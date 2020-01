Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 15 gennaio.

Un transito planetario complicato richiederà la vostra energia. C'è da fare attenzione in diversi ambiti, in famiglia e nei rapporti interpersonali in genere. In amore Venere, Nettuno, Marte e Urano forniscono una bella capacità di decisione, che mettete in pratica in una questione di carattere sentimentale, risolta con piglio dinamico e con dolcezza. I punti forti o deboli dell'organismo degli Ariete sono la muscolatura, mentre la scatola cranica dà qualche problema, come frequenti mal di testa o addirittura emicranie.

L'insieme delle forze creative, razionali, ottimistiche, intellettive, vitali è al vostro fianco. Venere e Nettuno vi donano affettività, adattabilità e carisma. Fate attenzione, tuttavia a non esagerare in campo sentimentale volendo dominare sia pur con la vostra generosità affettuosa la vita del partner e soprattutto non aumentate la possessività su di lui o lei. Successi indimenticabili per i single. Quali sono i punti forti - deboli del vostro corpo? Senz’altro Venere governatrice fa sì che gola, faccia, naso e bocca, gli organi della sessualità femminile, diventino settori privilegiati, ma vulnerabili del vostro organismo.

La configurazione celeste si limita a darvi un atteggiamento più serioso, meno scanzonato del solito, con la volontà di realizzare e dare prove concrete di quel che sapete fare. Se siete nati in giugno e siete single, rivolgete le vostre attenzioni verso chi già ha dato prova di essere quantomeno incuriosito da voi. Tra i punti forti nel fisico dei Gemelli ci sono le orecchie, il padiglione auricolare, protegge la funzione dell’udito. Poi anche le braccia, dall’inizio delle scapole e degli omeri, proseguendo per i gomiti e i polsi. Infine i polmoni e i bronchi che strutturano la funzione della respirazione. Tenete sempre sotto controllo questi organi.

Sarete chiamati a difendervi da un quadro planetario negativo. L'insieme delle forze creative, razionali, legate al potere, intellettive, sociali, vitali - protagonistiche, non vi sostiene. Trovate il modo per adattarvi alle situazioni di imprevisto. In amore la capacità di comprendere il partner servirà a rendere più coeso il legame. Per le donne Cancro molto importante è il seno; per gli uomini il petto, governati dalla Luna. Per ambo i sessi l'alto ventre, l'esofago, lo stomaco, governati da Venere.

I pianeti di oggi vi rendono un po' ambiziosi e severi con voi stessi. Fate attenzione a non esagerare. In famiglia siete il centro della casa. I vostri figli vi danno questa giornata grandi soddisfazioni. In amore vivrete piccanti flirt erotici. Vi godrete una fase di accentuata gratificazione del vostro personale charme, della capacità di sedurre e conquistare, senza poi aver mosso più di tanto un dito. Per il Leone bisogna fare attenzione al cuore, al sistema cardiovascolare, alla circolazione arteriosa.

Giornata tra le più fortunate dell'anno. Gli astri vi favoriscono nella parte vitale e sensibile di voi stessi, in quella intellettiva e affettiva, in campo razionale e insieme creativo. A tenervi il broncio sono rimasti con Marte oggi Venere e Nettuno che vi invitano a non fare scelte sentimentali troppo avventurose e azzardate se siete single. I Venere devono stare attenti/e alle mani, il basso ventre, l'intestino, governati da Mercurio.

L'insieme delle forze attive e vitali, creative e razionali, intellettive e ottimistiche sono tutte in angolo per voi tecnicamente dissonante. Agite quest'oggi con circospezione, in famiglia usate tatto e diplomazia. Negli affetti e nell'eros, per fortuna, godete del supporto di Marte, che vi dona la capacità di minimizzare le difficoltà e di risolverle con il vostro pronto intervento. La pelle, i reni, la vescica, il fegato, il pancreas e la cistifellea sono le parti del corpo da tenere sotto controllo.

Momento che dire trionfale per voi è poco. Tutto sembra essere possibile per voi in questo momento: cercate però di non esagerare in ambizioni sproporzionate alle vostre reali possibilità. Un incontro che avete fatto di recente vi ha catturato completamente il cuore. Marte, Plutone e Mercurio vi forniscono lo slancio necessario per non fermarvi di fronte alla possibilità di conquista. Attenzione alla parte finale dell'intestino – il retto e l'ano. Inoltre, nello Scorpione troviamo riuniti anche gli organi dell'apparato sessuale maschile.

Sarete guidati dalla saggezza, dal buon senso, dalla capacità di tenere ferme le vostre posizioni e avrete grosse possibilità di affermarvi e di emergere. In amore fate attenzione a non spingervi troppo oltre quest'oggi e a non desiderare quel che, sapete già dall’inizio, di non poter ottenere. Quali sono le parti del corpo forti/deboli del Sagittario? Senz'altro gli arti inferiori. Il Sagittario corrisponde infatti alle gambe, la coscia, l'anca (il settore più corposo delle gambe).

La bellezza di cinque corpi celesti sono ospitati nel vostro segno. Si tratta, nell'ordine, dell'inserimento intellettivo nel mondo esterno (Mercurio), della razionalità logica (Saturno), l'estro creativo (Plutone), l'ottimismo (Giove), per concludere con lo slancio dell'Io attivo e vitale (il Sole). In amore siete gratificati da una bella posizione dei pianeti dell'eros. Sappiate fare tesoro di questo momento davvero fortunato. Quali sono i punti forti/deboli del corpo del Capricorno? Senz’altro la schiena, tutta con la parte delle vertebre lombari, centrali e cervicali. Poi anche le ossa nella loro costituzione e portata. Infine la dentatura.

Un gruppo di pianeti nel vicino segno del Capricorno fa avviare questa giornata all'insegna della concretezza, del rigore, del buon senso. Seguite una dieta più rigorosa in questo periodo. State attenti a non esagerare in eccessi alcolici, gastronomici e alimentari in genere. Non fidatevi di diete troppo stravaganti. In amore sarete brillanti, vitali e capaci di sedurre senza alcuna difficoltà. Quali sono gli organi forti/deboli del corpo dell'Acquario? Senz'altro la circolazione venosa, il reticolo delle vene, sono sotto il governo dell'Aquario. Ricordate di non trascurare controlli accurati su questo settore fondamentale del vostro organismo.

I pianeti vi promettono faville in campo amichevole, familiare, affettivo in genere. Venere nel vostro segno vi riserva sorprese eccellenti per quanto concerne la buona sorte. Un nuovo amore è sbocciato e vi promette di essere particolarmente intenso e durevole. Transiti formidabili vi fanno vedere le vostre potenzialità e vi fanno operare le mosse che si riveleranno senz'altro vincenti. Quali sono i punti forti/deboli del corpo dei Pesci? I piedi prima di tutto, poi anche le difese immunitarie e la circolazione linfatica.