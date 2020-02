Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 febbraio.

La dea dell’amore accompagna tutto il vostro weekend. In famiglia vivete un momento particolarmente sereno. Un nuovo amore vi promette scintille passionali a cui non potrete resistere. Prendete iniziative vincenti su tutti i fronti ma sul lavoro Saturno e Plutone continuano a tartassarvi. Nessun problema perché la vostra competenza non ammette repliche.

Avrete qualche screzio in famiglia che presto si risolverà, infatti, in serata il clima in casa si rasserenerà. Attenti alla possessività in amore e sul lavoro dovete evitare di distrarvi. La Luna e il Sole potrebbero giocarvi qualche piccolo. scherzetto.

State vivendo un momento di grazia in cui potete fare affidamento sulla vostra intelligenza. Chi affronta esami e concorsi riceverà gratificazioni. Siete particolarmente affettuosi con gli amici a in amore sarete allegri e giocosi. Sul lavoro otterrete risultati interessanti ma attenzione a non distrarsi, né a innervosirsi per nulla.

Avete la possibilità di risolvere diverse questioni lasciate in sospeso, soprattutto in famiglia. La salute è eccellente ma qualcuno può incappare in qualche male di stagione. Qualche preoccupazione in amore che presto si risolverà. Se siete artisti avrete un successo dopo l’altro. La vostra creatività è davvero invidiabile e non è che l’inizio.

Possono crearsi piccole tensioni in famiglia, ma cercate di moderate i toni. Il vostro stato di salute è buono, c’è solo da fare attenzione in cucina. In amore, vi è rimasta impressa una persona appena conosciuta, non cercate di negarlo perché un nuovo amore potrebbe nascere e dovete solo capire come poterlo vivere. La Luna vi rende generosi e orgogliosi, Venere vi fa passionali e conquistatori. Sul lavoro aiutate un collega in difficoltà grazie al vostro buon cuore.

Fate attenzione a non agire d’impulso in qualsiasi campo, ma specialmente in famiglia. Qualcuno riuscirà a risolvere alcune questioni in sospeso. Siete single? Se cercate un affetto stabile potreste trovare qualche ostacolo. Sul lavoro siete veri maestri nell’organizzazione della vostra attività e lo dimostrate guadagnandovi la stima e la simpatia dei vostri colleghi.

È Venere a guidare questa giornata. Il pianeta della bellezza e dell’amore vi dà qualche difficoltà in famiglia e nell’ambiente di lavoro. La vostra salute fisica è ottima, degna dei tempi migliori anche se non siete più quelli di una volta. In amore siete attenti, con il radar attivo verso tutto quel che accade alla persona amata. Per i cuori solitari, la possibilità di avere incontri promettenti è assicurata. Dovete soltanto predisporvi positivamente. Sul lavoro risolvete molto facilmente situazioni dove si bloccano.

Giornata positiva piena di fascino e bellezza e il vostro proverbiale istinto tenderà a non sbagliarsi. Siete molto molto sensibili e se qualcuno ha bisogno di voi non mancherete di aiutarlo. In amore è un momento particolarmente intenso: una nuova storia vi sta prendendo anima e corpo ma dovete restare con i piedi per terra. La Luna in angolo dissonante vi consiglia di non esagerare nel proporre iniziative lavorative, prendete tempo e ponderate meglio le opzioni che si presentano.

È un buon momento per la vita familiare. In amore, Marte nel vostro segno esalta lo spirito per l’avventura. La Luna si assocerà a Marte permettendo alla fantasia di scatenarsi in modo giocoso. La routine degli orari di lavoro sempre uguale a sé stessa, è spezzata oggi da un incontro interessante che farete sul posto in cui si svolge la vostra attività.

Momento astrale molto positivo e fortunato ma a mettervi qualche ostacolo sul percorso ci pensa Venere, solo per non farvi vincere sempre in maniera facile. Nettuno migliora le vostre storie d’amore, soprattutto se queste si mostravano instabili, sono infatti da mettere in preventivo matrimoni e convivenze stabili. Che la vostra carriera stia prendendo il volo è innegabile, prendete in mano tutte le vostre carte e non esitate a giocarle.

Venere ospitata nel segno dell’Ariete può darvi un buon equilibrio nel tono e nell’umore. Gli screzi che si verificano in famiglia sono da minimizzare. La vostra condizione fisica è buona, ma state attenti a tavola. In amore, ritroverete la forza dell’unione con la vostra dolce metà. Il progetto di un prossimo viaggio, che da tempo avreste voluto fare, sarà il modo migliore per ricreare quella complicità che vi sta a cuore. Date il meglio quando lavorate in equipe.

Giornata senza grossi problemi ma attenzione a pigrizia e apatia nell’affrontare le incombenze familiari. È ancora una fase sì per l’amore, godete l’appagamento dei sensi con Nettuno che spiana i vostri passi. La vostra inventiva trova il modo di risolvere una questione particolarmente difficoltosa oggi in ufficio