungere a una prossima anima gemella. La canzone scelta per voi oggi è la bellissima "Prospettiva Nevski", di Franco Battiato, cantata dall’ispirata Alice nata il 26 di settembre. Sul lavoro, infine, ottime prospettive si dipingono per voi se fate una professione autonoma: il Sole in Aquario vi consegna le chiavi giuste per emergere o andare più lontano.

La stella del nostro sistema planetario il Sole è ancora nel segno nemico dell’Acquario, segno che vi invoglia a rivoluzionare l’esistente. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sapete che oggi è dedicato alla festa dei single, per scelta o per obbligo. Il santo protettore è San Faustino. Voi Scorpioni con la vostra carica anticonvenzionale siete un segno che non dà molta importanza alla coppia, dunque, se vi capita di essere soli, non ne fate una tragedia. La canzone ideale per questa giornata è "Voglio vivere in un attimo" di Biagio Antonacci, il quale, nato il 9 di novembre, è un verace Scorpione. Sul lavoro, infine, vi state guadagnando spazio nel vostro settore professionale, grazie all’energia, la competenza, e, perché no, anche quel pizzico di fortuna che un munifico Plutone, in buon aspetto, vi sta assicurando. Fate tesoro di questo momento e sappiate capitalizzare per il futuro ciò che state ricevendo adesso.

Marte continua la sua magnifica sosta nel vostro segno mentre il Sole continua la sua annuale marcia nel segno vostro amico dell’Acquario. Dinamici, spigliati, vitali, sentite la necessità di mettere via quel che di usato, consumato, liso, c’è nella vostra casa, per rivoluzionarlo, ridargli nuova luce, rimetterlo completamente a nuovo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, va ricordato che, nella giornata dedicata a San Faustino protettore dei single, il vostro è un segno che ha due volti: uno più normalizzante, dato da Giove e un altro più innovatore dato da Nettuno. In voi si mescolano le due tendenze di desiderare, da un lato di essere in coppia con una certa insistenza, e, dall’altro di evadere e sperimentare nuovi rapporti per amore di avventura. La canzone che sembra fare al caso vostro quest’oggi è: "Chiedimi quello che vuoi" di Nada, classica e brillante Sagittario. Sul lavoro, se avete a che fare con una professione che implica spostamenti e viaggi troverete occasioni uniche di miglioramento ed evoluzione del vostro lavoro attuale. Marte spiana felicemente la strada delle vostre imprese.

Transiti planetari che continuano ad essere strepitosi, facendovi salire sul podio dei segni più fortunati. In amore, nella giornata dedicata alla festività di San Faustino che è il protettore di tutti i single, analizziamo come vive il vostro segno questa particolare condizione. In generale, un segno così presente a sé stesso, controllato, autonomo, non può avvertire negativamente la condizione di solitudine che, molte volte, è da lui addirittura ricercata. La canzone proposta è "Un malato di cuore" del bravo Morgan nato il 23 dicembre. Sul lavoro, infine, se lo volete è giunto il momento che la vostra carriera spicchi il volo: sappiate usare le giuste chiavi per decollare. Un Giove favoloso guida i vostri passi.

Prosegue con successo la sosta annuale del Sole nel vostro segno e vi apre a una fase di rinnovamento, di voglia di svolta che tocca vari ambiti nella vostra vita. In amore, la festività di San Faustino che è il santo dei single, è l’occasione per capire come l’Acquario viva la condizione di cuore solitario, se l’apprezza oppure no. Ebbene, il vostro segno vede la condizione di single in un modo del tutto scanzonato, essendo molto liberale, non ha particolarmente timore della solitudine, anche perché il suo temperamento amicale lo favorisce, circondandolo da veri amici. Come canzone per i single Acquario ecco “Un bacio d’addio” della bravissima Nina Zilli che, nata il 2 febbraio, è una formidabile Aquario. Infine, se svolgete un lavoro autonomo, vi calate in una nuova impresa professionale mettendo in moto le vostre inesauribili risorse.

Cielo gratificato dalla prestigiosa presenza di Giove che vi guarda benevolo dal segno del Capricorno, mentre Urano vi sostiene. Una serie di intuizioni vi illuminano il cammino e rendono la giornata particolarmente piacevole. In amore, nel ricorrenza di San Faustino, vediamo come il vostro segno vive la condizione di “cuore solitario”. Essendo i Pesci un segno intensamente sentimentale, è possibile che avvertiate questa come una condizione un po’ imposta, perché, per voi, amare è una istanza imprescindibile della condizione umana. La canzone di oggi per tutti i single Pesci è senz’altro il capolavoro “Emozioni” di Lucio Battisti, che nato il 5 marzo è un Pesci doc. Sul lavoro, ottimi risultati in arrivo: sappiatene approfittare.