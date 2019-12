Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 dicembre.

In questa giornata di fine anno il vostro asso nella manica continua ad essere Mercurio, che vi regala audacia e prontezza di riflessi da sfoderare in ogni occasione. Per quanto riguarda la vita sentimentale Giove e Saturno, entrambi imbronciati, vi suggeriscono di mettere da parte il vostro Io e tentare mediazioni necessarie per il quieto vivere all'interno della relazione. Sul lavoro, invece, se lavorate anche oggi, riuscirete ad imprimete una svolta dinamica alla vostra attività, specie se siete nati dal giorno 17 al 20 del mese di aprile. Mercurio è al vostro fianco e vi consente di sbaragliare la concorrenza.

Quest'oggi, nati sotto il segno del Toro, potete far affidamento su ben quattro corpi celesti: Giove, Sole, Saturno e Plutone. Anche grazie agli influssi di questi astri, in amore, avrete voglia di sentimentalismi, ragione per la quale sarete particolarmente affettuosi con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, se siete impegnati anche oggi riuscite a sfoderare ottime prestazioni che vi permettono di portare a casa la giornata senza troppi affanni.

Preparatevi a una grande giornata: quest'oggi, infatti, siete baciati dalla buona sorte. In amore, i preparativi per Capodanno occupano tutti i vostri pensieri che condividete con la persona che vi è accanto. Ci potrebbe essere qualche tensione legata alla vostra indecisione che però in serata si risolve grazie all'influenza benevola di Urano. Sul lavoro, invece, se siete occupati anche oggi, riuscite a sbrigare tutto il necessario velocemente, ritagliandovi un po' di tempo per pensare a voi stessi.

In questa giornata di fine anno, i transiti planetari si dispongono in maniera contrastante. Cinque pianeti vi sono ostili ma Urano, Nettuno e Marte fanno da contraltare. In amore, Urano, dal segno amico del Toro, vi guarda benevolo e vi fa sintonizzare, senza il minimo sforzo, sulla stessa lunghezza d'onda della persona che avete accanto. Tuttavia dovrete mostrare un po' di impegno per far filare tutto liscio in una giornata che risulterà essere frenetica sotto l'aspetto emotivo. Se infine dovete lavorare anche oggi, stringete i denti: il tempo per il divertimento e il meritato riposo sta per arrivare di nuovo.

Orizzonte planetario che vi prepara una giornata di successi. In amore appaiono all'orizzonte grandi manovre di cui sono protagoniste la Luna e Venere. Cercate solo di avere l'accortezza di fare un passo alla volta per non bruciare le tappe. Per quanto riguarda la vita professionale, se lavorate anche oggi, fate affidamento su Mercurio che vi ha già marchiato con le stigmate del successo.

Cielo di fine dicembre abbastanza propizio per ogni vostra meta: il quadro dei transiti presenta solo due pianeti contrari a fronte di una maggioranza che vi sorride. In amore, il pianeta dell’eros, Marte, è bendisposto e vi accende di desiderio. Quest'oggi, se siete single, sarete sicuri di voi stessi e non mancherete un colpo. Fate soltanto attenzione a saper scegliere le vostre prede. Infine, se il lavoro chiama, troverete un escamotage geniale per non farvi coinvolgere in un impegno professionale troppo gravoso.

Aspetti lievemente negativi per i nati sotto il segno della Bilancia. In amore, c'è da risolvere una questione di carattere pratico in merito a un viaggio organizzato in coppia col vostro partner. Saturno contrario non vi dà la possibilità di essere decisi ed efficienti, ma la persona che ha scelto di starvi accanto vi conosce bene e non ne farà una tragedia. Se infine continuate, pure in questo intermezzo tra Natale e Capodanno a lavorare, dovrete correre un po' per riuscire a portare a termine tutti gli impegni.

In questa giornata di fine anno è la Luna l'’astro che vi è più accanto. In amore però, nonostante gli effetti benefici del luminare notturno, potreste andare incontro a qualche capriccio della vostra dolce metà. Cercate di non esagerare nelle vostre rimostranze ed evitate musi lunghi: peggiorerebbero solo la situazione. Sul lavoro, infine, Giove, Plutone e Saturno in questo giorno a cavallo tra Natale e Capodanno consentono comunque alle vostre ambizioni di trovare canali congeniali di espressione per sfociare nel successo che desiderate da tempo.

'Rinnovamento' è la parola chiave di oggi e lo stabiliscono varie forze planetarie che vi guardano con occhio benevolo. Da Mercurio a Venere, da Giove a Saturno non avrete di che annoiarvi. In amore, la configurazione planetaria vi apre a nuove occasioni sentimentali che dovrete solo sfruttare al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, invece, proprio in queste ore attiverete tutte le vostre energie per costruire un ambizioso progetto professionale che vi consentirà di ottenere grandi risultati nell'anno che sta per iniziare.

Facile la previsione dei transiti odierni, dato che neanche un pianeta del sistema solare vi rema contro. È una configurazione rarissima, molto positiva e che avrà ricadute in tutti i campi della vostra vita. In amore, ad esempio, i pianeti vi alleggeriscono della timidezza che vi contraddistingue e vi permettono finalmente di dichiararvi. Sul lavoro, invece, in questa giornata di ritorno dalle festività natalizie potrete contare su grinta, volontà di imporvi e combattività che vi saranno molto utili per portare a termine il carico accumulato in questi giorni di ferie.

In questo sabato di fine anno ci sono molti pianeti che remano in vostro favore per un cielo sereno – variabile. In amore, osservate qualche piccolo malumore nella vostra dolce metà ma non ve ne fate un cruccio. È possibile che alcuni momenti di stress, tra il lavoro e le feste con i parenti, l'abbiano messa alla prova. Cercate di starle accanto con discrezione. Sul lavoro, invece, se svolgete una libera professione, grazie ad un ottimo tempismo conquistate una tappa importante nel vostro cammino verso il successo.

Quest'oggi vi assiste un bel Marte, soprattutto in ambito familiare. In amore sono invece Venere e Nettuno a darvi manforte regalandovi momenti di rara condivisione di coppia. Una serenità che passa inevitabilmente anche attraverso una componente erotica e passionale scoppiettante. Sul lavoro, infine, se siete costretti ad interrompere le ferie, armatevi di pazienza perché sarà una giornata piuttosto complicata.