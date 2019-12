Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 dicembre.

Il Natale del 2019 si rivela una festa perfetta. Vi godete la ricorrenza natalizia in famiglia nel rispetto della tradizione. Se siete genitori, nonni o zii, grandi gioie arrivano nella condivisione della festa con i bimbi. Organizzate una serata romantica: la Luna benefica vi garantisce un’intesa profonda a tutti i livelli. Nei giorni di festa si sceglie di andare al cinema: tra le variegate proposte che si possono adattare al vostro segno, spicca “Il primo Natale” per la regia di Ficarra e Picone.

Vi godete la festa in compagnia di amici e conviventi nel calore casalingo, come a voi più piace. Non abusate dei piaceri gastronomici. I pianeti della passione vi tengono compagnia in questo Natale: potete sperimentarla e condividerla con chi vi è accanto da tanto o da poco. La sintonia con chi amate raggiunge quasi la perfezione. Nelle feste di Natale e Santo Stefano molti di noi scelgono di affollare le sale cinematografiche per godersi i film più intriganti e attesi. Tra le tante proposte in uscita da metà dicembre potete scegliere “Che fine ha fatto Bernadette?”.

Un Natale in cui dimostrerete tutta la vostra verve, la capacità di intrattenere e la vostra naturale simpatia. Eros e passione sono assicurati in questa magica giornata di festa. I più favoriti sono i Gemelli nati nella prima e nella terza decade. Durante le feste natalizie si osserva una specie di rito, quello di frequentare le sale cinematografiche. Attingendo alle tante proposte previste nel mese di dicembre, per il vostro segno si può consigliare “L’immortale” per la regia e l’interpretazione di Marco D'Amore.

Transiti di Natale gioiosi e tutto sommato sereni. Fate solo attenzione agli eccessi alimentari e in particolare al consumo di dolci e di fritture di cui siete molto golosi. Marte nel segno dello Scorpione continua a proporvi una festa che sembra proprio come voi l’avevate desiderata, soprattutto se siete in compagnia di un nuovo amore. Per Natale e dintorni ecco un film che sembra fatto apposta per voi o per portarvi al cinema. Si tratta de “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria (che è Cancro).

Il 2019 vi regala un Natale gioioso e soddisfacente. Sappiate apprezzarlo fino in fondo. I pianeti vi fanno viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda della persona che vi sta accanto. I più fortunati di voi, un viaggio poi lo fanno davvero, specie se sono nati nella seconda o terza decade. Mercurio e la Luna sono in accordo perfetto e permettono alle coppie una stabile sintonia e appassionanti ritorni passionali di fiamma. Per Natale si va obbligatoriamente al cinema anche perché alcuni film sono fatti uscire apposta in questa occasione. Per il vostro segno, e guardando le proposte che si presentano per metà-fine dicembre, ecco il film inglese “1917” di Sam Mendes, regista del Leone.

Giornata di Natale 2019 che vivrete nella vostra forma migliore in compagnia delle persone che vi vogliono bene. Marte, dallo Scorpione, vi apre mente e cuore nel farvi dimostrare in modo convincente il vostro amore alla persona che avete accanto. Urano inoltre vi regala la capacità di gestire le questioni sentimentali con notevole equilibrio. Se vi piace trascorrere la serata di Natale o anche quella di Santo Stefano con un bel film, tra le tante proposte che si trovano a metà-fine dicembre potete scegliere ad esempio una pellicola drammatica, come “L’inganno perfetto” per la regia di Bill Condon.

Trascorrete una giornata di festa molto positiva. Sarete al centro di scambi, di relazioni e di contatti con persone simpatiche e affini al vostro carattere e modo di pensare. Vi piace dimostrare completamente la vostra devozione alla vostra dolce metà, lasciando momentaneamente da parte alcuni vostri interessi personali. Chi di voi sceglie di trascorrere la serata di Natale o la successiva di Santo Stefano al cinema, non si perda “Pinocchio” di Matteo Garrone.

Festa natalizia che i pianeti rendono quasi trionfale. Marte vi dona una rara alchimia di intesa, specie di tipo passionale, col partner fisso o occasionale che avete. E, se siete in una coppia stabile, godete di questo momento in modo semplice, naturale e genuino, come voi siete, mostrando il vostro spirito autentico nell’espressione dei sentimenti. Se avete intenzione di passare la serata di oggi, oppure quella di Santo Stefano, al cinema, tra i film in uscita in questo periodo ecco per voi “Dark Waters” di Todd Haynes.

Astri benefici vi preparano una festa di Natale indimenticabile. Non esagerate più di tanto nei piaceri della gastronomia, specie con i latticini, o creme e dolci. Mercurio è ospitato proprio nel vostro segno per fornirvi una fortuna in amore che vi farà sbaragliare gli avversari. Non vi dispiacerà passare la serata in compagnia di nuovi amici particolarmente spiritosi e scanzonati. Se avete l’intenzione di trascorrere la serata di Natale o quella di domani di Santo Stefano godendovi un bel film, non avete che l’imbarazzo della scelta. Scorrendo la lista delle tante proposte cinematografiche, adatte a voi può essere ad esempio "Storia di un matrimonio", l’ultimo film del regista americano Noah Babachi.

Natale mai come quest’anno gioioso, goduto e sentito. In famiglia siete il centro di contatti e scambi che vi rallegrano il cuore, in special modo se siete genitori, con figli o anche nipotini che riempiono la casa con la loro vitalità. Momento sì con la persona a cui siete legati e con cui passate una festa decisamente serena e armonica. Se avete intenzione di passare la serata natalizia o quella di Santo Stefano al cinema, la proposta per il Capricorno è il film “Qualcosa di meraviglioso” di Pierre-François Martin-Laval.

Natale che vivete sul filo di una serenità che attraversa la vita familiare e degli altri affetti. Avrete successo nelle vostre iniziative amorose, specie se siete single e se siete nati in gennaio. Se invece siete in coppia la vostra dolce metà vi accompagna con tutta la sua espansività e la complicità in questa giornata in cui condividete il momento di festa anche con tante altre persone che vi vogliono bene. Se desiderate passare la serata di Natale o anche quella di domani di Santo Stefano al cinema, ecco l’ultimo film del vostro compagno di segno Ferzan Ozpetek: “La dea fortuna”.

Natale in linea con le vostre caratteristiche e aspettative. L’aria di concordia che respirate in famiglia è il dono più bello che vi potevate aspettare da questa festa. La vostra salute non vi dà pensieri, specie se siete nati in febbraio. Venere, dal segno dell’Aquario, fa sì che alla sintonia dei sensi con la persona amata si accompagni anche una bella complicità mentale. Avete intenzione di passare la serata natalizia o anche quella di festa di domani, al cinema? Per una proposta cinematografica in linea con le vostre caratteristiche zodiacali ecco “Lontano lontano” di Gianni Di Gregorio.