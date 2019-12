Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 dicembre.

Profilo dei transiti planetari di questa giornata di Santo Stefano abbastanza buono. Un bel Mercurio nel segno del Sagittario vi dona un umore eccellente. Avvertite il desiderio di una maggiore intimità, una voglia di rintanarvi e coccolarvi con la vostra dolce metà. Riguardo al rapporto tra l’Ariete e la gastronomia, la cucina e il piacere della buona tavola, si tratta di un segno dall’appetito gagliardo e robusto. Se non ha abbracciato una scelta alimentare vegetariana, ama gli arrosti, le carni alla brace e la bistecca alla fiorentina. Quando si mette ai fornelli è poi imbattibile, un vero “primo della classe”.

Giornata di Santo Stefano gratificata da una forma fisica eccellente dopo le feste. Attenzione a non aumentare le ansie possessive sulla persona amata oggi, mentre i single possono scatenarsi nella ricerca di avventure. Gastronomicamente parlando il Toro è buongustaio, gourmet e non di rado valido cuoco. I suoi gusti in fatto di cibo sono prelibatissimi, ama la tradizione italiana così variegata di sapori e profumi mediterranei. Quando si mette ai fornelli è un piacere vederlo, cura con pazienza ogni passaggio, qualsiasi elemento piccolo e grande possa rendere perfetta una pietanza che sta creando.



Cielo che appare ricco di novità positive specie in famiglia. Urano, dal segno buon vicino del Toro, vi fa ritrovare l’armonia con la persona amata. Serenità in serata per le coppie di lunga data. Non avete un appetito robusto e vi sedete a tavola con capriccio o per convenzione, molto spesso solo per stare in compagnia. Quando decidete però di dedicarvi alla cucina riuscite a diventare cuochi di prim'ordine.

Il luminare femminile, la Luna, passa oggi in angolo negativo e vi impone compromessi per gestire una delicata situazione familiare. Non esagerate nelle intemperanze col partner. Siete uno dei segni più edonisti dello Zodiaco, per voi l’alimentazione è un piacere, un’occasione per gratificarsi che avviene a tavola. Quando vi mettete ai fornelli lo fate con calma e desiderando di stupire.

Giornata di Santo Stefano che vi vede pimpanti, in ottima forma psico-fisica. I sentimenti si nutrono oggi di nuova passione e desiderio che non sono disgiunti da una vivace allegria. Il vostro sentirvi un re o una regina si ritrova anche a tavola. Il lusso e l’esibizione creativa non devono infatti mai mancare se siete voi a guidare le scelte in cucina e se diventate cuochi.

Un cielo vivace, denso di novità, accompagna questa nuova giornata di festa. Una bella Luna ritorna a sorridervi rientrando in Capricorno e vi fa apprezzare l’affetto della persona che avete accanto. Se siete in cerca della vostra dolce metà, questo è un magico momento per l’amore. Il vostro è un segno attento a primeggiare nella buona tavola. La vostra organizzazione e precisione anche in questo ambito non smettono di stupire i vostri amici e conoscenti.

Qualche disagio in famiglia o nei gruppi di amici affiatati che frequentate solitamente. La vostra capacità di stemperare tutto però vi soccorre. Chiedete una maggiore partecipazione emotiva al partner e trovate un pieno appagamento delle vostre richieste. I nati in settembre vivono una fase di trionfo pasionale grazie a una Venere strepitosa. Se il vostro segno si dedica alla cucina, predilige il classico bon ton a tavola con tanti piatti raffinati, prelibati e sempre con quel tocco di classe che vi contraddistingue. Se preparate da soli pietanze e piatti, curate molto l’allestimento formale della tavola.

Il quadro dei transiti del giorno di Santo Stefano si mostra ancora abbastanza buono per voi. Nettuno in Pesci vi invita a curare con più profondità un sentimento che si è originato da poco dentro di voi. Marte continua a rendervi amanti indomiti, specie se siete uomini e se siete nati nella terza decade. Siete uno dei segni più interessati a gustare e a sperimentare nuove pietanze. Il cibo, per voi, è in sintonia con la vostra innata sensualità. Quando vi mettete ai fornelli lo fate con abilità e realizzate piatti prelibati.

Giornata di Santo Stefano che vi vede in una splendida condizione psico-fisica. Stupite la persona amata con dimostrazioni di affetto a sorpresa: riceverete conferme della vostra grande capacità di seduzione. Dotati di un appetito vigoroso, gaudenti e conviviali, avete spesso un genuino piacere nel preparare per i vostri ospiti, metterli a proprio agio, coccolarli e viziarli. Nettuno vi rende attratti dal gusto per l’esotico e per i piatti della cucina internazionale.

Godrete di una bella forma fisica e una smagliante simpatia, specie se appartenete alla prima decade. Abbiate un po’ di pazienza per qualche capriccio del partner in questa giornata. Si tratta solo di qualche scaramuccia che rende stuzzicante e mette un po’ più di pepe al vostro rapporto. Nonostante la sobrietà e la tendenza a non esagerare, siete un gaudente sotto mentite spoglie: il vostro appetito è formidabile, assaggiate di tutto e con gusto. Quando vi mettete a disposizione dei vostri ospiti e cucinate, volete primeggiare e vi esibite in preparazioni complicatissime.

Festa di Santo Stefano in compagnia del transito di Venere, che vi invita a essere diplomatici e a non prendere posizioni nette in famiglia. I pianeti vi aiutano ad affrontare al meglio alcuni momenti di comunicazione difficile con la vostra dolce metà, in special modo se appartenete alla prima decade. Non avete un appetito così robusto come altri segni e siete piuttosto conquistati dagli antipasti, dagli aperitivi, dalla frammentazione dei cibi. Vi caratterizza l’esotismo, l’amore per l’estroso e lo stravagante. Quando cucinate siete molto ospitali e attenti a ogni esigenza dei vostri commensali.

Giorno di Santo Stefano molto soddisfacente e positivo. Quasi tutti i pianeti stanno per disporsi a vostro favore. La Luna vi fa ritornare il piacere della conquista amorosa avventurosa, specie se siete nati nella prima decade. Attenzione a non commettere qualche pasticcio se siete fidanzati e avete un’età giovane. Per voi è impossibile essere insensibili ai piaceri della buona tavola. Quando invitate qualcuno a casa vi dedicate con tutto l’amore, tutta la dedizione che il vostro segno vi consente. Spaziate in modo molto estroso, spesso con notevole fantasia e prediligendo i piatti di pesce.