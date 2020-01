Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 4 gennaio.

Una giornata ricca di entusiasmo e voglia di fare grazia all'influsso positivo della Luna. In amore, godete di un momento di sintonia con la persona che avete accanto: un vibrante Marte in Sagittario vi consente di dar forma ai vostri sentimenti nel modo migliore. Sul lavoro, invece, potete contare su un intuito eccezionale che vi aiuta a risolvere una questione piuttosto intricata.

Venere in Aquario, può far sorgere qualche piccolo contrattempo, soprattutto in famiglia. Tutto sommato, però, la giornata sarà tranquilla grazie all'ottimo aspetto della Luna. In amore, potreste veder crescere le vostre ansie possessive, specie se appartenete alla seconda decade. Per questa ragione cercate di non esagerare, andando su tutte le furie per futili motivi. Se riuscirete a mordervi la lingua tutto andrà per il meglio. Sul lavoro, infine, sfruttate le vostre capacità per sbrigare velocemente gli impegni odierni in modo da non trascinarvi delle incombenze la prossima settimana, che si prospetta piuttosto ingolfata.

Giornata abbastanza frizzante e stimolante per i nati sotto il segno dei Gemelli. Venere in Aquario, infatti, vi garantisce vivacità e brillantezza. In amore, vi sentite ancora in clima di vacanza, ragione per la quale se siete single andate di fiore in fiore. Infine, per quanto riguarda la vita professionale, se lavorate questo sabato, troverete un escamotage per risolvere un inghippo piuttosto spinoso che vi era capitato in ufficio nei giorni scorsi. I colleghi vi ringrazieranno poiché avete dato una grande mano anche a loro.

Quadro planetario con pianeti contrastanti che però fronteggiate egregiamente: Luna, Sole, Mercurio, Saturno, Giove e Plutone appaiono infatti piuttosto negativi. Il risultato può essere una stanchezza generalizzata. Nello specifico, in amore, sentirete il bisogno di istaurare un dialogo aperto con la persona amata. Saturno e Plutone vi obbligano ad essere sinceri verso la vostra dolce metà: evitare qualsiasi tipo di fraintendimento sarà il vostro vero imperativo categorico, specie se siete nati in luglio. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sentirete un po' di fatica e dovrete far appello a tutta la vostra pazienza per andare avanti verso la chiusura.

Una Luna nel segno amico dell'Ariete per buona parte della giornata vi rende oggi più calorosi e vitali del solito. In amore, godrete di una grande capacità di ascolto che metterà in luce la vostra dedizione nei confronti della persona amata. Inutile sottolineare quanto il vostro partner apprezzerà questa vostra disposizione d'animo. Per quanto riguarda le finanze, invece, non fate mosse troppo azzardate nella gestione del denaro e non ascoltate proposte di investimento di cui potreste pentirvi. Una posizione celeste di Venere dissonante non vi fornisce il giusto fiuto. Provate a sentire consigli di persone competenti prima di muovervi ed agire.

Quadro astrale di ottimi auspici con molti pianeti che remano in vostro favore. Per quanto riguarda la vita amorosa, Giove vi induce a osare in campo affettivo. Non tiratevi indietro, specie se nati in agosto, avete tutte le carte in regola per fare colpo. Anche per quanto riguarda il lavoro vivrete una giornata positiva con la vostra operosità e professionalità che verrà molto apprezzata in questo sabato di inizio 2020.

Venere in Aquario inserisce delle piacevoli sorprese in questa giornata di inizio gennaio, specie se siete nati nel mese di ottobre. In amore, Giove nel segno del Capricorno, vi spinge ad agire con prudenza nel proporre un'iniziativa alla vostra dolce metà. Con la consueta buona disposizione d'animo riuscirete però ad ottenere ciò che desiderate. Sul lavoro lasciate correre una polemica tra colleghi: in questi casi è meglio non schierarsi apertamente a maggior ragione se non conoscete perfettamente il motivo del contendere.

Quadro dei transiti odierni con molti pianeti che si rivolgono in vostro favore. Nel caso ci fossero contrarietà, riuscirete con calma a gestire le questioni più urgenti salvaguardando i vostri interessi. In amore, Venere contraria vi obbliga a mettere da parte l’eros e a tirar fuori la tenerezza. Una necessità che riuscite a portare a termine con successo, in special modo se siete della terza decade. Per quanto riguarda, infine, la gestione delle finanze, è vero che il vostro portafoglio in questo momento non è così vuoto, ma fate attenzione a non sperperare troppo: la Luna entra in Toro in serata e vi fa dare una saggia regolata.

La Luna in bell'aspetto vi regala una giornata degna di nota. Per quanto riguarda la vita sentimentale, ad esempio, si tratterà di un sabato particolarmente soddisfacente sul piano sentimentale ed erotico. Nello specifico, gli astri creeranno le condizioni più propizie per una magica serata a due. Nel mondo del lavoro, invece, fate tesoro di quel che avete realizzato di recente e vi preparate per una bella escalation nella carriera. In particolar modo se appartenete alla prima e alla terza decade del vostro segno.

Cielo dei transiti di questo sabato mediamente positivo con la sola negatività della Luna che transita in Ariete. In amore, soprattutto se siete nati nella seconda decade, dimostrate una sensibilità spiccata che viene molto apprezzata dal partner. Mentre in campo professionale è il caso di non strafare: è vero che siete i più bravi, ma tenetevelo per voi nell'ambiente lavorativo.

Con Venere pienamente nel vostro segno vi trovate a gestire qualche piccolo capriccio che si manifesterà in famiglia, specie se crescete figli piccoli. In amore, la giornata richiederà da parte vostra pazienza e capacità di comprensione verso la persona amata: Venere vi obbliga a non imporvi più di tanto, specie se appartenete alla seconda decade. Infine sul lavoro, se anche questo sabato siete costretti un ufficio, ci sarà bisogno di tutta la vostra diplomazia per risolvere una questione delicata tra colleghi.

Sabato ancora molto bello e sereno per tutti voi Pesci, con molti corpi celesti che vi guardano favorevolmente. In amore, nello specifico, godete di una speciale sintonia col partner, complice un buon aspetto della Luna che vi fa teneri, ma nello stesso tempo fedeli e costanti nell'affettività. Infine, per quanto riguarda la gestione delle finanze, state attenti a non lanciarvi in spese pazze: Saturno invita alla prudenza.