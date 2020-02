Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 febbraio.

Vi godete le soddisfazioni degli affetti familiari. Urano vi stimola ad agire per il bene dei vostri cari. In amore non tirate fuori il vostro temperamento un po' ruvido con la dolce metà, usate la vostra dolcezza. Sul lavoro siete pieni di impegni ed è meglio organizzare il lavoro che vi attende. Per chi si vuole rilassare, può essere un buona opzione guardare uno dei propri film preferiti o uno del regista del vostro segno: Quentin Tarantino.

Momento decisamente positivo, fortunato e di felice armonia in famiglia e con gli amici. Buone prospettive in amore e se avete una storia è arrivato il momento di costruire un progetto comune. Dedicatevi alla visione di un film classico, magari rivedendolo, come per esempio il capolavoro del neorealismo italiano "Roma città aperta" di Roberto Rossellini, che apparteneva al segno del Toro.

Avvertite un po' troppo sonno per il vostro temperamento vivace. Attenti, a partire da oggi, ai mali di stagione come raffreddori, influenze e virus vari che sono in giro in questo periodo. Se siete single, potrebbe arrivare un nuovo interesse sentimentale. In questa giornata sonnolenta perché non guardare un film che magari vi siete persi? Per esempio "Youth - La giovinezza", del regista Paolo Sorrentino, anche lui dei Gemelli.

La Luna nel segno vi allieta il quotidiano e a voi, segno sentimentale per eccellenza, piace moltissimo. Il satellite vi garantisce un altro giorno intero di soddisfazioni in campo amoroso. Dopo la fatica del lavoro, potreste vedere un classico capolavoro del cinema neorealista italiano? Gli astri suggeriscono "La ciociara" del 1960 di Vittorio de Sica, del Cancro.

Cielo tranquillo per voi, Marte e Venere favoriscono la dinamicità e vi spingono a essere solari. In amore siete in sintonia con la persona che vi sta accanto ma qualche interferenza esterna può turbarvi lievemente. In serata tutto si rasserena. Per rilassarvi potete guardarvi un film che sposa alcune caratteristiche del vostro segno: gli astri suggeriscono “Gli spostati” girato da John Huston nel 1961, che era proprio del Leone.

Giornata abbastanza positiva con qualche piccolo screzio in famiglia, ma nulla di grave. La Luna vi protegge dal rischio di malanni di stagione, fate comunque attenzione. Una momentanea apatia può caratterizzare il vostro ménage di coppia che sentirà oggi la necessità di ricrearsi e reinventarsi. Nella quiete post lavorativa potete scegliere di vedere “L’uccello dalle piume di cristallo” firmato da Dario Argento, appartenente proprio al vostro segno: la Vergine.

Un po' di alti e bassi ma niente di preoccupante. La capacità di dialogo vi mette in relazione perfetta con la persona che avete scelto come compagna di vita. Se siete single, Marte vi fa essere molto spigliati nelle conquiste. Questa giornata mostra l’occasione giusta per guardare con piacere “L’imbalsamatore”, girato dal talentuoso Matteo Garrone, della Bilancia.

Urano complica la gestione della vostra vita familiare. In compenso, Giove vi garantirà una buona salute e una tranquillità emotiva. Plutone apre una fase positiva, i single avranno varie occasioni di innamoramento sulla loro strada. Nella quiete di questa giornata d’inverno, gli astri propongono un film che potreste aver perso: “Il danno” del 1992, diretto dal maestro Louis Malle, che era nato appunto nel vostro stesso segno.

Marte continua a darvi grinta vitale, voglia di imporvi e non molto celato protagonismo. Tenetevi al riparo dagli acciacchi e malanni di stagione. In amore la parte passionale è evidente ma ricordate di essere più teneri con la vostra dolce metà per conquistare completamente il suo cuore. Grandi successi invece se siete single avventurosi. Cogliete l'occasione di vedere o riveder “The terminal” di Steven Spielberg, regista appartenente proprio al Sagittario.

Giornata molto positiva: in famiglia siete felici e in coppia siete in armonia. La serata si conclude con una visita o un invito a cena a casa di una coppia di amici. Per questa giornata prendete in considerazione un film spaghetti - western come “Per un pugno di dollari” del maestro Sergio Leone.

Gli astri vi vedono sotto ottime influenze. Il Sole continua a spalleggiarvi dandovi una bella vitalità e la capacità di interagire con il prossimo con il vostro tipico e inimitabile calore umano. Se appartenete alla schiera degli Aquario cuori solitari vi lanciate in un corteggiamento che ha il sapore della sfida. In serata potete guardare un classico della Nouvelle Vague francese “La signora della porta accanto” del maestro Francois Truffaut.

Date molto spazio ai sentimenti e a una gestione della vita familiare serena e solida. In amore, Giove vi fa relazionare con chi vi è accanto con razionalità e rispetto. Strepitosi trionfi per chi cerca avventure. Per rilassarvi, gli astri suggeriscono la visione di un classico che potrebbe essere "Tristana", di Luis Buñuel, regista appartenente al vostro segno.