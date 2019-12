Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 dicembre.

I transiti odierni vi spalleggiano a tutto tondo permettendovi di esprimere al meglio la vostra personalità. In amore, ad esempio, un buon influsso degli astri che corrispondono alla seduzione vi accompagna. Il Sole in particolare continua a sorridervi dal segno amico del Sagittario e vi dona uno slancio irresistibile verso la conquista. Sul lavoro, inoltre, i capi potrebbero prospettarvi degli avanzamenti di carriera: fatevi trovare pronti.

Marte in Scorpione, quest’oggi, potrebbe darvi alti e bassi nel tono e nell’umore. In amore, invece, potete contare su Plutone che, dal segno passionale del Capricorno, continua a sostenervi in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 14 del mese di maggio. Le vostre performance passionali saranno molto gratificanti. Sul lavoro, infine, vi godete una giornata di appagamento e raccogliete i frutti seminati in settimana.

Dopo un periodo decisamente frenetico, avete bisogno di una pausa. Anche in amore c’è la necessità di arrivare a un punto di accordo riguardo a una questione d’ordine familiare con la vostra dolce metà. Lo spirito di trattativa diplomatica di solito sempre molto presente in voi vi rende capaci di trovare la quadratura del cerchio. Nonostante Mercurio, il vostro nume tutelare, sia in angolo dissonante dal Sagittario. Per quanto riguarda la vita professionale, la Luna vi aiuta a trovare soluzioni geniali a problemi complessi.

Quest’oggi un umore eccellente vi accompagna per tutta la giornata, permettendovi di risolvere questioni ingarbugliate piccole e grandi, che in altri momenti vi avrebbero fatto andare in tilt. Gli aspetti positivi si riverberano anche sulla vita sentimentale, con la Luna e Nettuno che vi aiutano ad adattarvi alle esigenze del partner. Sul lavoro, infine, finalmente potrete beneficiare degli sforzi profusi grazie ad attestati di stima pubblici.

Quest’oggi Marte vi tiene il broncio, ma niente paura, si tratta un passaggio transitorio. In amore, il pianeta rosso e Urano, in angolo disarmonico dal segno dello Scorpione, possono provocare qualche piccola interferenza esterna al vostro ménage di coppia. Cercate di mantenere la calma e vedrete che si sistemerà tutto per il meglio. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, fate attenzione: un inspiegabile momento di shopping selvaggio può impossessarsi di voi.

Profilo dei transiti planetari segnato da vari pianeti in ottima posizione: dalla Luna a Marte, da Venere a Saturno. In amore, questi corpi celesti vi predispongono favorevolmente a un momento di intesa perfetta con la persona che avete accanto. Fate soltanto attenzione a darle lo spazio che merita, senza pretendere di organizzare la sua vita. Per quanto riguarda il lavoro, se siete in una fase di attesa sappiate essere pazienti ancora un po’: a breve nuove opportunità appariranno all’orizzonte.

Profilo celeste di metà dicembre è rallegrato da diversi corpi celesti presenti nel segno amico del Sagittario, che vi rendono gioiosi e pimpanti. In amore, trovate modo di risolvere dei piccoli problemi di coppia nel modo migliore, riuscendo nell’impresa di non lasciare strascichi nella relazione. Sul lavoro, invece, beneficiate di un bel Mercurio, che vi spiana la strada.

È un periodo di bilanci per i nati sotto il segno dello Scorpione. In amore è giunto il momento di dichiararvi con chi vi piace. Tutti i pianeti sono pronti a spalleggiarvi, ma cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda la vita professionale, siete nella condizione ideale per lanciarvi in nuovi progetti di lavoro, soprattutto se avete abbracciato la libera professione. Cercate di approfittarne con prontezza.

Quest’oggi la maggioranza dei corpi celesti fanno il tifo per voi. Solo Nettuno vi rema contro, ma tutto sommato sarà disinnescato dagli altri astri. In amore, se avete in mente di conquistare qualcuno che vi sfugge, studiate una lucida tattica di attacco e mettetevi in gioco. Mercurio e Saturno transitano in buon aspetto per il vostro segno: approfittatene. Sul lavoro, infine, quest’oggi raccoglierete consensi inaspettati.

Oggi Venere, Giove, Saturno e Plutone passeggiano nel vostro cielo con dei considerevoli benefici. In amore, proprio sfruttando questa situazione, è arrivato il momento di lanciarvi nell’impresa di conquistare chi ha toccato le corde del vostro animo. Per quanto riguarda le finanze, invece, quest’oggi potrebbe arrivare un bonus che potrete investire per passare al meglio le vacanze natalizie.

Quadro dei transiti variabile per i nati sotto il segno dell’Acquario. In amore, se siete single, siete animati da una voglia di avventura che vi spingerà a buttarvi senza paure. Fate attenzione, però, a concedervi anche lo spazio per la giusta riflessione sul da farsi. Sul lavoro, invece, avrete a che fare con un impegno inaspettato che vi terrà occupati per un parecchio tempo.

Questa giornata di metà dicembre per i nati sotto il segno dei Pesci appare particolarmente fortunata, grazie all’appoggio della Luna. In amore, state finalmente iniziando a respirare aria nuova, e Saturno vi aiuta a razionalizzare eventuali sogni ad occhi aperti. Mentre sul lavoro potreste ricevere quelle gratificazioni che aspettavate da tempo.