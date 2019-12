Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 dicembre.

Il Sole vi rende gioiosi e vitali, permettendovi di esprimere la vostra personalità esuberante, generosa e capace di dar sempre prova della sua lealtà. In amore, Mercurio propone un insistente desiderio di evasione e di avventura persino nei cuori più stabili ed equilibrati. Riuscirete a resistere alle tentazioni? Per quanto riguarda la gestione delle finanze, invece, state attenti a non esagerare con lo shopping e cercate di evitare le spese inutili.

Quest’oggi per i nati sotto il segno del Toro si alternano momenti di buonumore con altri di cattivi pensieri. Niente di grave, è la Luna che sta transitando in orbita dissonante dal segno del Leone. In amore, un bel Nettuno, se appartenete alla seconda decade, vi stimola a migliorare la vostra affettività. C’è la necessità di scoprire il sentimento autentico, anche nei legami che appaiono più stabili e consolidati nel tempo. Per quanto riguarda, infine, la gestione del denaro, nella bagarre delle spese di dicembre aprite un po’ di più i cordoni della borsa e date libero sfogo alla vostra generosità.

Per i Gemelli questa domenica di dicembre è contraddistinta da una strada in salita un po’ in tutti i campi. In amore, ad esempio, Mercurio vi mette un po’ in difficoltà dal segno del Sagittario creandovi una situazione non semplicissima da risolvere. Ricordate che sarà decisivo mantenere la calma. Con l’approssimarsi del Natale, arriva il momento delle grandi spese per l'abbigliamento e molti di voi si lasciano conquistare dalle nuove tendenze. Fate solo attenzione a non esagerare con le novità.

Moti planetari che appaiono moderatamente positivi per i nati sotto il segno del Cancro. In amore, una bella Luna nel segno del Leone vi fa accendere di desiderio. Se siete in cerca ancora dell’anima gemella, oggi avrete ottime possibilità di incontrarla. Infine, nel caso in cui dobbiate lavorare anche oggi, cercate di mantenere la calma ed evitate di cadere nelle provocazioni che appariranno sulla vostra strada.

Quest’oggi Mercurio e il Sole nel Sagittario insieme alla Luna nel vostro segno vi rendono particolarmente pimpanti e simpatici. Per quanto riguarda la vita amorosa, però, cercate di impegnarvi di più nella vostra relazione di coppia, specie se festeggiate il vostro compleanno in luglio: troppe suggestioni e tentazioni esterne rischiano di farvi perdere di vista l’autenticità dello stare assieme. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, con la tredicesima che è arrivata o che sta per arrivare, cercate di non dar totalmente fondo al vostro bonus e magari tenetelo da parte per quel viaggio che avete come sogno nel cassetto.

In questa giornata di metà dicembre, come nell’ultimo periodo, i moti planetari continuano a favorirvi con tutta la loro forza. In particolare Giove per chi di voi è nato nella prima decade. In amore, però, fate attenzione, Nettuno infatti vi rema contro. Se sarete pronti a scansare le sue insidie riuscirete a raggiungere un’intesa ancor più profonda con il partner, proprio perché figlia di qualche difficoltà. Se, infine, dovete fare acquisti per rinnovare il guardaroba in vista delle feste natalizie, concedetevi qualche sfizio in più. Ve lo siete meritato.

Quest’oggi potrete contare su un cielo abbastanza solidale con le vostre iniziative. In amore, Saturno amplifica la vostra insicurezza ma, assistiti da un parterre planetario per il resto favorevole, potete trovare il coraggio di farvi avanti con chi vi ha toccato il cuore. Per quanto riguarda la vita professionale, se siete costretti a lavorare anche oggi non vi affliggete più di tanto, la giornata sarà ricca di soddisfazioni.

Ancora una giornata da assaporare fino in fondo per i nati sotto il segno dello Scorpione. I vostri governatori celesti, Plutone, Mercurio e Marte, sono tutti in ottima posizione. In amore poi Giove continua la sua splendida permanenza nel Capricorno e fa sì che il legame di coppia si alimenti di romantici atmosfere. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, invece, fatevi trovare pronti perché potrebbe sorgere all’orizzonte un’ottima opportunità di investimento.

Per i nati sotto il segno del Sagittario questo 15 dicembre è benedetto da tre astri: la Luna, il Sole e Mercurio. I benefici che ne conseguono sono diversi e hanno ricadute anche in campo sentimentale. Che siate in coppia oppure single, uno straordinario desiderio di amare si impadronisce di voi, quindi trovate il modo affinché queste sentimento possa scorrere libero. Per quanto riguarda il lavoro, proprio Mercurio vi aiuta a risolvere rapidamente gli impegni giornalieri in modo da avere libera almeno una parte della giornata.

I transiti planetari dipingono per voi un quadro decisamente fortunato in questa giornata di metà dicembre. In particolare Giove colora di ottimismo e fortuna la vostra vita, specie se siete nati nella prima decade. In amore Venere vi fa sintonizzare alla perfezione con la persona amata. Approfittate di questo momento per esprimergli tutta la vostra passione e dedizione. Per quanto riguarda la gestione delle finanze sappiate organizzare al meglio il budget per i regali di Natale in modo da non spendere più del necessario.

Un prospetto dei transiti planetari discreto accompagna i nati sotto il segno dell’Acquario in questa giornata. Solo la Luna vi si oppone leggermente, ma giusto per mettere un po’ di pepe nel mondo dei rapporti affettivi. In amore, infatti, dovete pazientare se non riuscite a stare sulla stessa lunghezza d’onda della persona amata. Urano vi tiene un po’ sulla corda, specie se siete nati in gennaio. Per quanto riguarda il lavoro, invece, gli impegni che vi attendono la prossima settimana vi tengono un po’ sulle spine ma cercate di non pensarci e di godervi il riposo domenicale.

Questo 15 dicembre sembra disegnato su misura per voi. Ben otto corpi celesti, infatti, vi spalleggiano a tutto tondo. In amore, la triade composta da Luna, Nettuno e Giove vi sostiene potentemente. Anche Venere, Saturno, Urano, Marte e Plutone sono dalla vostra parte. Gli amori appena nati prendono quota e non fanno sentire nostalgie per i vecchi. È giunto il momento di voltare pagina. Infine, per chi deve lavorare, quest’oggi sarà una giornata ricca di nuove opportunità.