Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 dicembre.

Giornata di preparativi in vista di Capodanno in cui dovrete fare i conti con cinque pianeti contrari sullo scacchiere dello Zodiaco. Ciononostante in amore, potrete godere di una grande intesa con il partner. Ottimi auspici anche per i single che proprio in questo fine settimana potrebbero trovare pane per i loro denti. Sul lavoro, infine, chi ha a che fare con il mondo dell’intrattenimento, della cultura e dell'arte, potrà beneficiare di un Nettuno favorevole che renderà gli impegni odierni meno gravosi.

Una giornata in cui vi sentite ritemprati nel corpo e nella mente. Un buon riposo notturno vi ha rigenerati consentendovi di affrontare questi ultimi momenti dell'anno al meglio. In amore, se siete single, un bel Plutone vi infonde carisma a volontà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 di maggio. Bando al temperamento prudente, pacato, riflessivo. È arrivata l'ora di mettervi in gioco, di lanciarvi nell'arena, di fare in modo che il vostro cuore riprenda a battere. Se infine siete costretti a lavorare anche oggi, le vostre fatiche verranno allietate da Saturno e Nettuno, che renderanno la giornata meno pesante.

Il vostro segno è oggi prescelto dagli effetti benefici di una magica Luna, che vi permette di dare libero sfogo a tutta la vostra gioia di vivere. In amore, se siete in cerca dell'anima gemella, fate affidamento sulla simpatia e vedrete che questa giornata sarà ricca di sorprese. Se, invece, il vostro cuore è occupato, vi dedicherete, con particolare dedizione, all'organizzazione dei prossimi giorni di festa, da trascorrere il più possibile con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda la vita professionale, in questo domenica a cavallo tra Natale e Capodanno potreste essere costretti a recarvi sul posto di lavoro. Se non altro potrete far affidamento su energie creative di primordine.

Quest'oggi nel vostro cielo splende un vigoroso Marte che vi infonde un'energia in grado di rimettervi in moto dopo qualche giorno di torpore. In amore, vi godete a pieno l'armonia che ha raggiunto la vostra vita di coppia, specie se siete legati a qualcuno da tempo e in modo stabile. Per quanto riguarda l'aspetto professionale, invece, se lavorate nel mondo dell'intrattenimento, quest'oggi riuscirete a dare il meglio di voi stessi.

Quest'oggi il cielo vi aiuta ad esibire al meglio la naturale simpatia di cui siete dotati. In particolare in famiglia sarete mattatori instancabili dei ritrovi con i parenti. La positività della giornata trova riscontri anche in amore, in giornata infatti ricevete un messaggio o una notizia che vi riscaldano il cuore. Si tratta di una speranza che accarezzate da tempo e che finalmente sta per diventare realtà. Se, infine, anche oggi state svolgendo un'attività lavorativa perché vi dedicate all’arte, alla cultura, al giornalismo, sappiate che gli astri vi vogliono gratificare. Il Sole vi dona un estro particolarmente vincente e una capacità di attrazione che non ha rivali.

Prospetto planetario decisamente positivo per questi ultimi giorni dell'anno. Nella vita sentimentale, il rapporto con la persona che amate risplende di nuovo e intenso vigore. Pianeti estremamente passionali e dinamici vi sorreggono. Se siete single, invece, Plutone, Sole e Giove vi stimolano a farvi avanti, a proporvi con slancio verso chi vi fa battere il cuore. Alcuni di voi, infine, hanno definitivamente chiuso gli impegni lavorativi del 2019, ma altri continuano a barcamenarsi tra gli impegni quotidiani. Proprio questi ultimi potranno godere di una freschezza mentale che gli consentirà di portare a termine la giornata senza troppi intoppi.

Clima generale dei transiti zodiacali abbastanza propizio per i nati sotto il segno della Bilancia. In amore, il quadro dei transiti è molto positivo e Venere stimola in voi gentilezza e sensibilità che quest'oggi verranno particolarmente apprezzati dal partner. Anche sul lavoro, infine, il bilancio che traete per questo 2019 è di tutto rispetto: avete prodotto e costruito e siete riusciti ad arrivare lontano, specie se avete avuto la fortuna di nascere nella terza decade.

Prefigurazione dei transiti odierni a tratti monotona, che può rendervi noiosa questa giornata, specie in ambito familiare. In compenso, in amore, un'alleanza felice tra Plutone e Saturno crea le condizioni migliori per intendervi oggi con la persona che avete al vostro fianco. Specie se siete nati in ottobre, potrete contare su un'ottima capacità di risolvere gli intoppi pratici. Anche sul lavoro riuscite a rendervi utili, mettendo concordia tra due colleghi che rischieranno di rovinarsi la giornata per un'incomprensione.

In linea di massima passaggi planetari positivi anche per i nati sotto il segno del Sagittario. In amore, l'arrivo di queste prossime feste vi rende euforici e vi fa riunire in una forma più intima e familiare con chi amate. La Luna e Venere spingono i vostri passi verso una piena intesa. Sul lavoro, invece, potrebbero spuntare fuori degli impegni inaspettati che però affrontate con grinta, riuscendo a risolverli velocemente.

Mercurio entra nel vostro segno e voi camminate radiosi, con in tasca un regalo che il pianeta benefico generosamente vi fa: si chiama ottimismo e vi accompagna per cominciare al meglio il 2020. Per quanto riguarda l'amore, godete di un momento meraviglioso che fate fruttare rinforzando le pur già solide fondamenta della vostra relazione. Infine, se lavorate anche oggi, stringete i denti e mantenete la calma: nuove ferie sono all'orizzonte.

Se in questa ultima domenica dell'anno non vi sentite in forma, la colpa è di Marte che vi contrasta dal segno Scorpione e di Urano da quello del Toro. Ciononostante nel vostro ménage di coppia c'è armonia grazie alla Luna e Venere in simultanea ospitate nel vostro segno. Con la fine dell'anno è tempo di bilanci e quello che riguarda l'ambito professionale sembra essere molto positivo. Avete seminato bene, ragione per la quale raccoglierete con soddisfazione ciò che vi spetta.

In questa giornata di fine anno i movimenti planetari vi favoriscono. Gran parte dei pianeti, infatti, sono dalla vostra parte. Potete considerarvi insieme al Capricorno il segno più fortunato in assoluto in questi ultimi giorni del 2019. In amore, l'intesa con la persona amata vola grazie a Luna e Venere. Sulla scia di questi effetti benefici vi dedicate alla costruzione di un rapporto che si annuncia sempre più sereno e appagante. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, il cammino può non essere facile, specie se avete deciso di abbracciare la libera professione, ma il cielo vi sostiene con un vigoroso ottimismo. E la fortuna non vi abbandona. Ragione per la quale il successo è dietro l’angolo.