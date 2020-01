Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 gennaio.

la seducente Venere, nel segno vostro fidato alleato dell'Aquario, inaugura un 2020 che vi porta ottimi auspici. Non sarà facile amalgamare l'ambiente familiare di appartenenza con il mondo della sfera di coppia. A rendervi merito in campo lavorativo ci sarà Saturno, che darà grossi colpi di fortuna alla prima decade nel 2020 per tutta la primavera e buona parte dell'estate.

È un gioioso Giove a porgervi il suo augurio per un 2020 colmo di soddisfazioni che toccheranno l'ambito affettivo. Pienezza emotiva e partecipazione completa alla vita di coppia, sono queste le parole che vi caratterizzano nel giorno di Capodanno se avete una persona accanto. La Luna occupa il segno alleato dei Pesci e vi spinge a godere dei sentimenti nella dimensione intima, nel comfort che può offrire il nido. È Urano, pianeta dell'attività concreta, a darvi manforte in campo lavorativo quest'anno. La sua azione farà vedere i suoi frutti principalmente sui nati nella prima decade.

È Venere il pianeta che inaugura uno scintillante 2020, accompagnando le vostre scelte, che saranno segnate dalla gaiezza e dalla volontà di emergere. Farvi valere sarà il vostro imperativo categorico! Il pianeta verde, ospitato nell'Aquario, vi porge un augurio di un’'annata vivace, briosa, in cui non vi annoierete di certo. Novità sentimentali che si sono create negli ultimi giorni si confermano in questa giornata di festa. Si annunciano fasi di assestamento in ambito professionale.

È la Luna, la vostra fedele dea protettrice, a porgervi il suo augurio in questo fortunato 2020. Una straordinaria voglia di tenerezza aiuta il vostro rapporto sentimentale a crescere. Se avete da poco iniziato una relazione di coppia, questa si svilupperà con grande slancio, sarà protetta dalla fortuna e avrà l'occasione di sedimentarsi. Il pianeta della genialità e della metamorfosi Nettuno, al vostro fianco, vi aiuterà a trovare splendidi modi per esprimere il vostro amore. Ma sarà anche un efficace amico per favorire i successi professionali, soprattutto se appartenete alla prima decade.

È un cielo benefico a porgervi il suo augurio per un 2020 ricco di soddisfazioni, di novità entusiasmanti, di possibilità di proiettare la vostra esistenza "più lontano". Una nuova fiamma prende sempre più colore, vivacità, riscalda il vostro cuore. Una discreta configurazione celeste, specie se appartenete alla seconda decade, farà sì che il vostro orizzonte lavorativo si schiarisca e si arricchisca sempre più di risultati.

Il bel team Giove-Saturno nel segno amico del Capricorno vi porge il suo augurio per un 2020 costruttivo. Nuovi amori sorgono all'orizzonte di chi, da tempo, li sta cercando. Non vi manca la vostra classica saggezza per non farvi perdere completamente la testa e farvi distingue l'uomo o la donna veramente interessati dalla persona che vuole solo giocare. Uno strepitoso Urano, nell'amico segno del Toro, vi spalleggia per tutto il 2020 in campo professionale consentendovi successi a ripetizione, in particolar modo se avete abbracciato un'attività di tipo autonomo.

È una splendida Venere, vostra madrina ideale, a salutare l'inizio di questo 2020 per augurarvi ogni bene. Il dio del desiderio e della passione Marte, si trova nel segno buon vicino dello Scorpione e vi apporta buoni influssi in campo affettivo. In ambito professionale vi si aprono nuove strade d'azione in questo 2020. Saturno, pianeta della programmazione sui tempi lunghi, si muove in uscita dal segno del Capricorno da dove vi ha tenuto sotto esame per più di due anni, dandovi la possibilità di nuove scelte, assicurando percorsi decisamente stimolanti, specie per mestieri autonomi e artistico-creativi.

Una splendida Luna ospitata nel segno amico dei Pesci vi porge l'augurio più propizio, fortunato e prezioso per questo 2020. È tutto un affollarsi di flirt, di amori che ritornano (anche antichi), per scaldarvi il cuore. "Osare" è la parola chiave. Diversi sono i corpi celesti che contribuiscono a rendere sicuro il vostro successo in ambito lavorativo per questo anno 2020.

È Venere il fortunato corpo celeste che, transitando nell'amico Aquario, vi dà il buon anno in questo primo giorno del 2020. Curate con decisa dedizione la vostra dolce metà e programmate un prossimo entusiasmante viaggio insieme: si tratta di una meta ambita cui desideravate approdare da tempo. Un fausto Saturno, sempre dal buon vicino Capricorno, vi accompagna per tutto l'inverno 2020 nel percorso professionale.

Iniziate il vostro nuovo anno in compagnia di Giove e di Saturno, quest'ultimo astro governatore del Capricorno. Il pianeta in transito di congiunzione è arrivato dalla fine del 2017 per portarvi razionalità, per proseguire sulla strada di un successo garantito. Vi sentite in armonia con l'ambiente e trasferite anche a chi avete accanto il vostro benessere. È sempre Saturno che vi fa attrezzare adeguatamente con rigore ai cambiamenti professionali che l'anno porterà con sé.

L'augurio di un anno frizzante, benefico, colmo di novità specie di carattere amicale, ve lo porge Venere. Nella vita familiare spiccano positivamente i legami con i fratelli, le sorelle, i figli e le figlie. Il vostro cuore si colma di gioia con l'improvviso arrivo di un nuovo interesse sentimentale. Non perdete tempo in inutili incertezze. Una solida organizzazione, l'efficienza e il saperci fare (in cui dimostrate di essere dei veri maestri!), vi aiutano nella gestione delle situazioni lavorative più intricate che si presenteranno quest’anno.

I pianeti vostri ideali governatori, Giove, Luna, Venere e Nettuno - pianeti che portano ottimismo, metamorfosi e affettività, voglia di cambiare la propria vita e di migliorarla - vi danno il loro augurio più fervido per questo 2020. Se avete una relazione stabile i due pianeti che esaltano la sintonia sentimentale provvederanno a rinforzare il legame con la persona che avete accanto. È sempre Nettuno il vostro paladino celeste per questa nuova annata. Il pianeta blu dello Zodiaco si occuperà di dirigere le vostre azioni lavorative in maniera coerente e di inserire sempre quel pizzico di fantasia.