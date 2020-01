Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 gennaio.

LEGGI ANCHE L'oroscopo del 31 gennaio



Dovete risolvere una questione di carattere pratico in ambito familiare, che richiede l'aiuto di una consulenza esterna da parte di un esperto. Riuscite a trovare la persona giusta che dà la soluzione cercata. Gli astri vi chiedono impegno per portare avanti una relazione che avete cominciato da poco. È necessario non fermarvi di fronte alle prime difficoltà che un rapporto giovane può proporre e che sono normale amministrazione. Attendete una risposta di carattere professionale che non tarderà ad arrivare. E porterà con sé anche un'occasione formidabile di crescita nella carriera.

In ambito familiare c'è un clima di fiducia, condivisione e cooperazione reciproca. L'organizzazione con la vostra dolce metà del prossimo weekend con una coppia di amici simpatici vi entusiasma. Mettete a disposizione tutta la vostra capacità di pianificazione razionale perché ogni cosa sia in ordine. La mano felice che possedete nella gestione del denaro vi è riconosciuta in maniera chiara, sia nel gruppo delle amicizie di appartenenza che in campo familiare. Gestite oggi una questione economica con pazienza e abilità, per raccogliere quindi, prestissimo, risultati più che apprezzabili.

Non vi mancano le conferme al vostro fascino sempre smagliante, ma quel che adesso volete è una relazione che vi riempia il quotidiano e non si limiti ad essere un semplice quanto effimero passatempo. Spirito di collaborazione e intesa con tutte le persone che fanno "la squadra" in ufficio non vi mancano. State in guardia se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 6 al 12 del mese di giugno. Gli astri vi consigliano di non esporvi e non rivelare alcune caratteristiche di voi stessi e del vostro modo di lavorare.

Esaltata la vita familiare, la capacità di stare in armonia con le varie anime che compongono il vostro ambiente che, oltre ai parenti, comprende anche amici di vecchia data particolarmente fidati. Non vi dispiace essere completamente dipendenti emotivamente dalla persona che vi fa battere il cuore. È un modo questo per dimostrare la dedizione e la forza del vostro amore. Attenzione, però, a non diventare troppo condizionati da questo meccanismo e mostrare un comportamento da succubi. Se fate un lavoro connesso con la giustizia, la legge e l’amministrazione della cosa pubblica, sarete obbligati ad essere sempre attivi, pronti e in grado di rispondere a ogni sollecitazione esterna con competenza e rigore.

Una fase di attivismo e di corroborante iniezione di energia vitale vi caratterizza. Entusiasti, vibranti del vostro piglio più travolgente, vi avvicinate sorprendendo completamente oggi la persona amata. In serata la Luna somma all'ardore passionale anche la componente romantica dell'amore. Successi di non poco conto per i single. Un’opportunità di lavoro fondamentale si delinea per voi se siete freelance, oppure non possedete ancora un’occupazione stabile.

Un Urano molto complice vi unisce in modo speciale, particolarmente emotivo, alla persona amata quest'oggi. Sappiate apprezzare questo momento. Chi di voi abbia invece il cuore ancora libero, può navigare in acque tranquille e, tra i tanti porti che toccherà, sarà fiducioso di attraccare presto in una zona sentimentale di serena sicurezza. Associate l'efficienza, l'abilità e la competenza con la determinazione, la forza di volontà e l'ambizione di chi vuole arrivare in alto.

Cercate oggi di non fare mosse azzardate in amore, almeno fino alla prima serata, specialmente per chi di voi appartenga alla terza decade. C'è probabilmente la necessità di unire le istanze della famiglia del partner con quelle della coppia. Non è in realtà semplicissimo, ma voi ci riuscirete benissimo. Date il meglio di voi stessi in un'attività che si svolga in equipe. In qualsiasi ambito di attività la vostra occupazione abituale si eserciti, la concertazione con il gruppo risulta essenziale. Proprio quest'oggi la cooperazione con gli altri, la capacità di trovare assonanza per ogni progetto che vi si presenti, ogni collaborazione svolta, è di importanza fondamentale infatti nel vostro lavoro.

Avrete di fronte un'altra giornata molto positiva. Sviluppate il desiderio di cambiare in amore. Gli astri vi stimolano a immergervi in vere e proprie metamorfosi sul piano sentimentale e anche erotico. Accettate una sfida che vi stimola parecchio in ambito lavorativo, se avete una professione di tipo autonomo. I transiti astrali vi daranno la possibilità di sbaragliare concorrenti e avversari con un'azione di forza che stupirà prima di tutto voi stessi.

Saranno facilitate le possibilità di fare nuove conoscenze se siete single. È grazie al contributo di amicizie strette, che vi vogliono molto bene, che sarete presentati a una persona che vi interessa. Chi, invece, è in coppia sperimenta un ritorno di fiamma che mette in subbuglio i sensi e fa ritornare i ricordi più belli e coinvolgenti della storia d'amore. Se svolgete una professione autonoma, avrete oggi una grande occasione di riuscita in ambito lavorativo. Sappiate accettare una proposta che vi viene fatta abbastanza velocemente e non vi preoccupate di tergiversare più di tanto.

Voi con la vostra carica di determinazione, siete uno dei segni più capaci di scalare le montagne e di arrivare a espugnare vette che altri non si sognerebbero mai di valicare in campo sentimentale. La forza razionale, logica e concreta di Saturno nel Capricorno vi aiuterà a spazzare via dalla vostra strada lavorativa equivoci e ambizioni inutili, illuminando invece gli obiettivi cui giungere con una serena sicurezza.

Beneficerete di un momento di innalzamento del fascino e del sex appeal. Se siete in cerca dell'anima gemella, avrete l'opportunità di nuove conoscenze che vi metteranno di fronte al classico imbarazzo della scelta. Avrete la possibilità di un grande rivoluzionamento fortunato che ribalta una situazione lavorativa preesistente, migliorandola. Fate attenzione a quel che vi si muove attorno, perché il momento dei grossi cambiamenti è giunto.

Un clima di condivisione affettuosa esiste anche nell'ambito delle amicizie, gratificato pure dall'ingresso di nuove conoscenze a ravvivarvi il parterre di chi vi è attorno e vi vuole bene. Il vostro temperamento affettuoso e serenamente sicuro di voi stessi rafforzerà ulteriormente il legame di coppia. Non date retta a un pettegolezzo che circola oggi in ufficio e piuttosto dedicatevi completamente allo svolgimento delle vostre occupazioni e mansioni.