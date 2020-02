Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 febbraio.

Vi godete questa domenica tranquilla, senza rinunciare al vostro entusiasmo. Il vostro segno è ancora più caloroso e vigoroso. In amore vi attende una giornata serena da condividere in armonia con la persona che vi siete scelti come compagno o compagna di vita. Avete le carte giuste per una giornata che si riveli vincente sotto tutti i punti di vista. Anche di domenica vi piace affrontare le scelte con il metodo "colpo di fulmine": guardate un oggetto e se vi piacete lo comprate.

Siete in una fase di transizione in cui sentite il bisogno di fare ordine e pulizia e di esplorare nuovi orizzonti su cui basare la vostra vita. I cambiamenti che si delineano sono positivi. In amore dovete potenziare l'ascolto: il Sole negativo ci rende lievemente prolissi con la persona amata. Il consiglio degli astri è quello di essere un po' più pacati e imporvi di ascoltare anziché parlare. Fate attenzione alle spese.

Il Sole in Aquario vi dona verve, leggerezza e capacità di trovarvi a vostro agio negli ambienti più disparati. Un po' di alti e bassi in famiglia. Lasciatevi catturare da un nuovo amore, Venere vi manda Cupido a scagliare le sue frecce per farvi innamorare. Non tiratevi indietro, soprattutto se da tempo volete il vostro cuore solitario. Vi piace scorrazzare qua e là tra vari negozi ma fate attenzione al portafoglio!

Profilo dei transiti odierni piuttosto improntato alla neutralità. Il vostro carattere espansivo sarà stimolato al massimo. Organizzate un viaggio in un paese lontano con la persona che avete ora accanto. La fortuna vi assiste e vi fa scegliere una meta ideale. Siete più splendenti del solito ed è vero che avete messo da parte qualche guadagno ma fate attenzione a non sperperare tutto.

Umore e sensibilità al massimo, in famiglia siete ricercati e amati. Ottimi i rapporti con gli amici. La vostra dolce metà vi appoggia in ogni decisione, non siate chiusi di fronte alle sue proposte e cercate di amalgamarvi anche al suo mondo. Siate cauti nelle spese.

Orizzonte sereno di fronte a voi, anche se con qualche inevitabile ostacolo. Un nuovo amore vi costringe a dover fare una scelta che non volevate proprio affrontare. Siete inquieti e non avete la calma necessaria per guardare bene nel vostro cuore. Prendete tempo e chiedete consiglio agli amici che vi conoscono meglio. Siete prudenti nelle spese ma oggi potreste sentire la tentazione a trasgredire alla vostra natura risparmiatrice.

Siete più aperti a provare le emozioni e ad approfondire la parte sensibile di voi stessi. Non dimenticate, però, che il vostro è un segno costretto a subire alcune persistenti negatività celesti. Venere, si trova in angolo negativo e vi stimola a donare sincerità negli affetti. Se avete da poco iniziato una storia: sappiate esserne all'altezza. Il vostro buon gusto è un radar che vi conduce a trovare le soluzioni più giuste.

Una bella domenica che vi prepara alle sorprese che si stanno predisponendo per voi nei prossimi giorni. Il Sole può un tantino condizionarvi dando momentanei cali dell’'umore. Niente di grave o preoccupante, in realtà. In amore spingetevi ad osare e a fare scelte a lungo termine: non ve ne pentirete. Siete disposti ad acquistare con gioia e spensieratezza. La fortuna assiste il vostro shopping.

La Luna, transita nel segno amico del Leone, toccando positivamente la vita emotiva e familiare. Molto positivi i rapporti con i vostri conviventi. In amore avete un grande slancio passionale. Siete complici col partner di lunga durata. State solo attenti a non travolgere la vostra dolce metà parlando troppo. Avete il desiderio di scorrazzare tra negozi in cerca di nuovi stimoli e acquisti? Marte vi offre le occasioni giuste per soddisfare ogni esigenza.

Potreste avere qualche contrattempo ma si stanno preparando le occasioni giuste per affermarvi ed emergere. Una nuova fiamma vi fa credere di nuovo nell'amore. Non siete un segno romantico ma sapete riconoscere i rapporti che valgono. Potreste mostrare leggerezza e volontà di "spendere e spandere", all'occorrenza. È quello che vi succede proprio oggi che avete il cuore così leggero!

Saturno vi dona la capacità di decidere in tempi rapidi. In amore vi godete un weekend all'insegna del relax con la persona amata, specie se siete in una storia di coppia consolidata nel tempo. Potete organizzare un viaggio insieme alla vostra dolce metà, grazie al buon influsso di Marte. Vi potete dedicare con una certa fortuna agli acquisti, purché sappiate imporvi un freno moderatore su una certa tendenza ad essere di manica larga.

Siete più caotici e confusi del solito. In famiglia, il vostro carattere conciliatore vi tiene al riparo da difficoltà più serie. Una persona conosciuta di recente vi apre il cuore alla possibilità di cominciare un amore profondo e significativo. È l’inizio di una storia, con tutto il suo romanticismo. Siete uno dei segni più portati a vivere lo shopping. Con un bel Mercurio al vostro fianco potete stare certi di trovare valide occasioni di acquisto.