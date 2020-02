Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 febbraio.

Venere nel segno dei Pesci, vi apre a una fase di maggiore tranquillità e di sicurezza. In amore siete spigliati e disinvolti e magari avrete l'occasione di trovare l'anima gemella. Chi invece ha una relazione stabile vedrà scomparire la noia nel legame di coppia. Il lavoro si rivelerà congeniale al vostro carattere serio e concreto. Alla fine della giornata vedrete risultati eccellenti.

Siete gratificati nello spirito e nelle emozioni ma il Sole vi tiene sotto pressione. Niente di grave ma dovete mantenere la calma soprattutto in famiglia. Sarete saggi e razionali nel prender in mano la situazione. Attenzione alle ansie possessive che potrebbero ripercuotersi sulla persona amata, l'emotività potrebbe giocarvi qualche scherzetto. In ufficio, siete attenti e vigili, in questo modo avrete la capacità di intuire cosa succede in tutti gli ambiti.

Giornata ancora abbastanza positiva per quasi tutti voi, perché per i nati nella prima decade del segno è necessario non prendere posizioni troppo nette specie in famiglia. Tornare a casa dalla propria dolce metà ma anche poter contare sugli amici di sempre è il "lusso" della vita. Se siete single vi lanciate senza paura verso entusiasmanti avventure. Al lavoro, i vostri superiori, chiedono tanto da voi e dalle vostre competenze , portategli risultati concreti che sapete di poter offrire.

Armonia e serenità tornano nella vita familiare, siete sensibili e avete intuito. Siete anche capaci di aiutare chi ne ha bisogno. Oggi avete la possibilità di entrare nel cuore di qualcuno a cui da tanto tempo tenete. Dovrete, invece, aspettare domani e dopodomani per ricreare una bella sintonia con la persona al vostro fianco. Durante la giornata lavorativa vi mostrate decisamente sicuri e tutti vi riconoscono un'energia invidiabile.

Siete un po' affaticati e con qualche piccolo ostacolo da superare. Cercate di mantenere la calma, non prendete decisioni azzardate. In famiglia potete risentire di una fase di tensione, mentre in amore cercate di colmare con la vostra espansività la distanza che si respira nel rapporto di coppia consolidato. Chi ha il cuore libero vivrà un'avventura che difficilmente vedrà trasformarsi in una storia. Sul lavoro avete la possibilità di mostrare i risultati che state ottenendo giorno per giorno.

La vita familiare appare serena e i conviventi respirano un'aria di armonia. Ottimi i rapporti genitori-figli. Una relazione nata quasi per caso si sta trasformando via via in una storia d'amore molto coinvolgente e appassionante. Un po' sotto pressione le coppie di lungo corso. Al lavoro non vi fate scavalcare da nessuno, mantenendo sempre rispetto e professionalità.

Siete nella vostra forma migliore. Equilibrio psicofisico e buonumore non vi abbandonano. La capacità di riuscire a vivere in coppia, per voi, è una dote naturale: non a caso siete un segno definito "nuziale" ma oggi sarete sotto esame. Non date peso alle chiacchiere che possono interessare un collega in ufficio. Con il vostro riserbo tenetevi in disparte e continuate il vostro lavoro.

Giornata particolarmente positiva e fortunata, siete sensibili e avete un buon intuito. In amore ritroverete serenità, anche se alcune questioni restano aperte ma nessuna paura perché le risolverete. La vostra carriera sta per avere spiccare il volo: attendetevi successi e arriveranno conferme del lavoro fatto fino ad adesso.

Disegno dei transiti planetari è abbastanza positivo per voi in questa giornata. Avete la verve necessaria e la prontezza di riflessi per non farvi superare da nessuno. Dovete prestare attenzione dovete prestare a dare consigli che non sempre sono richiesti. In amore siete irresistibili mentre sul lato economico avete buone prospettive in una trattativa di lavoro che state per concludere.

Il firmamento celeste è tutto per voi! Solo la Luna vi rema contro, ma solo per un paio di giorni. L'armonia è di casa anche in famiglia e nel gruppo di amici di sempre. Plutone che si trova in congiunzione nel vostro segno, vi dona una bella dimensione passionale. I sentimenti fioriscono come non succedeva da tempo ed è un momento favorevole per le nuove storie d'amore. State acquisendo posizioni di prestigio sul lavoro: è arrivato il momento di capitalizzare quanto seminato.

Cielo sereno-variabile oggi, siete pacati e diplomatici in famiglia e sul lavoro. Venere, Mercurio e il Sole continuano a favorire una buona forma fisica e una fase tutto sommato di generale benessere psicologico. Ricercate la piena sintonia con la vostra dolce metà ma non sarà totalmente appagante. È Saturno il paladino dei vostri successi in ambito professionale. Il pianeta vi rende merito di tutto quel che avete prodotto in precedenza.

La giornata è positiva per la vita familiare e vi consente di muovervi in modo agevole in ogni direzione. E l’amore prenderà il volo, se solo vi abbandonerete a esso. Impostate il vostro lavoro di oggi con grande pazienza e rigore. Giove può disturbarvi un po' creandovi contrattempi, niente di grave: con calma e razionalità riuscirete a procedere spediti verso un esito soddisfacente.